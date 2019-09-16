 Власник будинку, що горів, стріляв у пожежників із "нагана" в Києві, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"15 вересня в сторону чергових відділень 17-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин було здійснено п’ять пострілів з револьвера системи Наган, переобладнаного для відстрілу гумових куль", - йдеться в повідомленні.

Це сталося під час ліквідації пожежі на території приватного житлового будинку на вул. Набережно-Корчуватській, що у Голосіївському районі столиці. Виклик до Служби порятунку 101 надійшов о 21:05. Було встановлено, що горить прибудова до житлового будинку.

"Саме під час розвідки в приватному будинку в бік рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. В середині будинку перебував його мешканець, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу 17-ї ДПРЧ дав команду особовому складу залишити територію приватної садиби. На той момент займання вже було ліквідовано. Господар садиби вийшов на подвір’я та здійснив ще кілька пострілів у бік пожежних підрозділів", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

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На прохання пожежників припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. По прибуттю на місце події працівників поліції громадянина було затримано. Під час затримання господар добровільно віддав зброю та вибачився за свій вчинок, пояснивши, що одразу не впізнав рятувальників.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.