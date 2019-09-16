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Все про:Зеленський (2756) Коломойський (555) олігарх (118) Богдан Андрій (162)

 Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить

Глава Офісу Президента Андрій Богдан не розуміє підвищеної уваги суспільства і ЗМІ до зустрічей Зеленського з олігархами, включно з Ігорем Коломойським.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому суспільство це так цікавить?" - сказав Богдан, коментуючи нещодавню зустріч на Банковій із бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської ОДА Коломойським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком

При цьому Богдан наголосив, що суспільству доповідали, "коли офіційно зустрічалися з Ахметовим, з Пінчуком, і фото були".

"Була спільна думка: а чому ми маємо ховатися? Чому ми маємо ввечері їхати на якісь заміські дачі, сидіти в якихось темних кімнатах темних ресторанів. Ми чесні перед суспільством, ми нічого не порушуємо", - додав Богдан.

10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським.

Згідно з інформацією джерела Цензор.НЕТ, Зеленський останнім часом зустрічався не тільки з Коломойським, але також з Ахметовим і Пінчуком. Фото зустрічей з цими бізнесменами не публікувалися.

Публікацією фотографії зустрічі з Коломойським Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього - один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій, стверджує джерело Цензор.НЕТ. Утім, для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148613
 
   
 Топ коментарі
 
тупорылый бурят включил режим "валенка".. и думает что это проканает..
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Это была историческая встреча президента Украины с комиком Владимиром Ссанычом. Вот этим интерес и был вызван Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 704
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Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Косить под дурака - важное качество на такой работе. Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 1962
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тупорылый бурят включил режим "валенка".. и думает что это проканает..
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Это была историческая встреча президента Украины с комиком Владимиром Ссанычом. Вот этим интерес и был вызван
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Після того як Коломойський поверне державі вкрадених 6 млрд доларів вкладів з Приватбанку, інтерес до Коломойського автоматично впаде! А поки що суспільний інтерес до Коломойського відповідає кількості вкрадених ним грошей! Всіх цікавить коли посадять в тюрму Коломойського, раніше порошенка чи пізніше????
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Ну клеїти дурня це народна зебільна забава. А в цинічному бурятському виконанні має особливо зебобікам сподобатися.
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Клерк с богом данным чувством юмора для зеленой массы народного болота
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Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Косить под дурака - важное качество на такой работе.
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Другими словами зачем холопам знать что там братва решает,холопы нужны только чтоб их выбрали, ну и бабло стрич с них
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Вы, падлюки, любую встречу Пороха "договорняками" обзывали. А тут дурака включили, невинные овечки.
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Ну так он же под покровом ночи встречался. Т.с. тайно. Значит договорняки. Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 2979
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Передайте хто не будь збагойнаму бурятєгу, що нормальне суспільство так має реагувати на візити так званої влади з поклонами олігархам.
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он в недоумении . по его пониманию норм обществап у нас нет . о єтом свид віборі клоуна и віросший с 73% в 1,5 раза рейтинг зеелибоби . и мне понятно его удивление
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Та да... лохі не дивляться серіал, а задають питання? Я теж здивований
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Потому что интересы этого общечеловека-инвестора ну никак не совпадают с национальными интересами Украины - вот почему, Андрюша ! Ты уж совсем тупого из себя не разыгрывай; мы же понимаем что ты не дурак, а просто роль такая у тебя: играть в "непонятки".
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Что не рржа , то сирожа... Будет тикать через кордон, как арбузовы.... Ну эт, если ваша метрополия , заграничит с нашей колонией...
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Теперь зебилов будут грабить ничего не нарушая, поскольку грабеж возведен(или будет возведен) в ранг закона. Ляд с ними, с зебилами. Но страна при чем?
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Половины не понимают,

