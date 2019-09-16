 Усі законопроєкти, які стосуються захисту прав людини, мають отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Ставнійчук

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявила Голова Комітету НААУ з питань верховенства права, голова правління ГО "За демократію через право" Марина Ставнійчук, передає Цензор.НЕТ

"Всі ці законопроекти, які стосуються змін до Конституції України і захисту прав людини, вимагають комплексного аналізу європейської Венеціанської комісії "За демократію через право". В України є довгострокова домовленість з цією Комісією про те, що всі законопроєкти у цій царині перед остаточними ухваленнями мають проходити експертизу. І я наполягаю і закликаю парламент надати відповідні законопроєкти їй на розгляд", - сказала Марина Ставнійчук, коментуючи ухвалення законопроєктів №1013 про "адвокатську монополію" та №1008 про перезавантаження органів суддівського врядування.

Марина Ставнійчук зазначила, що в Україні виключне право адвокатів на представництво в судах було запроваджено у 2016 році ухваленням змін до Конституції України. Тоді відповідний законопроєкт пройшов широке обговорення та отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії. Це засвідчило, що Україна готова до запровадження європейської системи права.

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"Тоді Україна конституційно задекларувала як європейський стандарт статус адвокатури як захисника. І саме європейським стандартом є обов’язкові вимоги у кримінальному провадженні мати адвоката. Далі була запроваджена формула, що адвокатура веде фактично всі справи, в т.ч. здійснює державний захист і захист органів місцевого самоврядування. Це був комплексний і системний підхід до реформи, який отримав схвальну оцінку Венеційської комісії", - нагадала Марина Ставнійчук.

На сьогодні ж, зазначила експерт, нова влада грубо ігнорує міжнародні стандарти, ухвалюючи законопроєкти без широкого професійного обговорення і експертних висновків міжнародної спільноти.

Експерт додала, що грубе ігнорування міжнародних стандартів загрожує узурпацією влади і порушенням прав людини.

"Я чітко розумію, що ми будемо смішити Європу такими своїми підходами до законодавства. Європейські експерти достатньо критично поставляться до ситуації, яка сьогодні складається. Тому варто самим оцінити те, що відбулося в законодавчому процесі за ці останні декілька тижнів і більш фахово і глибоко підходити до цього. Треба дати можливість професійним експертним спільнотам бути залученими до цього процесу. Проте наразі здається знущанням, що альтернативні законопроєкти не розглядаються. Видається так – конституційний поїзд уже запущений і пішов, а ви вносьте свої законопроєкти і надалі", - підсумувала Марина Ставнійчук.







