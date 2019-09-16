 "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав звільнений в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.
"Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені як людині, яка прибула на машині часу із 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновків поки два:
- Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував.
- Усі воюють з усіма.
Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але сподівань на краще я все одно не втрачаю. Усім гарного тижня. Слава Україні!" - заявив Сенцов.
Та я два пальці ....
Визнаєш протекторат московії і вуаля - усе тобі повернуть.
В масштабах страны 2-5% населения (чиновники, судейские и т.д)не могут смириться с потерей теплых, денежных,насиженных мест - вот и ерзают. Но это тоже не раскол - так, побочный эффект смены администраций.
По кабмину - вы ссылаетесь видимо на слова Гончарука о "усиление команды". Это кадровые перестановки, а не увеличение штата - во всяком случае именно это в заявлении подразумевалось.
Вы глуп, батенька, платный бот или все тот же упоротый городской сумасшедший
Остальные же пассивны.
И они будут бешенно сопротивляться всем тем, кто захочет с ними бороться, под видом "патриотов"
И этот раскол был вследствии преступной политики высших государственных чиновников за последние 20 лет - они набивали себе мошну, наплевав на национальные интересы.
Сейчас наоборот - единение народа Украины перед рылом российской агрессии и дерибаном страны олигархами.
Сенцов прав - мы готовы съесть друг друга...а Путин потирает ручки.
Первое, что надо сделать - это закрыть Три канала Медведчука. Выгнать из страны Медведчука, Портнова всех, кто подписывал законы 16 января 2014 и посадить убийц Небесной сотни. Разрубить янтарный бизнес и доканать евробляхеров.
Нужно стать сильными в международной политике.... И все усилия нас, как дописувачив, должны быть направлены на СОЗИДАНИЕ... А мы... охрана, отмена, Зеля Беня, ПЕСики… Мелко, Хоботов(с)
И злоба идет до такой степени, что становится не по себе. Они и на этой ветке аж захлебываются от ненависти.
И тут даже и никакого ***** не надо для разжигания ненависти: эти "патриоты" все делают и без него.
И спамят они всех, и не дают слова никому сказать. И впечатление, что это их, наоборот, 73%
Я думаю, что Сенцов именно это имел в виду...
ТО Ж АНИ ТАК ПАРАШОНКЕ ТО ВРЕДИЛИ, А ОН ТО И НЕЗНАЛ НИЧЕГО. 😂😅😂
Силу тварь понимает,силу!Не поросенков визг:капитуляция,капитуляция,капитуляция.
А атаманщиной (войной все против всех) управляет Путин, который повторяет ровно то что и пять лет назад: "одинарот", "мы защитим рускаязычных", "мы будем вместе". Действительно, это удручает.
"Мели емеля, твоя неделя". (с)
Переключаешь на другой, третий, четвертый телеканал. Тупое, неприкрытое топилово за другую политическую силу, корни которой уходят в страну-агрессора. На телеканале критикуют ВСЁ то, что делает новая власть Источник: https://censor.net.ua/b3148408
ЭТО ,,неашибкапороха", ЭТО ЕГО СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ШАГИ И ДЕЙСТВИЯ.
В 2014, В 2015, В 2016 ГОДАХ ВСЯ УКРАИНА ЭТО ТРЕБОВАЛА ОТ ПАРАШОНКИ. ЕГО ,,ДОСТОЙНЫЙ" ОТВЕТ БЫЛ - ,,НЕРАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ, СТРОЙТЕ БУДКИ, А ТО путин НАПАДЬОТЬ". 😂😅😂
ТАК И ПОДУМАЙ КАК ТЫ САМА СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИШЬ. 😂😂😂
вот таким пенсии платят, "там наши люди"...
Причины следующие:
1. Управлять информационной политикой были поставлены дауны
2. Для свержения Пороха олигархат использовал на своих телеканалах тезисы из кремлевских методичек
3. Для свержения Пороха примитивные оппозиционные политики использовали в своей риторике тезисы из кремлевских методичек
Поэтому в 2014-м, когда Беня и другие олигархи были за Украину в информационном поле Украины преобладал патриотический подъем, потому что топ каналы работали на Украину
К 2019-му в Украине сложилось единое антипорошенковское информационное поле, против него топили все, кроме жалкого пятого и прямого канала:
- российские телеканалы круглосуточно транслирующая пропаганду через спутник
- олигархические украинские телеканалы
- сепарские телеканалы типа ньюзван
- в интернете работали шавки шарий и дубинский.... и т.д.
Так родилось 73% зебилов, уставших от войны, которых никогда на ней не было.
Их убедили в том, что причиной всех бед, падения экономики, войны и даже фекалий в их подъездах является Порошенко. Информационное воздействие было настолько сильным, что у 73% зебилов при упоминании Пороха выделяется слюна как у собаки Павлова.
Патриотическая часть общества (25%), которая понимает как работают информационные технологии, не повелась на массовый психоз. Оболваненное стадо сразу записало их в проплаченные порохоботы.
Таким образом, кремлю удалось разделить украинское общество, которое в 14-м году было единым.