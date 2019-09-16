 Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков
"Підписання найближчими днями в Мінській контактній групі документів про визнання Києвом формули Штайнмаєра - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Чеснаков.
Водночас, за його словами, Київ наразі не демонструє готовності надати Донбасу особливий статус.
"Останні заяви Леоніда Кучми і Вадима Пристайка про відмову України від надання окремим районам Донецької та Луганської областей особливого статусу слід однозначно сприймати як докази відсутності у Києва реальних намірів виконати Мінські угоди", - сказав експерт.
За його словами, ті самі люди в Києві заявляють і про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра", і про неготовність надати Донбасу особливий статус.
"Але ж заперечення особливого статусу Донбасу заперечує і формулу Штайнмаєра. Інакше виходить абсолютна нісенітниця і обман з українського боку - не можна ж погоджувати механізм набуття чинності законом про особливий статусу без наміру надати в подальшому цей особливий статус", - сказав він.
Нагадаємо, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
2. Проведение выборов, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый «особый статус»;
3. Реализация пункта о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.
Вот отвести тебя в зоопарк, заставить тебя почистить клетку с тиграми а только потом вывести тигров. Ети типа аналогия выборов на дамбасе при росийских боевиках. Я уже не говорю что все пункты ето сдача дамбаса. Хотя сомневаюсь что на практике дальше первого пункта дойдет.
Против этого КАТЕГОРИЧЕСКИ против *****. Он хочетчто бы Зеля до встеречи все подписал.
Воины, гатите эту мразь ВЕЗДЕ! Слава Вам! Слава Украине!
Не начнутся.
Во-первых - не недооценивайте противника - он не так плох, чтобы размениваться с ним 1 к 10. 1 к 2, 1 к 3 - в лучшем случае. Да и то - в случае эскалации как обычно заводиятся дополнительные артиллерийские части из Рашки, которые подготовлены не хуже наших и технику имеют не хуже, а то и лучше.
Во-вторых - ну какие нафиг ордловцы? Ордловцы там в окопах на самом передке и на блокпостах. Снайперские и артиллерийские кадры там чисто рашкинские, а не ордловские - и именно они представляют наибольшую угрозу. И тут математика явно не в нашу пользу - даже если наши защитники будут зармениваться 1 к 3 с рашистами - у рашистов армия в 5 раз больше, чем у нас.
Третье - на хреначить все и вся все время - у нас банально не хватит снарядов. А у них - хватит.
Четвертое - ну по-сколько вы там хреначить их собираетесь? По 50 штук в месяц? По 100? Пусть даже по 200, чего не было ни разу со времен вступления в силу вторых Минских - и что? Это по 2400 убытка в год при ресурсе в миллион! Это 0,24% убыли в год - они этого даже не заметят, новые ежегодные пополнения гораздо выше, "бабы еще нарожают" - это их девиз.
Ну и пятое - если Украина начнет бесконечную активную фазу боевых действий - мы потеряем поддержку запада, который против активных боевых действий. А это тоже немаловажно.
Любой нормальный человек а тем более народ, на такое не пойдёт.
И что подписал Ваш Петя, если не секрет, интересно? (желательно, чтобы не быть голословным, скиньте линк на рессурс, заранее спасибо).
По моему мнению, никто ничего не подписывал и подписывать не будет. Обсуждали да. Ну и что? Можем с вами сейчас тут обсудить жизнь на Марсе. Она от нашего обсуждения , там на Марсе не появится...
И я НИГДЕ не нашел, что Порошенко подписывался под тем, что Украина имплементирует "формулу Штайнмаера".
Поэтому у меня и возник вопрос, где ты это вычитал....
вы для начала узнайте кто этот экпЕрд , а потом порохоботы яд выпускайте
Она никому не интересна, кроме России.
Ее предложили, как вариант. Вариант не понравился никому, кроме России.
Поэтому Лавров ее так активно пропихивает. Если бы она была выгодна, ее бы уже давно зафиксировали, имплементировали бы и везде обсуждали.
Я пока не слышал, чтобы ее где-то в официальном порядке обсуждали.
Судя по нервному вою собак, "экспертам" в России нехватает зарплаты. Приходится демонстировать чефам, что они лояльны.
Это все, что нужно знать по поводу этих статей.
Вопрос Цензору (если кто-то коменты читает) - а зачем печатать этот бред?
За минск😁
а по простому КАПИТУЛЯЦИЮ,
то НА КОЙ УЙ ТОГДА БУДЕТ НУЖЕН этот саммит?!!!