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 Політика України
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Все про:Путін (10782) Сенцов (787)

 "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Олег Сенцов розповів, які зміни в українському суспільстві він побачив після звільнення з полону Кремля.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав звільнений в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені як людині, яка прибула на машині часу із 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновків поки два:

  1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував.
  2. Усі воюють з усіма.

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Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але сподівань на краще я все одно не втрачаю. Усім гарного тижня. Слава Україні!" - заявив Сенцов.

Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? - Сенцов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148568
 
   
 Топ коментарі
 
Найголовніша помилка Пороха є в тому, що він вважав себе президентом країни де мешкають розумні люди. 21 квітня показав зворотнє...
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У нас нет Путина.
У нас есть запутенцы, которые "устали от войны" и "выбрали по приколу" клоуна
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Пороха давно нет, а Зебобики все не могут успокоится-лишний раз попинать и желательно по самому больному месту.
Если Порох ч чем то виноват, выдвигайте обвинения, а не пиар компанию, выборы закончились, пора показать на что Зе способны!
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повернути теріторії?
Та я два пальці ....
Визнаєш протекторат московії і вуаля - усе тобі повернуть.
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Наверное Сенцов форум Цензора полистал и работу ботофермы, за раскол общества принял. Двадцать платных ботов = сотня аккаунтов, десяток городских сумасшедших - вот и весь "раскол". Единственная печаль - новостной ресурс желтизной запачкали.
В масштабах страны 2-5% населения (чиновники, судейские и т.д)не могут смириться с потерей теплых, денежных,насиженных мест - вот и ерзают. Но это тоже не раскол - так, побочный эффект смены администраций.
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В масштабах страны 2-5% населения (чиновники, судейские и т.д)не могут смириться с потерей теплых, денежных,насиженных мест - вот и ерзают. - Это те, которых стало в в два раза больше как в ОПе, или те, которых в два раза увеличат как в Кабмине, или те, кому в три раза зарплату поднимут. как прокурорам? Бульбаш, иди лучше картошку копай "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 6940
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В АП Порошенко было 428 чел., в ОП Зеленского на июль 142 чел.
По кабмину - вы ссылаетесь видимо на слова Гончарука о "усиление команды". Это кадровые перестановки, а не увеличение штата - во всяком случае именно это в заявлении подразумевалось.
Вы глуп, батенька, платный бот или все тот же упоротый городской сумасшедший
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Ну не 5%, а 8%. Проблема в том, что они довольно инициативны, агрессивны и неплохо организованы. Но без поддержки сильных мира сего... они, конечно, сделать ничего не могут.

Остальные же пассивны.
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Это же интернет, а не Чебурашка, тут мы все..
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Вiктор By, вы правы во всем, единственное, что процент казнокрадов у нас раздут до невозможности, а также они имеют семьи, деточек-мажоров, поэтому их не так уж и мало.
И они будут бешенно сопротивляться всем тем, кто захочет с ними бороться, под видом "патриотов"
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Раскол был - когда целые регионы Украины поддержали оккупанта.
И этот раскол был вследствии преступной политики высших государственных чиновников за последние 20 лет - они набивали себе мошну, наплевав на национальные интересы.
Сейчас наоборот - единение народа Украины перед рылом российской агрессии и дерибаном страны олигархами.
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У нас есть пуйло.А зебобиков только Порошенко.Да посмотрите хоть тут на форуме,сколько раз в каждом коменте они упоминают одного и второго.
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Слава богу (не зеленскому) -- в Украине прибавилось трезво- мыслящих и видящих людей. Хоть на одного.
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Между прочим это фетиш...
Сенцов прав - мы готовы съесть друг друга...а Путин потирает ручки.
Первое, что надо сделать - это закрыть Три канала Медведчука. Выгнать из страны Медведчука, Портнова всех, кто подписывал законы 16 января 2014 и посадить убийц Небесной сотни. Разрубить янтарный бизнес и доканать евробляхеров.
Нужно стать сильными в международной политике.... И все усилия нас, как дописувачив, должны быть направлены на СОЗИДАНИЕ... А мы... охрана, отмена, Зеля Беня, ПЕСики… Мелко, Хоботов(с)
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Вот и я говорю, что прихильники петра поделили страну на себя, любимых и якобы очень патриотичных,и на 73% остальных.
И злоба идет до такой степени, что становится не по себе. Они и на этой ветке аж захлебываются от ненависти.
И тут даже и никакого ***** не надо для разжигания ненависти: эти "патриоты" все делают и без него.

