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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (19852) Штайнмаєр (180) Донбас (13015) нормандська четвірка (568)

 Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков

Саміт держав "нормандської четвірки" може бути проведено у разі гарантованого визнання Києвом "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков

"Підписання найближчими днями в Мінській контактній групі документів про визнання Києвом формули Штайнмаєра - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Чеснаков.

Водночас, за його словами, Київ наразі не демонструє готовності надати Донбасу особливий статус.

"Останні заяви Леоніда Кучми і Вадима Пристайка про відмову України від надання окремим районам Донецької та Луганської областей особливого статусу слід однозначно сприймати як докази відсутності у Києва реальних намірів виконати Мінські угоди", - сказав експерт.

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За його словами, ті самі люди в Києві заявляють і про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра", і про неготовність надати Донбасу особливий статус.

"Але ж заперечення особливого статусу Донбасу заперечує і формулу Штайнмаєра. Інакше виходить абсолютна нісенітниця і обман з українського боку - не можна ж погоджувати механізм набуття чинності законом про особливий статусу без наміру надати в подальшому цей особливий статус", - сказав він.

Нагадаємо, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148591
 
 
 Топ коментарі
 
Формула штайнмаера - это капитуляция.
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Горжусь за Израиль. Нет ни формул, ни условий особого статуса сектора Газа. Просто мочат арабов и русню стабильно и плодотворно
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казламордое, это Громыко сказал, не пались так, лучше зе-мочи попей
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Горжусь за Израиль. Нет ни формул, ни условий особого статуса сектора Газа. Просто мочат арабов и русню стабильно и плодотворно
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Не живе. Працює. За короткотерміновими контрактами.
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а надо наоборот мочить жыдов - ведь они и есть оккупанты Палестины
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Лучше 100 лет переговоров чем 1 день войны (с) Герой Украинцы Сенцов . Порохоботы разгоняйте зраду
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казламордое, это Громыко сказал, не пались так, лучше зе-мочи попей
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Что ты несешь ? А что Сенцов не мог тоже этого сказать ? Или я сказал что Сенцов первым в мире сказал эти слова ? http://news24ua.com/sto-let-peregovorov-luchshe-chem-odin-den-voyny-sencov-ne-hochet-voevat
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А чого ж ти Сенцова якось так вибірково цитужг? Чому не цитужг його слова про підступного ворога? Про боротьбу до перемоги?
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При этом экс-узник отметил насчет России и ее "мирных инициатив": "Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте". Ти в сидяси в "окопе" не встиг дочитати. «Не треба нас витягувати за будь-яку ціну - перемога від цього не наблизиться» "Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа обязательно будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украина!".
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Это для вас, зебаранов, лучше капитуляция, чем война.
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Признать формулу Штангенциркуля или какую то либо другую формулу ето автоматически Украина отказывается от минских договоренностей за которые на Рашку и наложены сейчас санкции. Если Украина признает другую формулу то санкции автоматически снимаются. И Рашка уже плевала на всех. Так как вряд ли кто то уже наложит на нее санкции даже за невыполнение формулы Штанмаера.
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Ты хоть краем уха слышал, что такое формула Штайнмайера? Согласно «формуле Штайнмайера», Минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идее. Он предложил следующую модель:1. Украина вводит закон о выборах на Донбассе, а после стороны отводят войска;
2. Проведение выборов, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый «особый статус»;
3. Реализация пункта о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.
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Украина вводит закон о выборах на Донбассе, а после стороны отводят войска. Ты хоть себя слышишь что ты пишешь? Провести выборы а потом Украина еще и должна отвести войска? То есть ты не видишь противоречий?

Вот отвести тебя в зоопарк, заставить тебя почистить клетку с тиграми а только потом вывести тигров. Ети типа аналогия выборов на дамбасе при росийских боевиках. Я уже не говорю что все пункты ето сдача дамбаса. Хотя сомневаюсь что на практике дальше первого пункта дойдет.
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Так, а чем принципиально эта формула противоречит минским соглашениям? не совсем понимаю в чем суть вообще.
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Пока что «формулы Штайнмайера» на бумаге не существует - ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем РФ активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не по нраву. Однако дело в том, что реализация «формулы» больше выгодна российской стороне - вначале выборы, потом граница. Цель - побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в рамках Минских соглашений можно вступать в открытые переговоры, а также дать этим территориям особый статус. После того, как между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, многие заговорили о больших переговорах в рамках «Нормандской четверки». В итоге, все стороны начали предъявлять свои требования. А Путин выразил желание закрепить «формулу Штайнмайера» в качестве основного пошагового плана для обсуждения на встрече лидеров. Однако это не означает, что в случае согласия с Путиным «формула Штайнмайера» станет единственным решением конфликта. Зеленский должен предложить свое компромиссное решение, которое также будет обсуждаться в рамках «Нормандской четверки». Однако на данный момент украинский президент не представил свою стратегию решения конфликта на территории Донбасса.
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"Зеленский должен предложить свое компромиссное решение, которое также будет обсуждаться..."

