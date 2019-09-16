 Українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, - ексгендиректор Авдіївського коксохіму Магомедов про законопроєкт №1210

Про це OBOZREVATEL заявив народний депутат, колишній гендиректор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов. За його словами, з РФ доводиться конкурувати в першу чергу ціною. І подорожчання продукції навіть на один долар призводить до того, що українські ринки збуту дістануться державі-агресору, передає Цензор.НЕТ.
Парламентарії пропонують у кілька разів підвищити рентні платежі. Як результат, українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт. Це призведе до зниження обсягів і скорочення робочих місць.
"Наші найлютіші конкуренти в цьому напрямку - Росія. Як тільки ми втратимо хоч один долар, вони зайдуть. З 2016-му я програв у ціні один долар росіянам і не зміг поставляти кокс на велике підприємство. І був змушений скоротити виробництво з 8 до 5 тисяч на добу. Ми маємо розуміти, що ми все ще воюємо, що у нас є конкурент і розуміти, на чий млин ми можемо налити води", - пояснив Магомедов.
Законопроєкт 1210 також розкритикували представники бізнес-асоціацій: Союз українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація. У документі пропонують прив'язати розмір ренти до ціни вже кінцевої продукції. Це фактично створить додатковий податок на оборот і поставить українських виробників у ситуацію, коли їхні конкуренти в найближчих країнах платять у кілька разів менше податків і можуть поставляти продукцію за нижчою ціною.
Так что зебобик просыпайся.....
переходите на трубы ПВХ, фуле, кто мешает...
сбегут в ростов, так как петя устроит путч???
Вы же сами притянули в кресло президента опарыша из цирка?
Ну так теперь скажите ЗЕбуину шалом-спасибо.
Он же от вас с самого начала не скрывал,что он вас всех "сделает") А вы этому радовались и тихонько оргазмировали при виде клована.
Ну так теперь радуйтесь.Это же ваш ставленник.
Ещё раз хочется поблагодарить жителей Кривбасса за *********** пилараса.
Кушайте не обляпайтесь.
Европа хочет: 1) покупать в украинцев дешевое сырье 2) делать из него готовые товары 3) продавать их украинцам дорого и рубить барыши.
Вот и вся схема, а недостаток налогов в казне пусть лучше компенсируют евробляхеры, маленькие предприниматели и вообще все обычные украинцы-покупатели.
Пусть поясок затянет на одну дырочку.
В этот поясок тысячи его работников поместятся.
Твари, привыкли наживаться за счет своих работников!
"Муса Магомедов родился в 1970 году в селе Ириб Чародинского района (Дагестан). ......Прошел программу развития топ-менеджеров Группы Метинвест в московской школе управления Сколково. "
Не нужно перекладывать свои проблемы на плечи ваших работников.