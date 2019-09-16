 Росія поверне Крим, так само, як СРСР - балтійські країни, - Волкер

Про це спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Так, так, я вірю (що Росія поверне Крим Україні. - Ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн у Радянський Союз. Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму - ми не погодимося з російською анексією Криму", - сказав Волкер.

"Щодо цього була заява Майка Помпео минулого року. Така сама позиція і в ЄС. Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією й зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", - продовжив Волкер.

Водночас, Волкер не уявляє, як багато часу знадобиться для повернення Криму.

"Ми не можемо передбачити, як багато часу це потребує. Головне, що ми прийняли правильну позицію і тримаємо її", - підсумував Волкер.

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