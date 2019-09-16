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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6492) пожежа (1798) стрілянина (1048) ДСНС (2071)

 Власник будинку, що горів, стріляв у пожежників із "нагана" в Києві, - ДСНС

У Голосіївському районі столиці в неділю ввечері сталася пожежа. Під час ліквідації пожежі в бік рятувальників було здійснено постріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"15 вересня в сторону чергових відділень 17-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин було здійснено п’ять пострілів з револьвера системи Наган, переобладнаного для відстрілу гумових куль", - йдеться в повідомленні.

Це сталося під час ліквідації пожежі на території приватного житлового будинку на вул. Набережно-Корчуватській, що у Голосіївському районі столиці. Виклик до Служби порятунку 101 надійшов о 21:05. Було встановлено, що горить прибудова до житлового будинку.

"Саме під час розвідки в приватному будинку в бік рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. В середині будинку перебував його мешканець, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу 17-ї ДПРЧ дав команду особовому складу залишити територію приватної садиби. На той момент займання вже було ліквідовано. Господар садиби вийшов на подвір’я та здійснив ще кілька пострілів у бік пожежних підрозділів", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

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На прохання пожежників припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. По прибуттю на місце події працівників поліції громадянина було затримано. Під час затримання господар добровільно віддав зброю та вибачився за свій вчинок, пояснивши, що одразу не впізнав рятувальників.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148570
 
 
 Топ коментарі
 
Так я и маузер хочу и МГ42, короче мне в военкомат
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Ну так скажите ему что "просто надо перестать стрелять".
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сейчас и в дурку его не упрячешь..
реформа, блд..
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В чём проблема, 3 тыс грн стоит удостоверение журналиста, разрешение на травмат ещё три тысячи, берёте 14 тыс гривен, покупаете его в магазине - и мечта сбылась.
Бюджет мечты меньше тысячи долларов, в принципе ничего сложного.
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Так я и маузер хочу и МГ42, короче мне в военкомат
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Тяжело в деревне без нагана, с похмелья и пожарников не узнаёшь)
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Пздц які важливі для країни новини. може ще хто де кому кінец показував ? А як як неповнолітній то з поміткою термінова і важлива.
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...пули плавились в полете и капали на каски
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Ну так скажите ему что "просто надо перестать стрелять".
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Пожинаем плоды поп-культуры последних 30 лет.
Каждый считает себя как минимум Императором Галактики, а окружающих, независимо от их должностного положения - презренными червями. Императора Галактики, конечно же, раздражают пожарные, которые, по его мнению, неправильно что-то тушат.
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