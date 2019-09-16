 Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютна неправда. Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначено і поділено між собою. Таке може казати людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства", - сказав він, коментуючи твердження про його вплив на органи влади.

Богдан пояснив, що його функція - забезпечення їхньої синхронної роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента почали виплачувати зарплату - в серпні Зеленському виплатили 28 тисяч, а Богдан отримав майже 40 тисяч

"Моє завдання - щоб усі гілки влади працювали синхронно для досягнення певної мети. Я не можу комусь диктувати ні кадрових рішень, ні рішень тактичних, стратегічних. Цілі органам державної влади ставить президент. Я контролюю, щоб вони синхронно рухалися до досягнення цих цілей. Однак кадрові рішення, тактичне досягнення цілей, тексти інструкцій, постанов і законів розробляють відповідні органи. Я на це не маю жодного впливу", - уточнив глава ОП.

Говорячи про свій вплив на думку і дії президента, Богдан наголосив, що Зеленський самостійний у своїх рішеннях.

"Усі рішення ухвалює президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже понад рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського ухвалювати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав він.