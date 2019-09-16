 До листопада в проєкті Держбюджету на 2020 рік може багато чого змінитися, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора ми в уряді проголосували за бюджет і подали його в Парламент. Поки що це перше читання, до листопада в ньому може багато чого змінитися", - йдеться в повідомленні.
Дубілет зазначає, що обговорювалася назва проєкту. Були варіанти "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності".
"Поки що мені найбільше подобається неофіційна назва ББШ - "Бюджет без Шкурняків". Довідково. "Шкурняк" - це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один із перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", - підсумував Дубілет.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.
"Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук"
Комедианты так и остались -комедиантами, призвание видать,талант не пропьешь ...
Да, я шут, я циркач… Так что же? Пусть меня так зовут вельможи, Как они от меня далеки, далеки, Никогда не дадут руки...
да и тупенькие к тому же в расчете на свою тупенькую аудиторию ...
поразительно, почему оляполякова не возглавила министерство песен и плясок? Нет такого? А создать?