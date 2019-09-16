 Проєкт Держбюджету-2020 презентують у Раді 20 вересня, - Разумков

Про це повідомив під час Погоджувальної ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас учора надійшов проєкт бюджету до Верховної Ради України. У п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова представлятиме проєкт бюджету Верховній Раді України", - зазначив він.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук