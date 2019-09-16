 Росія поверне Крим, так само, як СРСР - балтійські країни, - Волкер

Про це спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Так, так, я вірю (що Росія поверне Крим Україні. - Ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн у Радянський Союз. Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму - ми не погодимося з російською анексією Криму", - сказав Волкер.
"Щодо цього була заява Майка Помпео минулого року. Така сама позиція і в ЄС. Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією й зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", - продовжив Волкер.
Водночас, Волкер не уявляє, як багато часу знадобиться для повернення Криму.
"Ми не можемо передбачити, як багато часу це потребує. Головне, що ми прийняли правильну позицію і тримаємо її", - підсумував Волкер.
Так что сравнение с Прибалтикой - это скорее успокоительное для нас от Запада и все
Але, мабуть, все одно би лопнуло - рано чи пізно, просто в живих би не лишилося жодної людини, яка би пам'ятала незалежну до 1939 року Литву чи Латвію.
т.е. после развала паРаши!
Да, если РФ начнет разваливаться, то Крым не удержит, но РФ не развалится так легко и относительно мирно, как распался СССР. А что будет через 50-100-200 лет, да все что угодно может быть, включая глобальный апокалипсис.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карелло-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10.Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные в составе проклятой фашистской России)
11. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армения.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.
История ничему кремлёвских большевиков не учит.
1) воененый - уничтожение москалькой ымперии;
2) дипломатический - независимость Крыма с особым статусом по отношению к Украине, Турции и паРашки;
3) ждать - пока ымперия сама развалится!
Доки українці не проведуть у владу своїх етнічних представників, нічого не зміниться.