И спамят они всех, и не дают слова никому сказать. И впечатление, что это их, наоборот, 73%
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расслабьтесь, направьте свой гнев в ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ!
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а ви продовжете все в тому ж- "Нема рятівника України крім Порошенко і Свинарчук його порок"
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А ви не пробували збирати епітети, якими порохоботи нагороджують зебілів? Якщо ви порядна жінка то мали б привести порівняльну таблицю.
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И да...технология сравнивания подстилки Медведчука Савченко с Сенцовым имеет свои корни!
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Сенцов,похоже,ещё не рассмотрел,что путин есть у нас даже в парламенте и на местах во власти...путина ещё не вывели из украины с этими "медведчуками" и "бойками" .
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я от обезумевшего зеленого тролля другого и не ждал))) кто у пороха любить раша мир? а сн знаешь или назвать? баран малолетний
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Это как раз и должно стать нашей ОБЩЕЙ задачей! Не?...
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у нас зеля чувствует комплекс неполноценности перед порохом и сейчас смысл его жизни это посадить пороха, а перед путиным он может и на коленях постоять, не велика беда))) только вот неувязочка, зеле уже показала европа желтую карточку на счет пороха. если зеля пойдет по беспределу то его европа просто уволит))))
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Вы неправы...) Я тоже хотела бы, чтоб были расследованы и осуждены все финансовые оборутки прошедших 5 лет. Но только не выборочно. Мне интересно, например, как были куплены три ТВ канала Медведчуком, кто разрешил ему создать сеть бензозаправок? Почему деньги Курченко до сих пор приносят ему доход?... Почему голландская сепаратня вещает свои ютуб-каналы и за какие деньги они работают? Почему отпустили Рубана? Ну много почему, не завязанных на Петю или Зелю.
Я думаю, что Сенцов именно это имел в виду...
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а почему за 5 лет? а я хочу за 28 лет, как коломойский покупал заводы, какие инвест обязательства брал на себя при покупке. куда делись 5,5 млрд с привата? и многое другое. почему только пороха? порох мне не сват и не брат, просто надоели эти выборочные судилища за 30 лет. или садить всех или начать с чистого листа и забыть прошлое. садить есть за что всю украину и тебя и меня, потому что вся страна живет нарушая законы
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ТА ТО ЗЕЛЕНСКИЙ С БЕНЕЙ ВИНОВАТЫ. ШО Ж ВАМ НЕЯСНО????? 😂😅😂
ТО Ж АНИ ТАК ПАРАШОНКЕ ТО ВРЕДИЛИ, А ОН ТО И НЕЗНАЛ НИЧЕГО. 😂😅😂
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хороший вопрос, только есть еще второй, точнее минимум три: почему Зеленского рекламировала РФ? почему для Зеленского ***** кореш, а Порошенко враг? Почему при наркомане возвратилась все те русские подонки которые призывали русских для войны?
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"ОдиннароТ" патамушта (ну, и бизнес интересы общие, конечно, это главное)
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Зачемь три вопроса-достаточно одного-зачемь пили уроды за Трампа,а при нём их от Укр.рубежей в Ассад отправили?
Силу тварь понимает,силу!Не поросенков визг:капитуляция,капитуляция,капитуляция.
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У нас есть путин. Но он для кого враг, для кого - союзник, для кого - работодатель.
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Он вернулся в Украину спустя 5 лет и увидел, что вместо Януковича появился Медведчук.
А атаманщиной (войной все против всех) управляет Путин, который повторяет ровно то что и пять лет назад: "одинарот", "мы защитим рускаязычных", "мы будем вместе". Действительно, это удручает.
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Сенцов в таких случаях говорит: "Пусть говорят, это их слова. А если у вас возникают при этом вопросы, спрашивайте у тех, кто говорит".
"Мели емеля, твоя неделя". (с)
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Как можно не очистить страну от ворья и надеется на победу над путиным?
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до тих пір доки в країні будуть голосувати за п'яту колону кремля та тупих ватоЗЕдебілів нічого в країні не зміниться ще багато років.Попереджую,що до порохоботів не відношусь тому що ненавиджу владу рошенівську
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Хто ж ты если не порохобот?...за порохоботами уже идут приматы, интересно ты который из них?
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Ещё на Цензоре изредка Олеже ты правду и услышишь,но не от петраотых попередников ВР, из которых ни один не погиб на фронте за 5-ть лет войны:"Включаешь один телеканал. Там - тупое, неприкрытое топилово за одну политическую силу и против ВСЕГО того, что делает новая власть.
Переключаешь на другой, третий, четвертый телеканал. Тупое, неприкрытое топилово за другую политическую силу, корни которой уходят в страну-агрессора. На телеканале критикуют ВСЁ то, что делает новая власть Источник: https://censor.net.ua/b3148408
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Новое интервью Виталия Портникова для уклайв тв ,,Бесконтрольная власть превращает правителя в чудовище,, дает ответы на большинство вопросов тут обсуждающихся.Лучше потратить час жизни, слушая умнейшего аналитика,чем бесполезно сраться часами с дураками.
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К сожалению медицина в твоём случае бессильна!