Против этого КАТЕГОРИЧЕСКИ против *****. Он хочетчто бы Зеля до встеречи все подписал.
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Тут всі відповіді. https://m.youtube.com/watch?v=p5i11c8dMXk
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Нам уже директора политической коньюнктуры будут условия диктовать. Чнснаков, пади ***** место в мавзолее готовить.
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Цензор, хватит уже печатать тексты етих кремлевских *експертов*, где Украину выставляют как нарушителя договоренностей. На самом деле ето ********* не выполнила ни одного условия минских договоров и не собирается выполнять ни одно другое договоренность. Рашке сейчас важно только снять санкции которые привязаны только к минским договоренностям. Формула кремлевской проститутки и акционера Газпрома Штанмаера ето прежде всего снятие санкция с Рашки в день ее подписания, а потом уже капитуляция Украины.
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"...Формула кремлевской проститутки и акционера Газпрома Штанмаера ето прежде всего снятие санкция с Рашки в день ее подписания..." - интересно, где ты это вычитал? Или это твои собственные умозаключения?
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Что это за хрен с горы - Часнакофф? Поди такая же мразь как Рыбин, Вышинский и прочие "украинцы", работающие в Украине и желающие ей только процветания.
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если главный зебил на это пойдет - пускай тогда идет в отставку сам
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А на хрена на нам этот саммит??? Не хотят - ну хрен с ними.... Надо хренячить лугандон и домбасяо - как при Порохе... И никаких переговоров! Когда за одного нашего десяток ордловцев закопаем - начнутся переговоры сами по себе НА НАШИХ УСЛОВИЯХ.
Воины, гатите эту мразь ВЕЗДЕ! Слава Вам! Слава Украине!
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"начнутся переговоры сами по себе НА НАШИХ УСЛОВИЯХ."

Не начнутся.
Во-первых - не недооценивайте противника - он не так плох, чтобы размениваться с ним 1 к 10. 1 к 2, 1 к 3 - в лучшем случае. Да и то - в случае эскалации как обычно заводиятся дополнительные артиллерийские части из Рашки, которые подготовлены не хуже наших и технику имеют не хуже, а то и лучше.
Во-вторых - ну какие нафиг ордловцы? Ордловцы там в окопах на самом передке и на блокпостах. Снайперские и артиллерийские кадры там чисто рашкинские, а не ордловские - и именно они представляют наибольшую угрозу. И тут математика явно не в нашу пользу - даже если наши защитники будут зармениваться 1 к 3 с рашистами - у рашистов армия в 5 раз больше, чем у нас.
Третье - на хреначить все и вся все время - у нас банально не хватит снарядов. А у них - хватит.
Четвертое - ну по-сколько вы там хреначить их собираетесь? По 50 штук в месяц? По 100? Пусть даже по 200, чего не было ни разу со времен вступления в силу вторых Минских - и что? Это по 2400 убытка в год при ресурсе в миллион! Это 0,24% убыли в год - они этого даже не заметят, новые ежегодные пополнения гораздо выше, "бабы еще нарожают" - это их девиз.
Ну и пятое - если Украина начнет бесконечную активную фазу боевых действий - мы потеряем поддержку запада, который против активных боевых действий. А это тоже немаловажно.
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Здається Арестович сказав, що як тільки всі сторони погоджуються на найближчу участь в "Нормандской четверке", то питання капітуляції вирішено - тобто схема припинення війни буде проходити по сценарію микши. Тоді ми маємо привітати своїх дітей і внуків - більш широкомаштабна війна відтерміновується саме для наших потомків. Ми не дотиснули Моржовію тільки із-за того, що втомилися від війни, а Захід ніколи не допомагає тим, хто не хоче сам за себе воювати.
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Арестовичу связку гранат и в окопы. И еще оставить смартфон для того, чтобы не уставал писать про Великую Победу...
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ШАНТАЖИРУЕТ ПУЙЛО ДРУГИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ПОДПИШИТЕ АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ИЛИ САМОГО САМИТА ЧЕТЫРЕХ НЕ БУДЕТ,ЧТО Я И ГОВОРИЛ, ТАК КАК НАШ ВОФФКА НК ВЫПОЛНИЛ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ,ВОБЩЕМ МАРКЕР ТАКОЙ, ЕСЛИ ВСТРЕЧА БУДЕТ,ТО ЗЕЛЕНЫЙ ЧТО ТО НАОБЕЩАЛ,БОЮСЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТЫЙ ДОГОВОР ЧТОБ НЕ ЛОХИ НЕ ПАНИКОВАЛИ,И СКАЖУТ ТАКИЕ ВЕЩИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ ПОД ГРИФОМ СЕКРЕТНО
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Другими словами. Капитуляция и полное уничтожение Украины как независимого государства, с последующим вхождением Украины на правах колонии в состав рашки и украинцы в качестве рабов. Вот что требует рашка.
Любой нормальный человек а тем более народ, на такое не пойдёт.
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Штенмаер озвучил договор Порошенко и назвал это почему то своей формулой.
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"...Штенмаер озвучил договор Порошенко и назвал это почему то своей формулой..." - у тебя трава неправильная, Пятачек, заканчивай курение!
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там нет ничего нового, что подписал Петя. Особый статус, амнитсия, выборы
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Петя подписал!?!?!?!
И что подписал Ваш Петя, если не секрет, интересно? (желательно, чтобы не быть голословным, скиньте линк на рессурс, заранее спасибо).

