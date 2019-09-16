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 Політика України
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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (393) Волкер Курт (466) Цемах (65)

 Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер

Фігурант справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, колишній начальник "бригади протиповітряної оборони" ДНР "Володимир Цемах навряд чи міг розповісти слідству про катастрофу лайнера більше, ніж уже відомо, вважає спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ТСН, коментуючи обмін утримуваними особами між Україною та РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, щоб переконатися, що є хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому, важливо було повернути політв'язнів, включно з паном Сенцовим. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на MH17, крім того, що вже знаємо. Тому не думаю, що ціна була настільки високою, як про це кажуть", - сказав він.

Волкер наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів з РФ.

"Дві країни зробили кроки вперед, і, я сподіваюся, тепер, щоб надати подальшого імпульсу, потрібно провести інші обміни, мають бути звільнені заручники на Донбасі, має бути прогрес у припиненні вогню, має бути подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти, але обмін може сприяти цьому", - додав дипломат.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148574
 
   
 Топ коментарі
 
Моряків путлер віддав за вимогами трибуналу. А зелена шмаркля ще й 35 злочинців віддала. Але для зебілів це перемога!
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Цемах это прямой свидетель, что именно российский Бук заехал на территорию Украины и совершил пуск одной ракеты и именно в то время когда был сбит МН-17.
Это то, что Россия отрицает начисто.
Но если поставить на весы Цемаха и наших осужденных по надуманным статьям, то Цемах проигрывает начисто. И заслуга в совершившимся обмене именно наших разведчиков, которые ценой жизни смогли вытащить выродка на украинскую территорию и тем дав тому Зеленскому весомый козырь для торгов. Ведь не забывайте, еще пару лет назад Путин и слышать не хотел об освобождении Сенцова!
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Волкер абсолютно прав И все кацапье аж ссытся от бессильной ненависти.
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Волкер - дипломат, його завдання не вияснити хто зе-біл а хто ні, він мислить категоріями відносин між державами. До того ж розслідування проводять не США, Нідерланди вже виклали свою позицію.
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Достаочно того что ***** пошел набесприцедентный шаг, обменял какого то укринца Цемаха на самых важных для раши шипонов и диверсантов - наших пленных. Одного этого факта досточно для обвинения.
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Не обміняв, а хлопцям морякам змінили запобіжний захід, замість тюрьми-домашній арешт і зобов'язання приїзджати на вимоги слідчих
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С Цемахом сделали то же самое. И с Вышинским тоже.
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Ну Цемах точно приїде,вірю, а за моряків хлопців гарантувала Москальова. Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 1282
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Это хорошо. Плохо, что "везде баранов наставили" и они даже не догадываются, что она гарантувала.
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Я думаю що вони знають про свій статус звинувачених і про копії справ і не факт що в якийсь момент, коли обставини зміняться, підуть в каталажку знову
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Або інший варіант. Введуть план без штанівмайєра, відкриють кордон, Цемахи із групою підтримки будуть їздити по країні вишукуючи хто їх зобіжав, а тут такі справи, що схрони зі сброєю тільки "на цій стороні" поліція шукає, там-ні, і навіть шукати не буде , бо у них буде своя поліція, здогадайся з кого, зроби поправку що всі біль-меньш адек ватні повтікали звідти
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Вообще-то дурак (или предатель) тот, кто засветил задержание Цемаха в СМИ. Его нужно было тихо и спокойно допрашивать хоть с голландцами, хоть с американцами. А так мы сами растрезвонили россиянам информацию о его существовании.
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...а скорее всего и дурак и предатель. Петя хотел пропиарться пред выборами.
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27 июля ? перед выборами ? Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 5728 ты календарем пользуешься или о времени года узнаешь выглянув в окно ?
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вот так порохоботы деражались за свои кресла.
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Петя так хотел попиариться что приказал изловить Цемаха уже после того как проиграл на президентских и парламентских выборах ? приказал СБУ провести операцию когда был уже ни кто ?

а злостные порохоботы так держатся за свои кресла что указывают правоверным зебобикам на явные глупости и несоответствия в их писанине ? Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 1344
я тебя правильно понимаю ?
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ты действительно такой безграмотный или просто на клаве букв нехватает ? твоих оппонентов зовут порОхоботы . ты хоть в названии то ошибок не делай Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 3064
теперь понимаю почему ты Игорь Д . не дописал . буквы забыл
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щас кругом уже нет порохоботов, везде баранов наставили
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Сути особо не меняет, но справедливости ради - июНя.
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совершенно правильно . задержали в июне . на тот момент Порох уже не был президентом
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З лирки-дирки і засвітили, у відповідності до Закону жінку попередили з Києва про затримання, от вона все і рознгесла. Наші мовчали, але виконували закон, у нас же декократія чи де ?
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Волкер путает теплое с мягким . понятно что нового Цемах ничего не расскажет . он не информатор . он свидетель обвинения . а теперь москали и дальше могут кричать какиевашидоказательства
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свидлеь даший показания уже не свидетель. Есть аудзозаписи.
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естественно " свидлеь " не может быть свидетелем Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 6729
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согласен . иногда от безграмотности оппонента хочется плакать . чему вас только в Трускавце учили ? Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 8359
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это признак тупого порохобота, вместо мозгов одни лозунги.
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будь так любезен . тупой зебобик . укажи то место в моем посте которое является " лозунгом "
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все без исключения, потму что к здравому смыслку не имют отношения.
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не уж . лозунги так лозунги . давай . сделал замечание так укажи на ошибки