половины не видят
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Собачку жалко.
Черный лабрадранец лабрадор, судя по всему.
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"Ты чо сепар?" А если серьёзно,..то я не хочу чтоб 18 млрд..по Привату, вытягивали из кармана 20 млн нищих и убогих...если ты вытянешь их у обслуги предПреза и его кумы, то да...давай...а с нас не надо...
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Та не. Их нужно вытягивать с Гонтаревой и Порошенко. И думаю сам процесс мы еще увидим.
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Ага, Беня *******, а возмещать должен Порох с Гонтаревой. Классический пример зе-логики ))) Алло, зелупососы, вы там совсем уже мозги "Сватами" под пивас расплавили? Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 9235
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То что Беня ******* мы знаем только из трех источников. Порошенко, Гонтарева и нанятая ими аудиторская фирма Кролл. И если ******* - это его проблеммы. Зачем нужно было навешивать проблемы коммерческого банка, который кстати о банкротстве на заявлял, на налогоплательщиков?
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"И если ******* - это его проблеммы" - я же говорю: типичная логика любителя "Сватов", семок и пиваса.
Запомни: вор должен сидеть в тюрьме. А не рулить самой большой европейской страной через своих буратин типа Зеленского и прочих.
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Воооооооооо. А Пепа его чейта свободно отпустил и даже не пытался садить. Странно, правда? Значит или Пепа с Беней заодно или Беня не вор.
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А еще прикольно когда в спам загоняют неудобные посты.
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охренеть- а обицянкы о том, что с олигархами НИ-НИ - или то говорили обо всех оптом а с каждым по-одному можно? Тем болЕЕ с каким!!! Тролль - у него еще и эта должность у богом данным Украине..
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Та коли це було. Зараз жоден зебіл це не згадає. Впевнений, зараз і до цієї новини Пороха якось примажуть.
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"Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі - або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз - якраз це був той момент", - пояснив голова ОПУ. Ну шо не тролль?
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А можно т.с. ссылочкой освежить память подобными обицянками?
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звичайний робочий візить царя україни до васалів
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Общество это интересует потому, что считает вас холуями коломойского. Не понимают они.
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Ну ты за все общество не расписывайся вообще-то. 8% это далеко не все общество.
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8%, это разумная часть общества, остальные ждут обещанной борьбы с олигархами...
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Не, он как раз умный, в отличии от дурачков которые привели их к власти...
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и впавду странно, нарид должен молча смотреть сватов и славить вазелиновую шмарклю, за то что с ****** договаривается "о мире".
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не переживай бурят, народ тебе объяснит
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И дайте нам стенограммы этих подозрительных встреч,мы например знаем,что картежник ахметка платил всем предыдущим президентам за крышевание аферистичного бизнеса,мы хотим знать как он предлагал взятку Зельке и как Зелька на это среагировал.
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Чета я ни разу не читал нигде стенограмм встреч Порошенко. Почему Зеленский их публиковать должен?
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Потому что потрох мразь использовавшая должность для личного обогащения.
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Та блаЗєнь же слуга народа, чи вже нє? От, от, а слуги повинні звітувати господарям.
Порошенко слугою не називався. Та й ви ж хотіли іншого преза, ніж як порошенко, то чому вимоги повинні бути як до порошенка?
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То что нужно и по чему есть решение в основном озвучивается. Зачем озвучивать детали которые еще в процессе обсуждения.
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Дивний ти.

А хто повинен вирішувати "что нужно" та "в основном", слуга чи господар? Отож.

