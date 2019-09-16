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 Політика України
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 Україна значно ближча до Заходу і не "дрейфує" назад до Росії, - Волкер

Україна не повертається в поле російського впливу, а навпаки, стає значно ближчою до Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю ТСН.

"Ви значно ближче до Заходу. Не думаю, що Україна дрейфує назад до Росії. Думаю, якраз навпаки. Значно зміцнюється національна ідентичність. Ви сучасна, європейська, демократична, прозахідна частина Європи. Якщо подивитися на політику, на результати виборів політичних партій до парламенту, понад 75%, десь 85% крісел у парламенті належать тим, хто схильний до західної орієнтації. Відсоток тих, хто проти, зменшився. Якщо подивитися на молодше покоління, то його прозахідний вибір поза сумнівом. Україна знайшла себе як європейська демократія", - зазначив Волкер.

Крім того, Волкер висловив припущення, що РФ "продовжуватиме війну з низькою інтенсивністю".

"І це буде трагедія для людей на сході України. Людей, про яких Росія каже, що захищає їх, але насправді війна лише руйнує їхнє життя. Росія, можливо, буде продовжувати це робити, я цього не відкидаю. Але решта України ставатиме успішнішою, квітучою, динамічнішою, рухатиметься вперед, і зрештою, сподіваюся, країна стане потужною та привабливою, і окуповані території повернуться до єдиної української сім’ї, яка стала кращою, як ніколи раніше", - підкреслив Волкер.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що учасники "нормандської четвірки" і США готові допомогти Росії знайти "легкий шлях", щоб піти з окупованих українських територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148583
 
   
 Топ коментарі
 
Официально: Волкер - зебил и агент крембля.
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А зелеботам знизили ціни та індесували пенсії?
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Волкер останні 5 років фактично живе в Україні... Чому він не балотувався в президенти?
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5 колона негативно відгукується про Зеленського. Значить, не все втрачене. Нещодавно Співак бризкав слиною. А хотів же йти слугою в депутати.
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А як відгукуватись про нього коли життя погіршується?
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А зелеботам знизили ціни та індесували пенсії?
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Судя по росту цен в магазинах ,всем.
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Чета я роста цен покуда не заметил. Вчера вон лук брал по 6 грн с копейками. Был 12грн. Правда сейчас сезон на него начался. Но тем не менее. Мясо свинина задняя часть трошки подорожала - была 98 грн за кило стала 102грн. Но это не показатель. Зависит от поставщика. Вобщем заметного роста не заметил. Да и бакс потихоньку снижается в цене.
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Некоторых даже так девальвировали, что из оборота выводят
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Официально: Волкер - зебил и агент *******.
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Важко уявити американського яструба в отарі "тупих овець"?
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Ну ястреб он такой себе. Просто делает свою дипломатическую работу.

Если бы он сказал ЗЕ - ватное говно, Украина - не определившееся жадное недоразумение, украинцы - тупые бараны, то его работу после этого стал бы делать кто-то другой.
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Ось нахера лугандоні бачити в Україні. Їх хата, це ублюдочна расея. Упирі та наволочі. Ще порозповзались як глисти по всій Україні.
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надо читать все сказанное этим человеком, а не переписывать удобное для Зеленского. За нас интерпретировать не надо. Ничего положительного, разговор шел с учетом миротворцев и пр. и только о будущем, а оно туманное. Кстати, не может американец знать о планах европейцев. Просто потому, что одни высмеивают других каждый день и на всех страницах.
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вы последнее автошоу в Франкфурте смотрели...там все ответы.
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Тобто БМВ та Мерседес уходять з Американського ринку,і будуть продавати автівки у Кацапії?
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Он не о планах европейцев, а о планах украинской власти, с которой контактирует лично, а не через разгон зрады на пейсбуке.
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вы статью читайте, там все ответы, а не выборочно с Цензора. Я прочла.
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волкер агент кремля,поросятки йому не вірять,всюди зрада.
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какой бред! они наверняка ржут в голос над вашим стадом!
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У тебя мало времени.Пиши быстрее😂🌷×××
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То-то не заметно, что мы все ближе и ближе движемся в лоно росиси...
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волкер сеанс масового гіпноза проводе: "Україна нє возращайєца в полє масковского вліянія"
Канєшно, нє возращайєца, бо уже
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Это вот он кого убедить пытается? И главное - зачем?

Если б не дрейфовала, то и говорить это не было бы смысла.
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Ви не уявляєте як важко Волкеру рухатись між краплями "золотого доща" Трампа і "божої роси" Зеленського!
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Кстати, да. Но только частично.
ЗЕ и его деятельность он может смело не замечать и дудеть свою дуду, что, похоже, Волкер и делает.
Его работа - прозападная ориентация Украины и поддержка на этом пути. Признать ватность ЗЕ и его решений - по сути признание провала всей своей деятельности.
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Ще не вечір, пане Волкер. БлаЗєнь лише 100+ днів у владі, а його посіпаки і того менше. от пройде 100 (а краще 180) днів роботи нового парламенту - подивимось.
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