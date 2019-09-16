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 Політика України
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Все про:ВР (5717) металургія (123) податки (771) Магомедов Муса (1)

 Українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, - ексгендиректор Авдіївського коксохіму Магомедов про законопроєкт №1210

Ухвалення законопроєкту №1210, який значно підвищує рентні ставки для металургів, дозволить Росії забрати українські ринки збуту.

Про це OBOZREVATEL заявив народний депутат, колишній гендиректор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов. За його словами, з РФ доводиться конкурувати в першу чергу ціною. І подорожчання продукції навіть на один долар призводить до того, що українські ринки збуту дістануться державі-агресору, передає Цензор.НЕТ.

Парламентарії пропонують у кілька разів підвищити рентні платежі. Як результат, українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт. Це призведе до зниження обсягів і скорочення робочих місць.

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"Наші найлютіші конкуренти в цьому напрямку - Росія. Як тільки ми втратимо хоч один долар, вони зайдуть. З 2016-му я програв у ціні один долар росіянам і не зміг поставляти кокс на велике підприємство. І був змушений скоротити виробництво з 8 до 5 тисяч на добу. Ми маємо розуміти, що ми все ще воюємо, що у нас є конкурент і розуміти, на чий млин ми можемо налити води", - пояснив Магомедов.

Законопроєкт 1210 також розкритикували представники бізнес-асоціацій: Союз українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація. У документі пропонують прив'язати розмір ренти до ціни вже кінцевої продукції. Це фактично створить додатковий податок на оборот і поставить українських виробників у ситуацію, коли їхні конкуренти в найближчих країнах платять у кілька разів менше податків і можуть поставляти продукцію за нижчою ціною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148582
 
 
 Топ коментарі
 
Украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт, - экс-гендиректор Авдеевского коксохима Магомедов о законопроекте №1210 - Цензор.НЕТ 626 Согласно новому закону от зебобиков....о большой приватизации.....у "мамедовых" не только ничего отбирать не собираются...но и и продадут этим "мамедовым" еще...в том числе и некоторые стратегические предприятия...

Так что зебобик просыпайся.....
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Бедные бедные металлурги... бедные бедные газовики....
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вот мы национализируем у "украинских" мамедовых коксохим и поедешь ты на рашу..права качать....
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Согласно новому закону от зебобиков....о большой приватизации.....у "мамедовых" не только ничего отбирать не собираются...но и и продадут этим "мамедовым" еще...в том числе и некоторые стратегические предприятия...