А щодо "Зачем озвучивать детали которые еще в процессе обсуждения" то аби своєчасно реагувати хазяїну, якщо слуга повертатиме не туди. Тобто щоб слуга (народу) робив те "что нужно" не "в основном", а завжди. І і приймав правильні рішення, а не "есть решение".
Єдине "боблажка" у завжди - оборонка, безпека. А якщо взяти до уваги, що вороги дізнаються про "есть решение" раніше, чим воно прийняте, той взагалі без винятку.
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Тобто щоб слуга (народу) робив те "что нужно" не "в основном", а завжди. І і приймав правильні рішення, а не "есть решение".
Правильное или нет решение ты определять будешь?
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БлаЗєнь же каже що зараз кожний президент. Чи вже передумав.
Так і ти ж не хочеш. Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 4464
В тому числі в я. Разом з мільйонами інших громадян України.
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У тебя свое правильное решение, у меня свое. Какое из них правильнее? Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 9115
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75% не интересует, но остались же люди которых интересует их будущее.
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Смотри руки не сотри смазывая. Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 2340
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схоже у українців талант обирати якихось бовдурів у владу
всім зрозуміло звідки у суспільства цікавість, одному Богдану - ні!
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Судя по тому, как эта "встреча" выглядит на картинке (все записывают указания Коломойского), то это уже и не встреча!
Это - стрелка, сходняк!!!
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Да это не в Вену к Фирташу ехать, так ведь, соевые?
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Точно. Ваши зелупососы прям на месте команды получают, без необходимости куда-то ехать...
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Ваши тоже, только для этого им пришлось ехать за кордон.
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Дійсно, яка вам хрен "разница" з ким ми там зустрічаємся - це по-перше. А по-друге, з дня інавгурації Зелепузика в Україні олігархів більше нема - є крупні інвестори.
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Он ответил также как Порошенко, когда его спалили после ночной встречи с Гепой, втихаря выезжающем из Будки. Только культурней. Свыня гневно рохкав "Не ваше дило с кым прэзыдэнт зустричаеться!"
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та кто-ж против, так вы зрадолюбы должны щас гневно на богдана рохкать, определитесь уже, или при порохе это было норм. или таки это плохо, и уже при богдане
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Шо такое, глава офиса президента ДЕБИЛ? Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 5717

Да нет, он не дебил, он это для своего лохтората говорит, для ЗеДебилов.

Впрочем меня это не удивляет.
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а перед выборами че-то интересовало кто с кем встречается
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Тоже наполеончик. В отличии от главного, лицемерный и мутный. Мерзкий персонаж.
Полное интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Концептуальные , надеюсь ? Ну тех , шо в Трускавце искали ...
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Под писькова канает. Тот то же типа нихрена не понимает.
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Каждое высказывание Богдаши - чистое наплевательство на общество: сидите там и не тявкайте, вы ни хрена не понимаете и не ваше это дело... Такие вот дела. Избиратели данной власти вроде как должны поставить на место такого засранца, так ведь? Ведь именно им в в лицо плюёт.
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избиратели данной власти никого на место поставить не способны. Кроме того, им нравится лицевая уринотерапия...
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Так что, фонари для theкоманды уже выбирать?
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Богдан ! Зеленский победил с лозунгом об Украине без олигархов ! А визит Коломойского как раз и вызывает у общества массу вопросов !
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Зеленский старается быть похожим на Путина, Кучму и других своих предшественников.... Но не хочет быть похожим на лидеров демократических государств... например соседней Польши, Германии, стран Балтии.... В этом есть главная ошибка ЗеЙобиков...
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Вам сватів включили. Чого ви відволікаєтесь?
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Скажи вже,що Коломойський нагрянув з контролем,а то" Чому це так цікавить суспільство?".Воно ж і так розуміє
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шмарліна банда в СУДОМАХ... вона очікувала що УКРАЇНЦІ після поразки ДЕМОКРАТІЇ залізуть в льох і там будуть ховатися..
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Богдан поховає рейтинг Зеленського Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 9920, договориться і доробиться
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Общество интересует, какие обязательства Зеленский принял перед Коломойским за те миллионы, слитые на его предвыборную компанию медиа-холдингом Коломойского.
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не понимает повышенного внимания общества и СМИ к встречам Зеленского с олигархами, включая Игоря Коломойского.Источник:https://censor.net.ua/n3148613

И в правду че тут не понятного. Ну подумаешь состоялась обычное "Аппаратное совещание" - подчиненные дают отчет перед босом о проделанной работе. Вон видите на фото у каждого кроме боса бумажки с отчетами на столе.
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