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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (955) погрози (252) Амосова (31) Супрун Уляна (531)

 Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що під час роботи у відомстві вона отримувала повідомлення з погрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, це сталося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медичного університету ім. Богомольця.

"На засіданні Кабміну після того, як Катерину Амосову (ексректорка НМУ. - Ред.) звільнили, я, три міністри і прем'єр отримали смс із погрозами через те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі смски", - сказала Супрун.

Після цього, за її словами, на них напала група невідомих, а її чоловіка фізично побили.

"Коли ми пішли в СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосової і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на когось "випадково" нападають", - розповіла Супрун.

Також вона зазначила, що таке трапилося з нею та її чоловіком двічі: "Нам хотіли дати охорону, але це обмежує нас, тому ми сказали "Ні". Це їхня (корупціонерів. - Ред.) мета - залякати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ втретє звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерина Амосова була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 виконуючим обов'язки ректора Національного медичного університету Богомольця було визнано екс-проректора університету Олександра Науменка. Водночас, 20 вересня Печерський суд прийняв рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним2 жовтня МОЗ знову звільнив Амосову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148602
 
 
 Топ коментарі
 
Бачу що в коментах всі заступилися за Амосову і понаміхалися над Супрун.
Хто може не вкурсі, за словами студентів інституту ім. Богомольця, Амосова вимагала найбільші хабарі при здачі іспитів, без хабаря в неї важко було отримати "5", знання студентів їй були до спини, а звідси і відповідний рівень знань у наших лікарів, ну і совковська відстала медицина для неї в пріоритеті.
Так що шановні "коментатори" вибирайте що вам треба: реформи чи корупція.
Думай-те!
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Супрун у медицині копнула так глибоко, що звідти повилазили особливо дивовижні корупційні чудовиська
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вечное проклятие славян - не ценить, то шо им делают и не замечать этого - и только когда теряют тогда до них доходит
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Почались цікаві історії,про снігурів,та бабку Супрун епілєптичку,з монтажною піною.
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Мужа избили? Но это еще не самое страшное, что ему пришлось испытать Супрун: После отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ я получала сообщения с угрозами, а моего мужа избили - Цензор.НЕТ 3779
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Боюсь себе даже представить. "Карали" наверное. Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 9309
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..........яки ВОНЫ несчастные, когда лишаются корыта. Все их обижают.
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Типичная уловка а-ля "порошенко". Мы бедные несчастные и сами не местные. Все нас обижают.....За что нас наказывать?
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Звідки ви тільки беретеся, ось таки мерзотники навіть без однієї краплі чогось людського в душі? Коли читаєш зелену ботву, починаєш вірити в чисте, незамутнене зло.
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А чего ты смеешься? Раз посмел критиковать Свинарник, значит ничого людського нема. Логично же
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Та да. Кристальной честности люди. Особенно главсвин.
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Тот тип очень похож на религиозного фанатика. На словах.... Вот и смешно....
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И это Вы подарили ему новую религию Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 6076 Он начал верить в зло! Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 9126 Чиста незамутнене Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 8643
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Чистое и незамутненное зло это когда к домашнему врачу на прием нужно записываться за неделю.
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В Великобританії чи Нідерляндах на прийом лікаря-спеціаліста чекають декілька місяців. Усі системи соціалістичного типу мають однакові проблеми.
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В Америці навіть такого поняття не існує як «домашній лікар»! Нерозумні хахли знову все похєряли! Як ви вже всіх конкретно запипцяли!
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Так ваша же гражданка нам сии новшества и привезла.
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И кто этот смельчак, который стал мужем Супрун?
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вечное проклятие славян - не ценить, то шо им делают и не замечать этого - и только когда теряют тогда до них доходит
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Ну "потеряли" мы Супрун и что произошло?
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Ничего...хорошего...приобрели министра с дипломом юриста...
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А каким это образом отразилось на простом украинце?
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Під час керівництва МОЗ пані Уляною ви так переживали, так переживали, чи достатньо у неї профільної освіти для роботи. А тут вже і юрист зійде. То через що ж ви "переживали"?
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Еще раз повторюсь, каким образом это отразилось на простом украинце?
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Та ж тільки поставили, що ти як папуга повторюєш питання..
І мабуть не треба бути Вангою, а мати IQ хоча б 90, щоб зрозуміти, чим закінчиться все це, коли міністром охорони здоров'я поставили юриста.
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Вон оно шо, Михалыч. В случае сопротивления реформам-надо посылать смс и физически это...в общем чьего-нибудь мужа(или жену).
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Супрун у медицині копнула так глибоко, що звідти повилазили особливо дивовижні корупційні чудовиська
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Це зайвий раз доводить, що медицина - другий по розміру кримінальний бізнес після торгівлі наркотиками.
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Бачу що в коментах всі заступилися за Амосову і понаміхалися над Супрун.