Так что зебобик просыпайся.....
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значит так и будет. Вашему стратегу криворожскому виднее...
переходите на трубы ПВХ, фуле, кто мешает...
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Бедные бедные металлурги... бедные бедные газовики....
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Ага, постоянно несут такие ужасные экономические потери от малейшего поднятия налогов, а их хозяева почему-то богатеют день изо дня, наверное из воздуха.
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Не лише... Зменьшиться видобуток руди, тому зменьшиться кількість шахтарів... Зменьшиться експорт руди, тому зменьшиться вантажопотік на залізниці й перевалка у портах... Бідними стануть багато людей... Все за дурнуватою ідеєю, що би вся руда перероблялась на «каструлі» в Україні...
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Та закривайте нах свої каптільні,тільки воздух буде свіжишим.
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В Україні зараз нестача робочіх рук,знайдуть іншу роботу,а шо буде робити Мамедов?
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Мамедов виведе капітал за кордон. А робітники поїдуть хто у Польщу, хто у Чехію. Але більшість - на облік у центр зайнятості. Деякі нерозумні вважають, що нестача робітників в одному місці легко компенсується надлишком в іншому. Тільки робітникам потрібно десь жити і щось їсти. А ще у них сім'ї є. І найголовнішеь- цих робітників буде десятки тисяч. Тому ваша писанина - просто зелений бздур. Хоча зрозуміти можна. Зеленим потрібні гроші вже. Тому і скорочення видатків на армію, скорочення спецслужб, відмова від державної підтримки українського кіно і збільшення ренти, податків і цін. Для чого їм стільки грошей? На субсидії? Ні. Бо й там скорочення. Просто вундеркінди готують великий хапок. Все і одразу. Як казав Богдан Зєлєнскому, працювати вони планують до Нового року. А от що далі? Вам не цікаво?
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Як казав Богдан Зєлєнскому, працювати вони планують до Нового року. А от що далі? Вам не цікаво
сбегут в ростов, так как петя устроит путч???
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Пане Сергію, я ж Вам знаю! Ви ж не вірите у путч Порошенка! 😁
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если я не верю, то это не значит, что его не может быть в принципе, не так ли?тем более если этот путч предрекает такой авторитет, как богуцкая? Українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, - ексгендиректор Авдіївського коксохіму Магомедов про законопроєкт №1210 - Цензор.НЕТ 2640
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Навіть серед Зебенят я не зустрічав людей, для яких Богуцька - авторитет. 😁
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У Мамедова,окрім активів,ще і боргів як у собаки бліх,нехай виводе.Рабів до раю не пускають.
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Шановний, борги він залишить тут. І виїде, як політично переслідуваний. Не пишіть бздури. Ви ж наче розумна людина. Це рядові зебіли дурні.
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Виїде,і шо він там буде робити?До стіни Плачу ходити?
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Активи виведе, бабки, гроші. Чи вам справді вклали у голову, що біля Стіни класу буде милостиню просити? 😂
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а ты, тролляка прямо все про того мамедова и знаешь...может тогда и цифрами поделишься?или их в методичке не прописали?
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А ти знаєш яка доля в бюджеті від податків Мамедових?Ти як той сраний Лугандон,який кормив всю Україну,Лугандону нема,а Україна живе.Так і з Мамедовими та Ахетами з Поросям.
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ну так расскажи, если такой умный?но точно известно, что какая то доля там точно есть, а вот от тебя, тупого тролля, кроме вони на форуме,никакого толку нет Українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт, - ексгендиректор Авдіївського коксохіму Магомедов про законопроєкт №1210 - Цензор.НЕТ 5292
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там как бы раша поблизости, и по ментальной в том числе
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а налоговые поступления ты лично компенсируешь?
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Зачем модернизироваться, зачем беречь экологию, зачем платить налоги...
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Так для того все і робиться, щоб Рашка повернулась на український ринок. А у когось були сумніви?
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То все фигня, главное что бы бабушке бене на МАУ кабмин 5 ярдов компенсировал, бо оно через рашкован летать не может. А где тот кабмин денежки возьмет, хоть с заоблачной ренты, хоть с фопов, бабушку не волнует
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Ну а в чем собственно дело???
Вы же сами притянули в кресло президента опарыша из цирка?
Ну так теперь скажите ЗЕбуину шалом-спасибо.
Он же от вас с самого начала не скрывал,что он вас всех "сделает") А вы этому радовались и тихонько оргазмировали при виде клована.
Ну так теперь радуйтесь.Это же ваш ставленник.
Ещё раз хочется поблагодарить жителей Кривбасса за *********** пилараса.
Кушайте не обляпайтесь.
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Украинские металлурги, читай Ахметов и Индус хотят: 1) платить низкие налоги 2) толкать в Европу дешевое сырье 3) рубить на этом барыши.
Европа хочет: 1) покупать в украинцев дешевое сырье 2) делать из него готовые товары 3) продавать их украинцам дорого и рубить барыши.
Вот и вся схема, а недостаток налогов в казне пусть лучше компенсируют евробляхеры, маленькие предприниматели и вообще все обычные украинцы-покупатели.
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быстро принимающиеся проеты и законы еще и не такое натворят. Зато галочку правительство поставит-сделали по желанию народа 71%
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Не нужно создавать преференции ахметову.
Пусть поясок затянет на одну дырочку.
В этот поясок тысячи его работников поместятся.
Твари, привыкли наживаться за счет своих работников!
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и что больше нет олигархов, устанавливающих тарифы и цены, дело только в одном...тогда точно всех победили.
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Порохоботы скоро Путину задницу будут лизать лишь бы мародёра отмазать.
"Муса Магомедов родился в 1970 году в селе Ириб Чародинского района (Дагестан). ......Прошел программу развития топ-менеджеров Группы Метинвест в московской школе управления Сколково. "
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Ну так закрывайтесь нах. если вы не умеете работать. Сказки свои рассказывайте дедушке Панасу о том что у вас убыточные предприятия. Откуда тогда у вас яхты по 50 миллионов долларов и виллы по всем островам? Меньше воруйте. Вам и так десятки лет государство дотации выделяло и на модернизацию миллиарды выделяло которые вы по карманах разворовали а не вложили по назначению
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ось власне і вся правда, і коли пан Зеленський прищіпить хвоста цій злодійській шоблі по справжньому і шобло прийме цивілізовані правила оподаткування і європейські екологічні норми щодо виробництва, то все швидко стане на свої місця. а то експердів розвелось..... , як не проплачені патякали то дешевенькі пиз..доболи-балаболи.
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Муса Сергоевич, убавьте свои аппетиты.
Не нужно перекладывать свои проблемы на плечи ваших работников.
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Щас будет проплаченная истерика от ахметовышейПод ультрапатриотичной риторикой.Поддержаная,естественно,здешней ботвой.НЕ ПРОКАТИТ.
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Говорить Україна, а думає тільки про свій карман.


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