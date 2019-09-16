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 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування

У Рівному 12-річна дівчинка без постійного місця проживання народила дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Рівне".

За словами головлікаря, дівчинка без постійного місця проживання. У травні їй виповнилося 12 років. Її привезла за викликом швидка допомога зі сміттєзвалища. Охоронці викликали швидку. З нею приїхала мама. Вони – мешканці Закарпатської області, проживають у районі сміттєзвалища. У породіллі тільки свідоцтво про народження, і мама має при собі посвідчення, що вона – громадянка Закарпатської області.

"Привезли її о 2 годині ночі. Народила о 7:10 ранку природним шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3160 кг. Ні російською, ні українською вона майже не спілкується. Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося. Коли я її бачила, мами поряд з нею не було, ми попросили, щоб вона приїхала", - зазначила головна лікарка.

Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області заявив, що слідчі Рівненського відділу поліції за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують усі обставини події, зокрема місце скоєння злочину і причетну до нього особу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148600
 
 
 Топ коментарі
 
гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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Ты знаешь сколько длится беременность у женщин? Ну в смысле у нормальных, а не самок порохобота? Посчитать сможешь прикаком режиме происходило преступление, следствие которого ты читаешь?
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Ні по російські ні по українські вони не говорять...
Іштенем, іштенем!
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а счо то цыганы в закарпутти нэ працюють на чыслэнных заводах?
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Ни по-русски, ни по-украинскии она практически не говорит.Источник: https://censor.net.ua/n3148600
И почему не указали какой она национальности ?
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гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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Іпен ниська! Лем новину на ЦН побзерали нараз і стали.
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Низзяя цыган называть цыганами. Гордо звучит - ромы
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Так они что цигыни чо ли? Ненавижу ***** цыган! (с) Томи
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"полиция проводит расследование" Расследуют, как происходит оплодотворение? 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування - Цензор.НЕТ 4422
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Для цыган это норма, замуж в 11-13 лет. Что расследовать.
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Шукають винуватця злочину по ст. 155 КК (до 5 років ув'язнення)
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цыгане вполне себе нормально / какое уголовное дело ?
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зміни внесли до ККУ любий секс із недосягшою/недосягшим 16 років - кримінал.
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цыгане скурили кодекс, как друзи Порошенко ваши(наши)
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
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Если баба рожает в 12 лет естественным путём доношенного ребёнка без осложнений, естественным путём, то может быть это нормально? Может это естественно? Природно?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
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а може ти звичайний педофіл і намагаєшся нам мізки засрати?
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А может ты звычайный дебил, не способный понять написанного?
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Усе може бути. Давай подискутуємо на цю тему, щоби було видно хто з нас дебіл?
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Ну подискутуй
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
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На зоне потом будешь мужикам рассказывать, что секс с малолетками - это норм. Они одобрят.
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Ещё один дурень безмозглый
Я говорю про природу человека, а не законодательство.
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Пополняет патриотов, а расследуют- почему мало.
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Ну да, якраз менти найдуть винного, у циган це норма.
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