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 Політика України, Події
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 Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом осквернення пам'ятника жертвам Голокосту на Миколаївщині

У неділю, 15 вересня, до поліції Доманівського району Миколаївської області надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження пам'ятного знака жертвам Голокосту в с. Богданівка. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України "Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни", що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

А також за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", що карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського. ФОТО

Поліція звертається до громадян, які можуть володіти корисною для слідства інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомляти до Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном (095) 040 20 77, або 102.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на своїй сторінці у Twitter написав: "Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрювані опинитися у суді. Євреї - це історія і сьогодення України, тому це злочин проти України її ворогів. Антисемітизм: ідеологія російської імперії та СССР".

Як повідомлялося раніше, про події в Богданівці повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

На викладених Долинським у соцмережі фото видно, що невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148576
 
 
 Топ коментарі
 
Эдуард Долинский - украинофоб, манипулятор, провокатор и главный враг украинско-еврейской дружбе (ссылка)

Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.
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Сейчас генерал-лейтенант Баканов, благодаря своему недюжинному опыту оперативно-розыскной работы, в два счета всех найдет. Надо только Зеле ему позвонить.
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Буратіна з дерева, а воно думати не здатне.
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зеленский, это тебе повод задуматься... на ваню баканова надейся, а сам не плашай Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 17
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Буратіна з дерева, а воно думати не здатне.
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А этот Долинский, который оперативно фоточки выложил, не из кацапских краев иудей?
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Эдуард Долинский - украинофоб, манипулятор, провокатор и главный враг украинско-еврейской дружбе (ссылка)

Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.
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Помню его речи у Шустера. Это полный украинофобский трэш... Даже другой, приглашенный еврей - глава какой-то еврейской общины, делал ему замечания....
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Можливо і зробили все самі для провокації, для інформпривіда. Я не вважаю що всі повинні тут на попку падати через якийсь папірець. Пам'ятник цілий ? Цілий , то яке ж глумління ? Піде дощ , той папірець сам відпаде
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він не тільки фоточки виклав.....ще й записку наклеїв і свастику намалював.... чисто шидівські методи - самі провокують, а потім верещать про юдофобію і голий кост
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Сейчас генерал-лейтенант Баканов, благодаря своему недюжинному опыту оперативно-розыскной работы, в два счета всех найдет. Надо только Зеле ему позвонить.
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Этим поступком эти черти могли бы обидеть президента Зе!, но они просто взяли и плюнули в душу Игоря Валерьевича Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 3911
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чмошник останется чмошником, как его не назови, хоть фельдмаршалом.
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вы плохо разбираетесь в званиях, которые присваивает Зеленский ... младший генерал-лейтенант.
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Да, каюсь, есть за мной такой грех. Интересно, а если Баканов не справится в срок, Зеля его разжалует из младших в ясельные генерал-лейтенанты?
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Народ против распродажи украинской земли- это факт! Поэтому это только цветочки.
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но это же скорее всего патриоты или херои аты
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А чому немає гучних заяв коли оскверняють памятникі воїнам УПА, голодомору, героям Небесної сотні, Героям -воїнам сьогоднішньої війни з фашистською росією???. Просто євреї на кожному кроці по всьому світі кричать і всім нагадують про свою трагедію, а українці більше "воють " між собою
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Не переймайтесь, коли єврейському етносу було стільки ж років, вони теж поводилися як дикуни
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Этот конечно плохо, если только сами кацапы не осквернили Этот Долинский еще та **** еврейско- ватная. Все время что-то выискивает сам разжигает межнациональную нетерпимость, ненавидит Украину и все украинское.
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опять москали насрали в чужие шаровары! доколе?
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Зелёнкин..иди сходи чмокни путина в зад))
Или зеленского..
Вам кацапожидкам ведь похрену))
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а чего это? Измываются или шо? Замучили кого? А как наказать того, кто просто изгаляется над Украиной? Привел во власть своих шеферов, менделей, калом-мойских, и это еще не полный список? Как наказать того, кто сравнивал мою Украину с порноактрисой? Забыть? простить? Идитевынах жидовня. Я жду ваших извинений за подленько-иудейские издевки над Томосом. Или вы предпочли бы спустить это на тормозах, засмеять, затереть, изъять из кеша, чтобы гои уже заткнулись?
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Це все що можуть сьогодні в Миколаєві зробити мокші! Вони все життя гадили і підставляли інших, це їх почерк й їх дії.
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Когда в России официальные лица и простые ватники носят охапки цветов на могилу Сралину, по приказу которого расстреляли и убили другими способами практически весь Еврейский антифашистский комитет, то это ни разу не антисемитизм, а косоруко нарисованные неизвестно кем кресты, часть из которых свастики - это разгул антисемитизма и (внезапно) фашизм. И если в первом случае носители идей видны и ясны, то в случае с Украиной высокая вероятность провокаций со стороны России и ее агентуры.
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При наркоме внутренних дел СССР Генрихе Ягоде( еврей кстати) в НКВД более 70% высшего руководящего состава составляли евреи. При Ежове большую часть их перестреляли. Их тоже пожалеть?
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Какое отношение они имеют к Еврейскому антифашистскому комитету? Ягоду расстреляли задолго до его создания.
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Непосредственный исполнитель убийств Судоплатов полностью реабилитирован постановлением Главной военной прокуратуры Российской Федерации от 10 января 1992 года.
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При чем здесь евреи Романовки? Там земледельцы жили. Простые люди. И за один день было убито около тысячи человек. Я вообще представить не могу, как можно расстрелять столько людей и не сойти с ума. Синагога там стоит старинная, так в ней после войны школу отказались открывать, потому что украинцы из соседних сел, которых согнали хоронить убитых, видели, как там кровь через порог переливалась. Крови было по щиколотку в синагоге. Поэтому ее просто закрыли, и все. А в еврейские дома поселили после войны украинцев, не пропадать же земле. И я вот думаю, не местные ли это, которые боятся, что евреи вернутся и заберут обратно землю. Но пусть не боятся, некому забирать, там погибали семьями, некому забирать.
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Когда будете открывать производство по осквернннию паиятников АТО?
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Ох кацапи застрочили свої сталінськи методички про евреїв. І всі кацапи ж так переживають за Україну, так переживають...
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