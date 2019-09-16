 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Рівне".

За словами головлікаря, дівчинка без постійного місця проживання. У травні їй виповнилося 12 років. Її привезла за викликом швидка допомога зі сміттєзвалища. Охоронці викликали швидку. З нею приїхала мама. Вони – мешканці Закарпатської області, проживають у районі сміттєзвалища. У породіллі тільки свідоцтво про народження, і мама має при собі посвідчення, що вона – громадянка Закарпатської області.

"Привезли її о 2 годині ночі. Народила о 7:10 ранку природним шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3160 кг. Ні російською, ні українською вона майже не спілкується. Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося. Коли я її бачила, мами поряд з нею не було, ми попросили, щоб вона приїхала", - зазначила головна лікарка.

Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області заявив, що слідчі Рівненського відділу поліції за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують усі обставини події, зокрема місце скоєння злочину і причетну до нього особу.

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