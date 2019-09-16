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 Події, Суспільство
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Все про:Альфа (21) Хмельницький (141) злочини проти Майдану (20) ДБР (488)

 Ексспівробітника "Альфи" судитимуть у справі розстрілу Майдану в Хмельницькому, - ДБР

Колишнього співробітника "Альфи" Служби безпеки України судитимуть за перевищення влади під час масових акцій протесту на Майдані в Хмельницькому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом трагічних подій, що мали місце під час масових акцій протесту 19 лютого 2014 року у Хмельницькому.

"За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо ексспівробітника спецпідрозділу "Альфа" Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області", - йдеться в повідомленні.

"Досудовим розслідуванням встановлено: працівник "Альфи", виконуючи незаконну вказівку свого керівника, застосував вогнепальну зброю під час акції протесту, де перебувала значна кількість людей. Правоохоронець усвідомлював можливість ураження людей. Унаслідок таких незаконних дій одну людину вбито, інші потерпілі зазнали тілесних ушкоджень різної тяжкості", - заявили в пресслужбі ДБР.

Кваліфікація справи - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України); убивство через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України); необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк розповів про три інкриміновані Януковичу злочини у справі про розстріли на Майдані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148608
 
 
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Это что за мразь использует эзопов язык с целью отмазать убийцу - "применил огнестрельное оружие во время акции протеста, где находилось значительное количество людей,один человек убит",подонок достал ствол и стал стрелять в людей,это умышленное убийство и массовый расстрел мирных жителей,тут и суда не нужно,отдать его на самосуд родственникам убитого и пострадавших.
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Взагалі то він діяв згідно статуту, якби в Луганську і Донецьку робили така само , то ніякої лугандонії б не було
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Какой статут, *******. Люди под окном стояли, а єто падло вьістрелило в женщину. Я помню єтот день
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Пнх ,козел, йшов захват режимного об'єкту, а не люди гуляли під парканом.
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Убийство по неосторожности - это когда толкнул человека, он неудачно упал и умер. Стрельба же в толпу безоружных людей из пулемёта - тут явно другая статья...
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Мусора пси,які захищають олігархів і залюбки стріляють в цивільних громадян і б'ють.
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