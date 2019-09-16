 Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, це сталося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медичного університету ім. Богомольця.

"На засіданні Кабміну після того, як Катерину Амосову (ексректорка НМУ. - Ред.) звільнили, я, три міністри і прем'єр отримали смс із погрозами через те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі смски", - сказала Супрун.

Після цього, за її словами, на них напала група невідомих, а її чоловіка фізично побили.

"Коли ми пішли в СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосової і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на когось "випадково" нападають", - розповіла Супрун.

Також вона зазначила, що таке трапилося з нею та її чоловіком двічі: "Нам хотіли дати охорону, але це обмежує нас, тому ми сказали "Ні". Це їхня (корупціонерів. - Ред.) мета - залякати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ втретє звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерина Амосова була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 виконуючим обов'язки ректора Національного медичного університету Богомольця було визнано екс-проректора університету Олександра Науменка. Водночас, 20 вересня Печерський суд прийняв рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. 2 жовтня МОЗ знову звільнив Амосову.