 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Рівне".
За словами головлікаря, дівчинка без постійного місця проживання. У травні їй виповнилося 12 років. Її привезла за викликом швидка допомога зі сміттєзвалища. Охоронці викликали швидку. З нею приїхала мама. Вони – мешканці Закарпатської області, проживають у районі сміттєзвалища. У породіллі тільки свідоцтво про народження, і мама має при собі посвідчення, що вона – громадянка Закарпатської області.
"Привезли її о 2 годині ночі. Народила о 7:10 ранку природним шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3160 кг. Ні російською, ні українською вона майже не спілкується. Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося. Коли я її бачила, мами поряд з нею не було, ми попросили, щоб вона приїхала", - зазначила головна лікарка.
Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області заявив, що слідчі Рівненського відділу поліції за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують усі обставини події, зокрема місце скоєння злочину і причетну до нього особу.
Іштенем, іштенем!
ЦЕ ПОГАНО
И почему не указали какой она национальности ?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?
Источник: https://censor.net.ua/n3148600
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
Я говорю про природу человека, а не законодательство.