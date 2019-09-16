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Все про:Зеленський (2756) історія (657) Польща (1935) ексгумація (33)

 "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського

Польська сторона після нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає від України скасування мораторію на ексгумацію поховань поляків на українській території.

Про це заявив віцепрезидент Інституту національної пам'яті Кшиштоф Швагжик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Інститут національної пам’яті Польщі готовий щохвилини шукати польських жертв Другої світової війни в Україні, - запевняє віцепрезидент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик. Польська сторона після нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає скасування мораторію в цьому питанні.

Польсько-український діалог, на думку віцепрезидента ІНП, матиме шанс на повний успіх лише за умови скасування мораторію на роботу польського Інституту національної пам’яті в Україні, згідно з найновішим повідомленням президента України Володимира Зеленського.

"Ми очікуємо, що ця заборона буде скасована, і ми зможемо розпочати роботу, оскільки подібні роботи зараз без перешкод може проводити у Польщі українська сторона", - наголосив Швагжик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні

Про скасування мораторію президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту до Польщі у зв'язку з 80-річчям початку Другої світової війни, після розмови з президентом Анджеєм Дудою.

Віце-президент Інституту національної пам’яті Польщі у розмові з Польським пресовим агентством (РАР), підкреслив, що зміна на посаді президента України пов’язується з надією на зміни в українській політиці щодо пошуку в Україні. Швагжик додав однак, що візит президента України ще не приніс прориву, оскільки глава Української держави не зробив декларації про скасування мораторію, а лише оголошення про те, що це станеться в майбутньому.

"Необхідно сказати більше: не тільки не була зроблена така декларація, але й заява президента також говорила про те, що це, в основному, компетенція українського уряду, який формується, і що це повинно поєднуватися з упорядкуванням українських місць пам’яті у Польщі. Це було не те, чого ми очікували - принаймні ті, хто розраховував на розблокування можливості проводити роботу в Україні", - сказав Кшиштоф Швагжик.

Він додав, що пов'язувати заборону, яку українська сторона ввела в односторонньому та необґрунтованому вигляді, з питанням впорядкування українських місць пам’яті, ІНП Польщі вважає недоцільним.

Читайте: Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович

"Діалог можливий, коли заборону буде скасовано, і не можна цього пов'язувати з будь-якими умовами", - додав Швагжик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148592
 
 
 Топ коментарі
 
А по-по существу? Вообще-то текст заметки читал или использовал Цензор вместо туалета?
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А по существу....то пока поляки не восстановят то что разрушили...и не перестанут рушить и осквернять захоронения воинов УПА....то болт им а не раскопки....
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За себе зебобик переживай...а за меня не надо....я уж как как нить без переживаний сопливых обойдусь....
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Вот щас и назначат...Ходаковского куратором контрбанд...и Гиркина , командиром хозбанд..
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Зебобики тоже много чего от чувака с ксивой презЕдента ожидали...и ничего...умылись "божьей росой"...и сидят на жопе ровно и не ерзают.... "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского - Цензор.НЕТ 5492
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А по-по существу? Вообще-то текст заметки читал или использовал Цензор вместо туалета?
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А по существу....то пока поляки не восстановят то что разрушили...и не перестанут рушить и осквернять захоронения воинов УПА....то болт им а не раскопки....
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Эммм... Не уверен, что ЗЕ в курсе это проблематики. Не уверен, что он знает, что такое "проблематика".

Проблема нас всех (включая поляков), что бы ищем смысл в том, что ЗЕ глаголит. А смысл знает только тот, кто тему тексты пишет.
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а у тебя "запас" прочности остался ещё ?
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За себе зебобик переживай...а за меня не надо....я уж как как нить без переживаний сопливых обойдусь....
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вот в этом между нами и вся разница , у тебя "уж как как нить" , а у меня всё отлично что аж сам себе завидую .
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Так и у меня все отлично...не жалуюсь... и не скулю как основная масса зкбобиков....
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Может мы и плохие, но по периметру нас окружают как на подбор ублюдки. Главный - Параша. Ляхи сюда сами лезли, тут убивали, а сейчас скулят шо наши защищались - ну вот кто кроме кацапов такой финт можид выкинуть? А, ну еще Нетанияхщина, это да. Пенсии теперь платить будем "нищим" изр. пейсионистам шоб не наглели как ляхи и "братья" "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского - Цензор.НЕТ 1031
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Польша - самый верный и надежный друг Украины СЕГОДНЯ.

Не стоит ставить палки в колеса своим чуть ли не единственным друзьям в ЕС.
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и это хорошо,что пшеков прокатил и уже не важно по злому умыслу или по тупости
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Скажем так, ЗЕ не прокатил, а не вкурил, шо этим чертям надо.
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не знаю, может в этом есть какой-то стратегический план
но зря с поляками ссорятся
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Всі щось "очікують" від України. Україна не очікує нічого...
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Выдайте ему лопату и Вятровича с носилками в помощники, нехай копають - задовбали!!!
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Пшеки мнят себя рабовладельцами и мечтают вернуть под свой контроль Беларусь и Украину. Есть такой сайт "Глобус Беларуси". Интересный сайт. Там по каждому населенному пункту Беларуси описаны и сфотографированы исторические объекты. И вот, что меня поразило: в каждом селе и даже хуторе была польская усадьба, где-то маленькая, где-то большая. Но обязательно была. Поляки были землевладельцами, а белорусы на них ишачили поголовно, и при этом оставались нищими, темными и бесправными, да еще и битыми немилосердно. Потому Лукашенко и говорит: "Мы-то можем вернуться, но кем мы там будем?". В Украине, во всяком случае, в западной и правобережной, было тоже самое. "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 7296
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Хотя сейчас частично полякам удалось вернуть украинцев как рабсилу. Но землю пока нет. Думаю, Зеленский об их планах знает.
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У вас там, на Лубянке, небось, целый отдел такие сочинялки сочиняет?
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Заголовок ПРИБЕЦАННЫЙ, А шо они ожидали, ведь пообещал.
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Ультиматуми це не діалог. Пшекам потрібно і власні "подвиги" на нашій землі дослідити... для об'єктивності.
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Зеля, он такой: Мастер ОБЕЩАНИЙ "как-то потом"... "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 2742
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В 18 веке поляки восстали против российской аннексии Польши. Их лозунгом были слова "За нашу и вашу свободу!" Однако украинцы остались равнодушными... Просто они не забывали, чего стоит, для них, "свобода" из польских рук... Последний раз украинцы поверили полякам, в 1919-м, встав под знамёна Пилсудского и Довбор-Мусницкого, на Висле. Чем кончилось? Разоружением армии ЗУНР и УНР, захватом Западной Украины, принудительной "полонизацией", колонизацией украинских земель, "осадниками", концлагерем и батогами...
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Та віддайте їм ті трупи, вони полякам для некроманського ритуалу дуже потрібні.
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А у Зе задача только с Путиным договориться. Желательно, "где-то посередине".
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