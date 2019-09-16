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Все про:ВР (5717) держбюджет (206) Дмитро Дубілет (11)

 До листопада в проєкті Держбюджету на 2020 рік може багато чого змінитися, - Дубілет

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік, внесеного в Раду, може багато чого змінитися.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ми в уряді проголосували за бюджет і подали його в Парламент. Поки що це перше читання, до листопада в ньому може багато чого змінитися", - йдеться в повідомленні.

Дубілет зазначає, що обговорювалася назва проєкту. Були варіанти "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності".

"Поки що мені найбільше подобається неофіційна назва ББШ - "Бюджет без Шкурняків". Довідково. "Шкурняк" - це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один із перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", - підсумував Дубілет.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

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До листопада в проєкті Держбюджету на 2020 рік може багато чого змінитися, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148577
 
   
 Топ коментарі
 
К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2274 Клоуны...они обсуждают название бюджета....а не сам бюджет.....
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Я о Дубилете был лучше мнения. Из толкового IT-ника сделали брехуна.

"Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук"
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Когда же артисты поймут что они теперь властьимущие? Бесконечный пиар и анонсы ,чтобы разреламировать представление,потом спектакль с громкими фразами ,и выход на поклон под бурные аплодисменты, показать представление это для артистов так и осталось результатом их труда,их работой.А потом - "войдите в положение , у нас были трудности с этим, и пятым ,и десятым" ,но как категоричны были во время выборов, в каждый промах тыкали,чуть ли не к измене родины приписывая.
Комедианты так и остались -комедиантами, призвание видать,талант не пропьешь ...
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Ага без шкурняков оставили собакова. И беня электричество подешевле покупает тоже без шкурняков.
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Так бабушка беня еще и 5 миллиардов гривен компенсации на МАУ получит без шкуряков, все согласно новому бюджету эффективности развода лохов
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Клоуны...они обсуждают название бюджета....а не сам бюджет.....
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Звикайте до творчого підходу до творів літературного жанру.
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А зачем его еще обсуждать. Они его уже обсудили и в Раду подали. Пусть теперь Рада обсуждает.
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Начебто бариг нема в кабміні, у коаліції нема старих облич, а шкурняки звідкілясь узялись? Цікаве явище. К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 888
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скільки грошей було заплановано за з'єднання Чорного з Балтійським морем,,,
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А текста проекта бюджета на сайте ВР до сих пор нет.... похоже что в раду внесли только одно название...а не проект бюджета...
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Тю! А навіщо? Головне, щоб не розтрясти 254 кнопки.
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Я о Дубилете был лучше мнения. Из толкового IT-ника сделали брехуна.

"Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук"
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меня интересует судьба 1,5%, инициированных в самую горячую фазу войны, против чего я никак не возражал, приветствовал и вносил сверх того... Сейчас как? На новый мост лугандону всенародно скидываемся? Или на пенсии тем, запоребриковым, которые ее в рублях считают?
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это чтобы украинцы по мосту в лугандон бегали???? Ты шутишь? Квартал у тебя такой? 95?
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Когда же артисты поймут что они теперь властьимущие? Бесконечный пиар и анонсы ,чтобы разреламировать представление,потом спектакль с громкими фразами ,и выход на поклон под бурные аплодисменты, показать представление это для артистов так и осталось результатом их труда,их работой.А потом - "войдите в положение , у нас были трудности с этим, и пятым ,и десятым" ,но как категоричны были во время выборов, в каждый промах тыкали,чуть ли не к измене родины приписывая.
Комедианты так и остались -комедиантами, призвание видать,талант не пропьешь ...
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эээ неееет, они стали опаснее. Они поражены комплексом неполноценности и теперь готовы мстить за прошлые обиды:
Да, я шут, я циркач… Так что же? Пусть меня так зовут вельможи, Как они от меня далеки, далеки, Никогда не дадут руки...

да и тупенькие к тому же в расчете на свою тупенькую аудиторию ...
поразительно, почему оляполякова не возглавила министерство песен и плясок? Нет такого? А создать?
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Доллар должен в новом бюджете быть максимум 15 гр. - если выше, то борьба с коррупцией это фикция.
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Сынок папаши который был председателем и главарем от бени,тот который вывел из привата 10 миллиардов долларов и довел его до банкротства.
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Так а Монобанк за какие шиши было создавать? Тот-то!
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министр Кабинета министров. Это как? Типа старший помощник младшего кочегара? Чёт я не пойму нихера.
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Дубилет- самый продвинутый в КМ.Имеет право голоса,как создатель лучшего банка Украины
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Новое интервью Виталия Портникова для уклайв тв ,,Бесконтрольная власть превращает правителя в чудовище,, дает ответы на большинство вопросов тут обсуждающихся.Лучше потратить час жизни, слушая умнейшего аналитика,чем бесполезно сраться часами с дураками.
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Главное, что бы наш всенародно любимый ********* в бюджете заклал компенсацию для МАУ в 5 миллиардов, и стоимость электроэнергии для бениного феросплава в 57 коп., ну и поскольку цена за уголь в 1700 грн. за тону. то от лукавого мародерского Роттердама+, то справедливая бенина цена в 2500 грн. за тону того же угля тоже должна заложена в бюджете, бо бабушка поиздержалась на выборах, и нарид должен ей как земля колгоспу, и это не обсуждается, бо порошенко - марадер и всих порохобототв за граты!
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Умничка ,очень толково сказано,жаль только что наши коменты только возможность зеботам заработать на вылизывании задницы ***********.
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