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 Економіка
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Все про:Кабмін (3118) оборона (675) Маркарова (53)

 Держбюджет-2020: Кабмін планує передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує в проєкті Державного бюджету на 2020 рік передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова 15 вересня під час брифінгу після засідання уряду.

"Безпека і оборона мають один із найвищих пріоритетів. 245,8 млрд у 2020 році ми плануємо на різних розпорядників, які задіяні в безпеці і обороні", - сказала вона.

Також міністерка додала, що не вся вищезгадана цифра перерозподілена по розпорядниках коштів: у проєкті Державного бюджету на 2020 рік з'явилася нова стаття - кошти, які має перерозподілити Рада національної безпеки і оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

Як повідомлялося, у Держбюджеті на 2019 рік на безпеку і оборону передбачено 209,5 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148597
 
 
 Топ коментарі
 
Бєня вже готує мішки для бабла.
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Армия разворовывают ! (без нас) Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3095 (c) порохоботы Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 2715
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Скільки конкретно піде на міноборони? Більша частина грошей піде не на оборону а на МВС та ДСНС, ДПСУ та інші непрофільні витрати, які до оборони не мають ніякого відношення! В минулому році, з 209 млрд грн армії дісталось тільки 104 млрд.грн які через непрофесійність Полторака та влади порошенка не витратять до кінця року! Кожен рік в бюджеті міноборони лишаються невикористаними 10-15 млрд грн, які розпихують куди попало! Подивимось що буде цього року!
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Вот это можно уже не скромно посвинарчучить. Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 8592
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Армия разворовывают ! (без нас) Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3095 (c) порохоботы
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Что до этого без нас, что сейчас без нас, что будещем без нас.
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Де ті паскуди які кричали шо у бюджеті скорочення фінансування ЗСУ?
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А ты тот бюджет уже видел?? На сайте ВР его текста нет....и сколько из 245 ярдов пойдет на ЗСУ...и есть ли там эти 245 ярдов вообще...не известно.....
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Порося мерзенна падлюка,Народ України дав йому оцінку,92% бажають побачити його у могилі у білих тапках.
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Еще раз...для особо одаренных зебобиков...
245 это на все....на сбу...на ментов...на погранцов...на совбез...и на всу...
А вот сколько именно на ВСУ....это пока большой секрет от зебобиков....
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Еще раз...для особо одаренного зебобика???
Из этих 209 ярдов в 2019-м году....на ВСУ было 105 млрд гривен. ...а сколько из 245 ярдов зебобики заложили конкретно на ВСУ... в 2020-м году??
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То бишь из всех денег которые были заложены в бюджет 2019-го года...на безопасность и оборону....на ВСУ было заложено половина этих средств...
А сколько из того что заложено на безопасность и оборону пойдет конкретно ВСУ в 2020-м году...ты зебобик знаешь?? Так чего ты тогда икру мечешь??
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Вообще то Гройсман планировал увеличить бюджет оборонки не менее чем на 56 млрд. грн. (он даже цифру называл и в 75 млрд.) Минимальная зарплата - 5,5 тыс.грн. и т.д. Было его интервью агентству "Интерфакс-Украина" по бюджету на 2020 год, по моему, от 18 июля или чуть позже. Эту статью потом перепечатали "Новости экономики".
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Из Ольгино методичка? Гуглом переводили? Нет в украинском слова "не спіши" есть "не поспішай".
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Так єто что и парад в следующем году проведут, раз такие бабки закладівают в бюджет? бадыеву на новое шоу?
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Да , ,бадыеву на новое шоу все пойдет Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 4911
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да. при марадере самой лутшей авиакомпании в мире МАУ компенсацию за облет рашки в 5 ярдов не платили, бо строили какие то там нептуны, о которых сейчас все благополучно позабыли, бо у нас мир и потепление в штанах
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на безопасность и оборону. Главное здесь безопасность, бо кортеж охраны ********** длинной в квартал дешевым не бывает
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Кожна армія здатна сама прогодувати себе і свого полководця. Так що, орли, вчіться літати.
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