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 Політика України
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Все про:США (5404) ЦВК (820)

 Нинішня влада несе відповідальність за незалежність і неупередженість нової ЦВК, - посольство США

Нинішня влада несе відповідальність за те, щоб нова Центральна виборча комісія була незалежною і неупередженою, як і попередня, добре організувала і успішно провела історичні вибори 2019 року.

Про це заявило у Twitter Посольство США, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо ЦВК, яка припиняє свої повноваження, та її голову з неупередженим та успішним проведенням історичних, достовірних, добре організованих президентських і парламентських виборів 2019 року. Нова влада, діючи в межах закону, змінюючи її склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива інституція зберігала свою незалежність і неупередженість в очах українського народу", - йдеться в заяві.

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Нинішня влада несе відповідальність за незалежність і неупередженість нової ЦВК, - посольство США 01

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148612
 
   
 Топ коментарі
 
Пускай теперь дрючат зеленого,на порошенка уже стрелки не переведеш
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За "ка и у вас в параше" я б тобі ї...ло розмазав! Хуйлюк ти кончений!
Якщо ти не вкурсі що клоун видає в своїх промовах і що він робить, то тобі й коментувати щось не варто. ПНХ!
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Ты не гыкай, а мозг включи. Нет своего-займи у кого-нибудь на время. Эту сказочку про то, что голосуют хорошо, а считают неправильно я слышал в столько вариантах, сколько нет кавер-версии битловского естурдея. Было бы так, как ты говоришь, то тебе любой Магера бы нарисовал барыге на 25%, а 125%. Так что про маразм можешь себе рассказывать.
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К сожалению так же думают многие. А вот анекдот про то, что голосует народ, а результаты голосования ему объявляет власть ты не слыхало? Так вот задумайся об этом маразме, конечно если ваша методичка разрешает думать. Гы.
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Ты не гыкай, а мозг включи. Нет своего-займи у кого-нибудь на время. Эту сказочку про то, что голосуют хорошо, а считают неправильно я слышал в столько вариантах, сколько нет кавер-версии битловского естурдея. Было бы так, как ты говоришь, то тебе любой Магера бы нарисовал барыге на 25%, а 125%. Так что про маразм можешь себе рассказывать.
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Ги-ги, ЗЄля ж назвав народ "президентами" під час нафігурації і тепер ЗЄля витворяє, а відповідає народ.
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Ты поняло, что пёрнуло? Если бы ЦИК назначал народ, то он бы и отвечал, а так голосует народ, а результаты голосования ему объявляет власть - так кто должен отвечать? Нынешняя избирательная система маразматическая от начала до конца, как и у вас в паРаше.
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За "ка и у вас в параше" я б тобі ї...ло розмазав! ****** ти кончений!
Якщо ти не вкурсі що клоун видає в своїх промовах і що він робить, то тобі й коментувати щось не варто. ПНХ!
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Пускай теперь дрючат зеленого,на порошенка уже стрелки не переведеш
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Новое (ручное) ЦИК нужно Зе, для фальсификации референдума за продажу земли. Всё просто.
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Не переживайте. Ця влада буде задоволена. "Разумков: Уверен, что будет назначен хороший состав ЦИК"
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