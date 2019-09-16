 Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом осквернення пам'ятника жертвам Голокосту на Миколаївщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України "Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни", що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

А також за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", що карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Поліція звертається до громадян, які можуть володіти корисною для слідства інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомляти до Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном (095) 040 20 77, або 102.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на своїй сторінці у Twitter написав: "Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрювані опинитися у суді. Євреї - це історія і сьогодення України, тому це злочин проти України її ворогів. Антисемітизм: ідеологія російської імперії та СССР".

Як повідомлялося раніше, про події в Богданівці повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

На викладених Долинським у соцмережі фото видно, що невідомі намалювали на пам'ятнику свастику і розмістили записку з погрозами.