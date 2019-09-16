EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1873  48
Все про:Богдан (38) Офіс Президента (94)

 Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан

Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що інформація про його кураторство всіх органів влади і вплив на них не відповідає дійсності.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютна неправда. Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначено і поділено між собою. Таке може казати людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства", - сказав він, коментуючи твердження про його вплив на органи влади.

Богдан пояснив, що його функція - забезпечення їхньої синхронної роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента почали виплачувати зарплату - в серпні Зеленському виплатили 28 тисяч, а Богдан отримав майже 40 тисяч

"Моє завдання - щоб усі гілки влади працювали синхронно для досягнення певної мети. Я не можу комусь диктувати ні кадрових рішень, ні рішень тактичних, стратегічних. Цілі органам державної влади ставить президент. Я контролюю, щоб вони синхронно рухалися до досягнення цих цілей. Однак кадрові рішення, тактичне досягнення цілей, тексти інструкцій, постанов і законів розробляють відповідні органи. Я на це не маю жодного впливу", - уточнив глава ОП.

Говорячи про свій вплив на думку і дії президента, Богдан наголосив, що Зеленський самостійний у своїх рішеннях.

"Усі рішення ухвалює президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже понад рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського ухвалювати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148603
 
 
 Топ коментарі
 
Моя задача украсть как можно больше, ведь не понятно когда зе-электорат прозреет и вынесет нас на вилах из офиса президента, - подчеркнул Богдан
 показати весь коментар
 
Такое может говорить человек, который не понимает, что такое функционал

Это точно.

Богдан понятия не имеет, что такое функционал и лепит это красивое слово куда ни попадя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та не...Слава шоколаду рощен...что в принципе, Разные сорта гоколада
 показати весь коментар
 
не скажи шоколад,то шоколад, а чурка є чурка Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 9235
 показати весь коментар
 
Он не куратор, он реальный правмтель-кукла папы Бени.

Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 8622
 показати весь коментар
 
 
Такое может говорить человек, который не понимает, что такое функционал

Это точно.

Богдан понятия не имеет, что такое функционал и лепит это красивое слово куда ни попадя.
 показати весь коментар
 
 
что такое функционал даже маленького предприятия", - сказал он


Функционал - это или функция от функции в математике, или название представителя одной из групп нетрадиционных секс-меньшинств.

Если предприятие имеет своего штатного функционала, то ну его на... работать на таком предприятии.

А Богдан, похоже, наличие в штате предприятия такого гей-многостаночника считает обыкновенным делом
 показати весь коментар
 
 
Функціонал, це службовець, працівник. Функціонує -- служить, працює (система, апарат, пралка і тд )
 показати весь коментар
 
Так а про шо той бурят лепил ?

Про математическую функцию к фукнкции или про гея-многостаночника ?
 показати весь коментар
 
Та що Ви! У Боді за плечима як мін. консерваторія (клас диригування). Він з ЗЄ зробив всесвітньо відомого піаніста.
 показати весь коментар
 
Классное фото. Как раз в тему. Охранник папы Бени, управитель папы Бени и кукла папы Бени:

Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 7840
 показати весь коментар
 
 
Моя задача украсть как можно больше, ведь не понятно когда зе-электорат прозреет и вынесет нас на вилах из офиса президента, - подчеркнул Богдан
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда порохобот гадит на цензоре, это выглядит так:
Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 3609
 показати весь коментар
 
Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора , народного депутата Рената Кузьмина. Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 2136 ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАШЛИ,просто Кузьмин много знает ,сядет он сядут все,вот почему я говорил что в КУМОВСКОЙ(инфицированной от РПЦ) Украине коррупцию не победить ,да и 73% населения (23% голосовавшие за..от 43% которые должны..) , устали от войны и согласны опять идти в Московское стойло
 показати весь коментар
 
 
>для достижения определенной цели.


