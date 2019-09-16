 Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютна неправда. Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначено і поділено між собою. Таке може казати людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства", - сказав він, коментуючи твердження про його вплив на органи влади.
Богдан пояснив, що його функція - забезпечення їхньої синхронної роботи.
"Моє завдання - щоб усі гілки влади працювали синхронно для досягнення певної мети. Я не можу комусь диктувати ні кадрових рішень, ні рішень тактичних, стратегічних. Цілі органам державної влади ставить президент. Я контролюю, щоб вони синхронно рухалися до досягнення цих цілей. Однак кадрові рішення, тактичне досягнення цілей, тексти інструкцій, постанов і законів розробляють відповідні органи. Я на це не маю жодного впливу", - уточнив глава ОП.
Говорячи про свій вплив на думку і дії президента, Богдан наголосив, що Зеленський самостійний у своїх рішеннях.
"Усі рішення ухвалює президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже понад рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського ухвалювати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав він.
Это точно.
Богдан понятия не имеет, что такое функционал и лепит это красивое слово куда ни попадя.
Функционал - это или функция от функции в математике, или название представителя одной из групп нетрадиционных секс-меньшинств.
Если предприятие имеет своего штатного функционала, то ну его на... работать на таком предприятии.
А Богдан, похоже, наличие в штате предприятия такого гей-многостаночника считает обыкновенным делом
Про математическую функцию к фукнкции или про гея-многостаночника ?
Да, но народ ещё не прочухался - что это за цель: обеспечить благополучие одного человека, который пять лет в Герцлии отсиживался.
кмітливим і животворящим,
бочку. Иначе это все признаки шахрайства, конфликта интересов и создании бардака. Коротче за что он отвечает и какие права.
Обеспечение синхронной работы органов власти в интересах Коломойского - это и есть влияние на органы власти.
Календарь купи...лапоть...год назад чувак с ксмвой презедента еще даже не определился что пойдет в презЕденты...а большая половина вашей гопкомпании...еще знать не знала что она в эту компанию попадет.....
буде його звільнити,відправив до Бені,тоді Ігор Влерійович включе план Б відносно Зеленського