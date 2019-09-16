 Нинішня влада несе відповідальність за незалежність і неупередженість нової ЦВК, - посольство США

Про це заявило у Twitter Посольство США, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо ЦВК, яка припиняє свої повноваження, та її голову з неупередженим та успішним проведенням історичних, достовірних, добре організованих президентських і парламентських виборів 2019 року. Нова влада, діючи в межах закону, змінюючи її склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива інституція зберігала свою незалежність і неупередженість в очах українського народу", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

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