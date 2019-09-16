 Україна значно ближча до Заходу і не "дрейфує" назад до Росії, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю ТСН.

"Ви значно ближче до Заходу. Не думаю, що Україна дрейфує назад до Росії. Думаю, якраз навпаки. Значно зміцнюється національна ідентичність. Ви сучасна, європейська, демократична, прозахідна частина Європи. Якщо подивитися на політику, на результати виборів політичних партій до парламенту, понад 75%, десь 85% крісел у парламенті належать тим, хто схильний до західної орієнтації. Відсоток тих, хто проти, зменшився. Якщо подивитися на молодше покоління, то його прозахідний вибір поза сумнівом. Україна знайшла себе як європейська демократія", - зазначив Волкер.

Крім того, Волкер висловив припущення, що РФ "продовжуватиме війну з низькою інтенсивністю".

"І це буде трагедія для людей на сході України. Людей, про яких Росія каже, що захищає їх, але насправді війна лише руйнує їхнє життя. Росія, можливо, буде продовжувати це робити, я цього не відкидаю. Але решта України ставатиме успішнішою, квітучою, динамічнішою, рухатиметься вперед, і зрештою, сподіваюся, країна стане потужною та привабливою, і окуповані території повернуться до єдиної української сім’ї, яка стала кращою, як ніколи раніше", - підкреслив Волкер.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що учасники "нормандської четвірки" і США готові допомогти Росії знайти "легкий шлях", щоб піти з окупованих українських територій.

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