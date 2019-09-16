 До листопада в проєкті Держбюджету на 2020 рік може багато чого змінитися, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ми в уряді проголосували за бюджет і подали його в Парламент. Поки що це перше читання, до листопада в ньому може багато чого змінитися", - йдеться в повідомленні.

Дубілет зазначає, що обговорювалася назва проєкту. Були варіанти "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності".

"Поки що мені найбільше подобається неофіційна назва ББШ - "Бюджет без Шкурняків". Довідково. "Шкурняк" - це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один із перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", - підсумував Дубілет.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

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