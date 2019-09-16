 Держбюджет-2020: Кабмін планує передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова 15 вересня під час брифінгу після засідання уряду.
"Безпека і оборона мають один із найвищих пріоритетів. 245,8 млрд у 2020 році ми плануємо на різних розпорядників, які задіяні в безпеці і обороні", - сказала вона.
Також міністерка додала, що не вся вищезгадана цифра перерозподілена по розпорядниках коштів: у проєкті Державного бюджету на 2020 рік з'явилася нова стаття - кошти, які має перерозподілити Рада національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, у Держбюджеті на 2019 рік на безпеку і оборону передбачено 209,5 млрд грн.
245 это на все....на сбу...на ментов...на погранцов...на совбез...и на всу...
А вот сколько именно на ВСУ....это пока большой секрет от зебобиков....
Из этих 209 ярдов в 2019-м году....на ВСУ было 105 млрд гривен. ...а сколько из 245 ярдов зебобики заложили конкретно на ВСУ... в 2020-м году??
А сколько из того что заложено на безопасность и оборону пойдет конкретно ВСУ в 2020-м году...ты зебобик знаешь?? Так чего ты тогда икру мечешь??