По моему мнению, никто ничего не подписывал и подписывать не будет. Обсуждали да. Ну и что? Можем с вами сейчас тут обсудить жизнь на Марсе. Она от нашего обсуждения , там на Марсе не появится...
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погугли сам "Миское соглашние" у нищих слуг нет.
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Ты не поверишь, погуглил!
И я НИГДЕ не нашел, что Порошенко подписывался под тем, что Украина имплементирует "формулу Штайнмаера".
Поэтому у меня и возник вопрос, где ты это вычитал....
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...личных подписей там нет, а обязательства ЕСТЬ! Свидетели немцы и французы.
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В спам у-бок, кацапський, Порядок має значеня...
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директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Источник: https://censor.net.ua/n3148591

вы для начала узнайте кто этот экпЕрд , а потом порохоботы яд выпускайте
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российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК). - Это Чеснаку в рашке стали меньше платить, вот он начальству и решил приятное устроить, высказал прогноз. Обычный пиар. Ничего серьезного.
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Я только одного не понимаю, зачем Украине вообще даже теоретически обсуждать формулу Штанмаера? Ведь она включает только уничтожение и ограбление Украины. Для Рашки ета формула не несет никаких обязательств и потерь. Ето даже не компромис. Ето типо как гопники поймали ботаника и дали ему выбрать компромисный вариант- пырнуть ножом и отобрать кошелек или отобрать кошелек а потом пырнуть ножом.
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потому что эту формулу подписл Петя и ее зафикиоровали в СовбезеООН
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Оффициально никто ничего не обсуждал.
Она никому не интересна, кроме России.

Ее предложили, как вариант. Вариант не понравился никому, кроме России.
Поэтому Лавров ее так активно пропихивает. Если бы она была выгодна, ее бы уже давно зафиксировали, имплементировали бы и везде обсуждали.
Я пока не слышал, чтобы ее где-то в официальном порядке обсуждали.
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А что конкретно теряет Украина от этой пресловутой формулы? Без "воды".
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Собаки лают, караван идет...
Судя по нервному вою собак, "экспертам" в России нехватает зарплаты. Приходится демонстировать чефам, что они лояльны.
Это все, что нужно знать по поводу этих статей.

Вопрос Цензору (если кто-то коменты читает) - а зачем печатать этот бред?
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Вот и разница, при порохе Украина условия ставила и навязывала свои взгляды на решения проблемы, при клоуне Украине условия ставят и навязываю свои требования, видят, что тюфяк, ради рейтинга готовый идти на любые уступки и послабления, что это больше надо ему а не *****, вот и давят на самые болевые точки и тянут время. А пипл это все хавает, уже 71% населения одобряет сей подход решения проблем
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"при порохе Украина условия ставила и навязывала свои взгляды на решения проблемы"

Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков - Цензор.НЕТ 5890
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И пять лет оттягивал выполнения, замыливая глаза. Клоун же взяв под козырек за пол года половину уже выполнил. В этом разница. Кто вообще заставляет его брать на себя обязательства, что-то выполнять, раз он ничего не подписывал?
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оттягивала, отягивала и оттянулась!!! Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков - Цензор.НЕТ 6347
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при порохе мы подписли то, что теперь называют формулами.
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Перекрыть ГТС по техническим причинам и намекнуть , чтобы Параша выводила ихтамнетов из Лугандона и дала доступ к границе, потом поговорим
За минск😁
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тем более что петя его уже принял для ОРДЛО
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Если Украина примет эту так называемую "формулу Штайнмайера",
а по простому КАПИТУЛЯЦИЮ,
то НА КОЙ УЙ ТОГДА БУДЕТ НУЖЕН этот саммит?!!!

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