Да, но народ ещё не прочухался - что это за цель: обеспечить благополучие одного человека, который пять лет в Герцлии отсиживался.
 показати весь коментар
 
 
вот как глав зебил прислушивается к народу ,который его выбрал - богдан главный раздражитель - но он его не увольняет - да плевать ему на мнение народа - как то так
 показати весь коментар
 
 
Богдан - "Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти...."


 показати весь коментар
 
 
Вітаєм Богдана смотрящим,
кмітливим і животворящим,
 показати весь коментар
 
 
Ваша задача, интелектульный господин...озвучивать переписку...Каутского и Энгельса
 показати весь коментар
 
 
".. потому что без меня там полный бардак, в этих ветвях власти". Так что ли?
 показати весь коментар
 
 
Если есть в штате такая должность глава офиса,то должностную инструкцию этого главы на
бочку. Иначе это все признаки шахрайства, конфликта интересов и создании бардака. Коротче за что он отвечает и какие права.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Беня організує Україну, як Приватбанк і Буковель, то буде добре нам усім від таких "смотрящих".
 показати весь коментар
 
Я вже не можу дивитись на цю нахабну потворну пику..
Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 4578
 показати весь коментар
 
 
Да на нем клейма негде ставить....главный решала при правительстве кили азирова....
 показати весь коментар
 
 
обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан

Обеспечение синхронной работы органов власти в интересах Коломойского - это и есть влияние на органы власти.
 показати весь коментар
 
 
у бурята задача присматривать за зелей. увольнение бурята будет означать что зеля повзрослел и окреп и не нуждается в бене. но когда это произойдет и произойдет ли вообще? беня тоже не дурак и за что то держит зелю крепко
 показати весь коментар
 
 
ЗЕМЛЮ українську не продасть ...уволить ...на тей світ
 показати весь коментар
 
 
а тебе нужна земля? когда она бурьянами заростала то никто не вспоминал о земле, поверь, 1х2 м земли всем достанется)))
 показати весь коментар
 
Навіщо стільки землі відводити під цвинтарі, це дурне. Тепер вже можна кремірувати. В Києві так і роблять.
 показати весь коментар
 
Яка вам різниця, що він бурят, він не гірший за кацапа.
 показати весь коментар
 
а что по вашему означает кацап? это тот же хохол только в профиль))))
 показати весь коментар
 
Це не твоє завдання, а президента, якого в нас нема... А твоє завдання купояти папір, картріджи заряджати, олівці точити...
 показати весь коментар
 
 
твоя задача гніда не світити "хазяїна" лишній раз біля "резидента" ...хоча чого вони ховаються ...незрозуміло
 показати весь коментар
 
 
ну да, гаечный ключик в руках у коломойского...
 показати весь коментар
 
У нас есть договоренность, и она соблюдается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения.Источник: https://censor.net.ua/n3148603

Календарь купи...лапоть...год назад чувак с ксмвой презедента еще даже не определился что пойдет в презЕденты...а большая половина вашей гопкомпании...еще знать не знала что она в эту компанию попадет.....
 показати весь коментар
 
 
А по сути, если отмести сказанную им ахинею, Богдан - смотрящий над смотрящими в органах власти. И вряд ли что мимо проскочит мимо его ордынского взгляда.
 показати весь коментар
 
 
Бреше.Не може директор сараю(охвісу преЗЕдента) контролювати всі гілки влади.Його задача організаційна в роботі апарату президента.Те що він мямлить в одному випадку- контроль преЗЕдента (смотрящий), тому він і мотається за ним по всій країні,Богдан став на скільки токсичний,що Зеля вимушений
буде його звільнити,відправив до Бені,тоді Ігор Влерійович включе план Б відносно Зеленського
 показати весь коментар
 
нашептует на ухо всем одно и то же. неЗевисимость ветвей власти
 показати весь коментар
 
Именно это у него в « посадових інструкціях» прописано ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору