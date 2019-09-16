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 Суспільство
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Все про:Гонгадзе (88) пам'ять (616)

 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе

Сьогодні день пам'яті Георгія Гонгадзе (1969-2000), українського журналіста, засновника і першого головного редактора інтернет-видання "Українська правда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Народився Георгій Гонгадзе в Тбілісі. В Україні Георгій став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного Руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, що я можу зробити, - я робитиму, - Зеленський про справу Гонгадзе

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

Також читайте: "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух". 

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Утім, крапку в цій резонансній справі ще не поставлено - не лише безкарними, а й неназваними залишаються замовники вбивства журналіста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148565
 
 
 Топ коментарі
 
зеленая сопля, кто заказал Гонгадзе?
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Закзчик не в тюрьме почему???
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Ось Ряба шапка всіх виведе на чисту воду.
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Есть еще одно совпадение. И Гонгадзе и Шеремет не сильно благоволили существующей власти. Ни рыжего таргана, ни Свыни
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Совпадений там более чем...

В апреле 2000 года Притула вместе с Георгием Гонгадзе основала интернет-издание «Украинская правда»[1][6]. Гонгадзе стал главным редактором, а Притула - его заместителем[6]. Убийство Гонгадзе, который открыто протестовал против растущей государственной цензуры, привлекло международное внимание к состоянию свободы слова на Украине. У Притулы был роман с женатым Гонгадзе с 1997 года[7][8]. Именно её квартиру Гонгадзе покинул перед тем, как его в последний раз видели живым[7].

20 июля 2016 года была взорвана машина Притулы, в которой находился и погиб её гражданский муж известный журналист Павел Шеремет (в момент взрыва её в машине не было)[12].
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Ось Ряба шапка всіх виведе на чисту воду.
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Всі знають хто заказав. Як тобі спиться, леоніде Даниловичу?
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для его рукопожатости зятек YES замутил...что не сделаеш ради такого тестя! Сегодня в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе - Цензор.НЕТ 2104
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Или Литвин или Кучма!
Лично я склоняюсь, что Литвин ибо знал его лично
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эта амёба литвин не способен принять такое решение..., только Кучма !!!
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Чего токо не сделаешь в порыве страсти, что касается Кучмы, так Гонгадзе вроде с ним нигде не пересекался, хотя все могет быть!
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совершившим двойное самоубийство Кравченком...?
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Значит Кравченко много знал)
А пукач шестерка, до сих пор живой, походу обычный козел отпущения
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Литвин - герой України, учасник бойових дій, Україні потрібен Литвин, вічний партнер Кучми - хто ж його посадить?
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Я думаю, що "народний" презедент знайде злочинця і посадить? Чи призначить його миротворцем?
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Если Зеленский посадит Кучму с конфискацией, отпадёт необходимость в транше МВФ.
(5 млрд.долл.)
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