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Сказал шо петя имбецыл а порохоботы клованы.
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если бы не поросенко, то у пукина не получилось бы так просто оккупировать наши территории и быть безнаказанным))
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Як можна, як можна........ . Запитай про це ригопокидьків і тих, хто цю срань антиукраїнську підтримує?!?!?!
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Нафіга питати тих,кому порось віддав захопити половину мазутного ринку?3-и канали ТВ?Краще поросячих послухати,що на свій нарід кажуть:"цю срань антиукраїнську" -все стане зрозуміло-вони кровопивці-вампіри хочуть разом з їх х"лом хоча б ще 13400 жертв з цього народу,якщо не вдається знищити 73%-и тих виборців,котрі проти них голосували.Але захлинуться у власних фекаліях!
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Некоторые до сих пор пребывают в уверенности, что Путина нет или он не нападал. Это ошибка пороха - не ввести военное положение. Пожалел идиотов, теперь они скачут на радостях и поливают самого пороха всем, что под руку попадет. Но ведь и это пройдет, правда, зебилы?
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НЕБРЭШИ. 😂😅😂
ЭТО ,,неашибкапороха", ЭТО ЕГО СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ШАГИ И ДЕЙСТВИЯ.
В 2014, В 2015, В 2016 ГОДАХ ВСЯ УКРАИНА ЭТО ТРЕБОВАЛА ОТ ПАРАШОНКИ. ЕГО ,,ДОСТОЙНЫЙ" ОТВЕТ БЫЛ - ,,НЕРАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ, СТРОЙТЕ БУДКИ, А ТО путин НАПАДЬОТЬ". 😂😅😂
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Требовать можно, да только и ситуация может быть такой, что до зада все эти требования. Если вся Украина требует одно, а Запад(с деньгами, которых у Украины в тот момент не было) другое, тут задумаешься что важнее: твои требования или западные деньги. И ты бы тоже задумался. Вон скоморох как почернел от постоянной потребности что-то решать и выбирать между плохим и очень плохим. И дальше будет только хуже.
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...задумалась...Наверное, так будет вернее.
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,,ЗАДУМАЛАСЬ"..... 😂😅😂
ТАК И ПОДУМАЙ КАК ТЫ САМА СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИШЬ. 😂😂😂
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Если верить твоему нику(или имени, не знаю), то "задумалась". Если не верить ему - "задумался". Решать тебе, что правильно, а что нет. Суть все-равно не в этом. Так что противоречий никаких.
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Кто это враждует друг с другом? У нас очень давно олигархическая мафиозная система. И мафиозные кланы воюют друг с другом за перераспределение дерибана. А народ на выборах ничего не может делать иного как выбирать из представителей мафиозных кланов.
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недавно наблюдал интересную картину в супермаркете харьковском: дед и бабка дамбасяне выбирали консервы рыбные себе: "покупай только росийские", - бабка говорит,'"откудаэта банка сардин?", "Одесса", "тут одни укропские товары, пошли отсюда"...
вот таким пенсии платят, "там наши люди"...
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И ДЕЛИТЬ УКРАИНЦЕВ ВСЛЕД ЗА партией регионов ПРОДОЛЖИЛ ЕЁ ОТЕЦ ОСНОВАТЕЛЬ пёдр парашонка. 😈😈😈😈😈
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Ну, тут ми бачимо класичну ілюстрацію до слів Сенцова.
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)) он видно зашёл на цензор камменты почитать и увидел, шо обе проффесиональные команды камментаторов от белой и алой розы, ведут тут такую войну, разделяя общество, шо ***** и присниться такое щястя не могло. а шо за пятилетку застоя вааще никаких позитивных изменениЙ не произошло, то это и ежу понятно, не только сенцову.
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Олег, это все потому, что у нас за 5 лет проиграна информационная война.
Причины следующие:
1. Управлять информационной политикой были поставлены дауны
2. Для свержения Пороха олигархат использовал на своих телеканалах тезисы из кремлевских методичек
3. Для свержения Пороха примитивные оппозиционные политики использовали в своей риторике тезисы из кремлевских методичек
Поэтому в 2014-м, когда Беня и другие олигархи были за Украину в информационном поле Украины преобладал патриотический подъем, потому что топ каналы работали на Украину
К 2019-му в Украине сложилось единое антипорошенковское информационное поле, против него топили все, кроме жалкого пятого и прямого канала:
- российские телеканалы круглосуточно транслирующая пропаганду через спутник
- олигархические украинские телеканалы
- сепарские телеканалы типа ньюзван
- в интернете работали шавки шарий и дубинский.... и т.д.
Так родилось 73% зебилов, уставших от войны, которых никогда на ней не было.
Их убедили в том, что причиной всех бед, падения экономики, войны и даже фекалий в их подъездах является Порошенко. Информационное воздействие было настолько сильным, что у 73% зебилов при упоминании Пороха выделяется слюна как у собаки Павлова.
Патриотическая часть общества (25%), которая понимает как работают информационные технологии, не повелась на массовый психоз. Оболваненное стадо сразу записало их в проплаченные порохоботы.
Таким образом, кремлю удалось разделить украинское общество, которое в 14-м году было единым.
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Порошенко целенаправленно создал элитарный биомусор для разделения страны, что всячески культивировал на каналах-помойках типа прямого.
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