Хто може не вкурсі, за словами студентів інституту ім. Богомольця, Амосова вимагала найбільші хабарі при здачі іспитів, без хабаря в неї важко було отримати "5", знання студентів їй були до спини, а звідси і відповідний рівень знань у наших лікарів, ну і совковська відстала медицина для неї в пріоритеті.
Так що шановні "коментатори" вибирайте що вам треба: реформи чи корупція.
Думай-те!
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И к скольки годам строгого режима приговорил падлюку Амосову за такие тяжкие преступления потужно реформированный суд?
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Вот на следующей неделе новый суд ее и посадит....или после Медведчука надо ее садить?... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 5857
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Правильно по соевому писать - через личэни тыжни. И так сурово сдвинув бровки кулаком по столу - грюк!
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Ты написал запрос Рябошапке на счет Амосовой?...
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Що до вироку Амосовій зверніться в суд напряму, ви самі все бачите.)))
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У меня нет доказательств изложенных Вами фактов. А вот если Вы не обращаетесь в соотвествующие органы, то являетесь соучастником преступлений оголтелой взяточницы Амосовой, подрывающей основы здоровья нации своей вредительской деятельностью и саботажем по выпуску квалифицированных кадров
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Ого!!! Ви диво-людина, бачите те, чого ніхто не бачить. Яйцем безпліддя викочуєте?
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Взагалі то я таким не займаюсь, але "особливо обдарованим коментаторам" можу спробувати страусиним викачати.
PS: кастратам гарантій не даю.
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Я думаю, що тут нікому і нічого не доведеш. Всі чекають повернення "безкоштовної медицини", ну,тобто тієї, коли в лікарнях роблять вигляд, що вона безкоштовна, беруть гроші, а ми даємо і робимо вигляд, що у нас медицина безкоштовна.Скільки людей писали про величезні кошти, які люди сплачують в клініці Тодурова ( прямо Бога медицини ),за те, що повинно робитись безкоштовно. Але їх ніхтотне слухає. Можливо, їхні батьки,Амосов, Богомолець, дійсно були лікарями від Бога і віддавалися повністю своїй справі, але діти будують на їх іменах бізнес, і доволі успішний. І клятви Гіпократа тут ні до чого.
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бесплатно и должно. хорошо звучит. а кто вам должен это делать бесплатно? специалист с зарплатой дворника?
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может все поменялось, но в мое время єто была кафедра, которая наоборот напрягала тех,кто платил за экзамены. староста потока,за которого везде все решал деканат на 4-5, едва отскочил на тройку. многих зарезали,кто до этого успешно "учился". те же,кто читал и готовился,спокойно сдавали экзамены. экзамен там был действительно тяжелый,потому что требовали знания. 2005-2006 год было так.
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А порохнявые считают ее вменяемой😀
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А я не порохнявый и считаю её вменяемой.Не пиши херню.
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Странно, но и Комаровский, который фанат преЗЕдента, тоже считает, что ее команда была наиболее реформаторской за все время и т.д... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 8410
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А эта бабка и в США сразу бегала в ЦРУ если ейной мужу СМС присылали? Расскажите её что в Украине если избивают, то идут не в СБУ, а в полицию, которая так или иначе обязана реагировать.
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ЦРУ НЕ МОЖЕТ вести расследование на территории сша. учи матчасть, зеленка
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Точно, расскажи это Супрун, и проинформируй бабку что СБУ не занимается сплетнями об избиении, это дело полиции и судмедэкспертизы. Только вот бабка не пошла по официальному пути, а начала лживые бредни нести в СМИ.
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О, значит идем по схеме Гонтаревой. Что там следующее по списку - спалить застрахованную колымагу?
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И у Лондон. Сигануть под машину. Главное не забыть как Лерка-Облигация, что там левостороннее движение
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Щоб ви, суки, повиздихали, як тарґани від дихлофосу.
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Супрун не просто так поделилась этой историей. Мафиозные структуры возвращаются под улюлюканье зелебобиков.
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Первый руководитель Минздрава, который отказался от предложенной ей взятки в виде квартиры и сдавший гонца от мафии врачебной в НАБУ....Для зелепузиков она плохая теперь, а НАБУ, похершее это дело, теперь в фаворе у "новой власти"... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 9662
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Так мужу люлей при Пете навешали или при Зеленском???
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То была группа ревнивых любовников
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Цікаво було б на тебе подивитись. Ти дівчинко?
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А потом в руках не усрешься, Мирослава бостонская?
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Будь это правдой, СМИ бы еще тогда гудели, что того беднягу, который муж Сцупрун, избили.
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Вся штатна тролятина на цій гілці повилазила-ППЦ! Продажні хахляцькі мудаки.
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Якби в в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими, амосовими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, тому що не давала наживатись на людських проблемах, не давала грабувати бюджет на закупках ліків. Якщо не міністром, то іншим чином треба використати знання, натхнення, чесність, патріотизм, ентузіазм, ... Супрун і команди в продовженні реформ.
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эта чушка -санитарка хоть понимает уровень Амосовой и свой
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Супрун прогнали, Авакова лишили, витягнули з політичної трупарні Кучму... Шкода.
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Якби в в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, тому що не дає наживатись на людських проблемах, не дає грабувати бюджет на закупках ліків. Якщо не міністром, то іншим чином треба використати знання, натхнення, чесність, патріотизм, ентузіазм, ... Супрун і команди в продовженні реформ.
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