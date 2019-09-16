 Проєкт Держбюджету-2020 презентують у Раді 20 вересня, - Разумков

Про це повідомив під час Погоджувальної ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас учора надійшов проєкт бюджету до Верховної Ради України. У п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова представлятиме проєкт бюджету Верховній Раді України", - зазначив він.

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