 Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 36 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, протягом тижня виникли 2 надзвичайні ситуації.
Від початку тижня зареєстровано 5 тис. 694 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 44 особи.
Ліквідовано 5 тис. 337 пожеж, врятовано на пожежах 38 осіб і не допущено знищення вогнем 1 тис. 44 будівель та 49 од. техніки. На пожежах загинуло 36 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 18 млн 217 тис. грн.
Крім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 242 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 667 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 13 осіб.
Летом люди тонут спасаясь от жары, а зимой - сгорают от самопальных нагревателей.