и напомни что такое " здравый смыслк " а то я что то подзабыл
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Если бы он был ценный свидетель, его давно бы уже убрали.
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там таких свидетелей половина жителей Снежного . устанешь всех убирать . просто у этого в отличие от остальных еще и должность была соответственная
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тогда чего вы уцепились за Цемаха, если это ВСЕ знают!
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согласен буков я написал много . но ты уж дочитай до конца мой пост . и попытайся вспомнить какую должность занимал этот персонаж на момент теакта
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таких персонажей по всей Украине полно! Свидетель короый знает то что все, уже не свидетель. Гирнин срзу все сам сказал. Голландцы самини н иичего не хоят делать.

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Та ні, він так хитро пише, як блогер, що неначебто і не при ділах. Він не пише, що мої ополченці, що на мою команду, на мій наказ.
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ну Гиркин в России . и добыть его немного затруднительно . а Цемах был здесь

а еще зафиксируй себе . писанина в нете действительно не доказательство . вон пишут что Вовка ЗЕ наркошка . но пока не появится свидетель того как он коксом закидывался это треп не больше . а живой свидетель в Гааге это несколько иной формат
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Вообще-то вы, дети мои, нихрена не поняли в новости, которую комментируете.
1. Да, как ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ Цемах особо нового вряд ли мог сообщить.
2. Ценность Цемаха не в новизне информации, а СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В СУДЕ.
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Ценность Цемаза, что ***** поменял гражданина Укрианы на сааых заклятых шпионов. Это уже факт его преступления.
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И отправил Цемаха обратно в лнрднр, чем полностью нивелировал этот "факт преступления". Теперь это выглядит как акт милосердия над гражданином Украины, запутывавшимся в сепаратизме.
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скоро услышим как Цемах катается на лифте и злостных убийц из СБУ
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Для суда це абсолютно пустий звук, і факт який має значення "0"
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А Цемах будет СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ В СУДЕ то что нужно Украине? Скорее скажет что все что он говорил было сделано под давлением СБУ. И тогда грош-цена всему что он говорил раньше.
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Іншими словами ви кажете, що в суді зібралися всі лохи яких Цемах обведу кругом пальця. Я вважаю , в суді сидять спеціалісти високого класу , робота з брехунами кожен день-їх профіль
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ВОТ И ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО ,,ЗРАДЫ", И НОЖА В ДУПУ ПРАХОХОЛУЯМ. 😂😅😂
АЛЛЁ ПРАХОХОЛУИ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ,,ВАЖНОСТИ" ,,КЛЮЧЕВОГО" И ,,ЕДИНСТВЕННОГО" СВИДЕТЕЛЯ цемаха, А ВОТ ОТВЕТТЕ КА НА КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: - НИКТО, НИ В УКРАИНЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НИ В ГОЛЛАНДИИ НЕПРИМЕНИТ К цемаху ПЫТКИ, И НЕЗАСТАВИТ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН ЗАХОТЕЛ И СКАЗАЛ, ЭТО ФАКТ И ВЫ ТУТ НЕПОСПОРИТЕ. НО БОЛЕЕ ТОГО, ЕМУ АБСОЛЮТНО НИЧТО НЕПОМЕШАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ В СУДЕ ДАЖЕ ОТ ТЕХ ПОКАЗАНИЙ ЧТО ОН УЖЕ ДАЛ. И ЧТО ТОГДА?????????
ВОТ УКРАИНА ПОВЕРИЛА ВАШЕМУ ХОЛУЙСКОМУ ВЫТЬЮ, НЕОТДАЛА ЦЕМАХА, НЕВЕРНУЛА СВОИХ ГЕРОЕВ, А ТУТ ,,КЛЮЧЕВОЙ" СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕ В НИДЕРЛАНДАХ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ПОКАЗАНИЙ И ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО ОНИ БЫЛИ ДАДЕНЫ ПОД ПЫТКАМИ. И ЧТО ТОГДА?????? ЭТО БЫЛА БЫ ЗРАДА??????? ИЛИ ,,ПЕРЕМОГА"????????? И КТО БЫЛ БЫ ВИНОВАТ В ТАКОЙ ,,ПЕРЕМОГЕ"????????
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Если кто-то внимательно следит за этим расследованием, то сразу увидит, что голландская сторона не заинтересована в его проведении. Все фаты им дали наше СБУ и независимые СМИ. Сами они ждут какого то свидетеля, когда и так все ясно.
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Ты идиот, Игорёк. Не понимаешь ценность для суда свидетельских показаний в зале суда.
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