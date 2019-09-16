 Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ТСН, коментуючи обмін утримуваними особами між Україною та РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, щоб переконатися, що є хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому, важливо було повернути політв'язнів, включно з паном Сенцовим. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на MH17, крім того, що вже знаємо. Тому не думаю, що ціна була настільки високою, як про це кажуть", - сказав він.
Волкер наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів з РФ.
"Дві країни зробили кроки вперед, і, я сподіваюся, тепер, щоб надати подальшого імпульсу, потрібно провести інші обміни, мають бути звільнені заручники на Донбасі, має бути прогрес у припиненні вогню, має бути подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти, але обмін може сприяти цьому", - додав дипломат.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.
а злостные порохоботы так держатся за свои кресла что указывают правоверным зебобикам на явные глупости и несоответствия в их писанине ?
я тебя правильно понимаю ?
теперь понимаю почему ты Игорь Д . не дописал . буквы забыл
и напомни что такое " здравый смыслк " а то я что то подзабыл
а еще зафиксируй себе . писанина в нете действительно не доказательство . вон пишут что Вовка ЗЕ наркошка . но пока не появится свидетель того как он коксом закидывался это треп не больше . а живой свидетель в Гааге это несколько иной формат
1. Да, как ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ Цемах особо нового вряд ли мог сообщить.
2. Ценность Цемаха не в новизне информации, а СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В СУДЕ.
АЛЛЁ ПРАХОХОЛУИ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ,,ВАЖНОСТИ" ,,КЛЮЧЕВОГО" И ,,ЕДИНСТВЕННОГО" СВИДЕТЕЛЯ цемаха, А ВОТ ОТВЕТТЕ КА НА КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: - НИКТО, НИ В УКРАИНЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НИ В ГОЛЛАНДИИ НЕПРИМЕНИТ К цемаху ПЫТКИ, И НЕЗАСТАВИТ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН ЗАХОТЕЛ И СКАЗАЛ, ЭТО ФАКТ И ВЫ ТУТ НЕПОСПОРИТЕ. НО БОЛЕЕ ТОГО, ЕМУ АБСОЛЮТНО НИЧТО НЕПОМЕШАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ В СУДЕ ДАЖЕ ОТ ТЕХ ПОКАЗАНИЙ ЧТО ОН УЖЕ ДАЛ. И ЧТО ТОГДА?????????
ВОТ УКРАИНА ПОВЕРИЛА ВАШЕМУ ХОЛУЙСКОМУ ВЫТЬЮ, НЕОТДАЛА ЦЕМАХА, НЕВЕРНУЛА СВОИХ ГЕРОЕВ, А ТУТ ,,КЛЮЧЕВОЙ" СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕ В НИДЕРЛАНДАХ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ПОКАЗАНИЙ И ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО ОНИ БЫЛИ ДАДЕНЫ ПОД ПЫТКАМИ. И ЧТО ТОГДА?????? ЭТО БЫЛА БЫ ЗРАДА??????? ИЛИ ,,ПЕРЕМОГА"????????? И КТО БЫЛ БЫ ВИНОВАТ В ТАКОЙ ,,ПЕРЕМОГЕ"????????