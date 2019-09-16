 Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не розумію, чому суспільство це так цікавить?" - сказав Богдан, коментуючи нещодавню зустріч на Банковій із бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської ОДА Коломойським.
При цьому Богдан наголосив, що суспільству доповідали, "коли офіційно зустрічалися з Ахметовим, з Пінчуком, і фото були".
"Була спільна думка: а чому ми маємо ховатися? Чому ми маємо ввечері їхати на якісь заміські дачі, сидіти в якихось темних кімнатах темних ресторанів. Ми чесні перед суспільством, ми нічого не порушуємо", - додав Богдан.
10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським.
Згідно з інформацією джерела Цензор.НЕТ, Зеленський останнім часом зустрічався не тільки з Коломойським, але також з Ахметовим і Пінчуком. Фото зустрічей з цими бізнесменами не публікувалися.
Публікацією фотографії зустрічі з Коломойським Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього - один з бізнесменів, відносини з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій, стверджує джерело Цензор.НЕТ. Утім, для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.
Косить под дурака - важное качество на такой работе.
половины не видят
Черный
лабрадранецлабрадор, судя по всему.
Запомни: вор должен сидеть в тюрьме. А не рулить самой большой европейской страной через своих буратин типа Зеленского и прочих.
Порошенко слугою не називався. Та й ви ж хотіли іншого преза, ніж як порошенко, то чому вимоги повинні бути як до порошенка?
А хто повинен вирішувати "что нужно" та "в основном", слуга чи господар? Отож.
А щодо "Зачем озвучивать детали которые еще в процессе обсуждения" то аби своєчасно реагувати хазяїну, якщо слуга повертатиме не туди. Тобто щоб слуга (народу) робив те "что нужно" не "в основном", а завжди. І і приймав правильні рішення, а не "есть решение".
Єдине "боблажка" у завжди - оборонка, безпека. А якщо взяти до уваги, що вороги дізнаються про "есть решение" раніше, чим воно прийняте, той взагалі без винятку.
Правильное или нет решение ты определять будешь?
Так і ти ж не хочеш.
В тому числі в я. Разом з мільйонами інших громадян України.
всім зрозуміло звідки у суспільства цікавість, одному Богдану - ні!
Это - стрелка, сходняк!!!
Да нет, он не дебил, он это для своего лохтората говорит, для ЗеДебилов.
Впрочем меня это не удивляет.
Полное интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
И в правду че тут не понятного. Ну подумаешь состоялась обычное "Аппаратное совещание" - подчиненные дают отчет перед босом о проделанной работе. Вон видите на фото у каждого кроме боса бумажки с отчетами на столе.