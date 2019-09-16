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 Політика України
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 Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер

Учасники "нормандської четвірки" та США готові допомогти Росії знайти "легкий шлях", щоб піти з окупованих українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Гадаю, є причини чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше. Тож, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це", - сказав Волкер.

Дипломат також вказав на готовність усіх учасників переговорного процесу допомогти Росії вийти з конфлікту у "легкий спосіб".

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"І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це", - зазначив Волкер.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що "формула Штайнмаєра" може бути застосована тільки після проведення виборів на окупованій території, які своєю чергою мають відбутися після досягнення всіх моментів безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148560
 
   
 Топ коментарі
 
Самый простой и надёжный способ избавления мира от рашистской чумы - расчленение раши. Всё остальное пустые хлопоты. Умиротворение. Кратковременный эффект. Ибо упыри без постоянной подпитки не могут.
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легкий путь? да будьте прокляты в массе своей вонючие рабы москали из за своего безразличия и алчности ... подсевшие поголовно на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе вечному безмолвному рабу значимость.. внукам закажу что за сволочной и подлый народ живет по соседству... поколение которое выросло уже при плешивом кремлевском сурикате это вообще тупые зомби... адепты помойной ямы рамблера
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За столько лет волькер так и не понял что Россия понимает только силу. Чем больше им будут предлагать тем больше они будут требовать.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
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Самый простой и надёжный способ избавления мира от рашистской чумы - расчленение раши. Всё остальное пустые хлопоты. Умиротворение. Кратковременный эффект. Ибо упыри без постоянной подпитки не могут.
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А смысл? Ну станет 38 ядерных державок, и что? Наоборот, тогда контроль над ними и расходы надо усиливать в 38 раз. Да и чем эти новообразования будут отличаться от советского союза?
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Может простой, но не реализуемый. Раше больше 1000 лет, и как-то не распалась. Скорее США распадется.
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Надо признать, что 1000 лет назад, была только одна раша, которая сегодня почему то называется Украина. А вот нынешняя раша родилась в муках только при Петре Первом. Так, что она ещё очень молодая по историческим меркам. Это соответствует возрасту примерно 21 год в человеческом измерении.
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1000 лет назад не было ни русских, не украинцев не белоруссов но были руссичи предки этих людей ибо кроме Киева и Чернигова там были еще Смоленск, Новгород, Полоцк, Владимир, Муром, Рязань и тд.. и располагалась Русь равномерно на территориях современных России , Украины и Белоруссии при этом до завоевания монголами в 1239 году этих земель там почти никогда не было единения но всегда шла междуусобная война за власть между князьями.
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курт, езжай на переговоры вместе с зеленским, бо будэ бида
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нет уж.... Выбрали клоуна-- несите этот крест сами...
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легкий путь? да будьте прокляты в массе своей вонючие рабы москали из за своего безразличия и алчности ... подсевшие поголовно на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе вечному безмолвному рабу значимость.. внукам закажу что за сволочной и подлый народ живет по соседству... поколение которое выросло уже при плешивом кремлевском сурикате это вообще тупые зомби... адепты помойной ямы рамблера
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За столько лет волькер так и не понял что Россия понимает только силу. Чем больше им будут предлагать тем больше они будут требовать.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
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а что они должны сделать? объявить войну из-за каких-то украинцев, которые х.з. где находятся?
а в Мюнхене - сильно ли хотелось жабоедам и англам после миллионов убитых, через 15 лет опять воевать и заполнять сотни кладбищ из-за каких-то полудикарей словакочехов?
думай(те)
задолбали умники с мюнхенами. у нас убили за 5 лет 3000 солдат - и каково это? а там - в сотни раз больше убили - сильно бы ты потом воевал из-за х.з. кого? тьху
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Воевать надо не за анонимных украинских солдат, а чтобы потом не пришлось воевать за свою страну.
В этом и был результат Мюнхена. Выбирая между войной и позором получили и войну и позор.
Что должны сделать... Россия намного более зависима от запада чем когда-то СССР, и то у рейгана хватило мозгов его раздавить.
Сейчас говорят что Россия может обратиться к Китаю. Может но Китаю они нужны только в качестве еды так что тем лучше.
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какой позор?
они знали что Сралин хочет напасть и пока будут воевать между собой европейцы - орды варваров попрут аж до Португалии. И ведь поперли бы. Так что нефиг тут про позоры цитировать упыря-черчилля
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Волкер все прекрасно понимает, не хуже других, а то и лучше, это не с мелким воришкой разбираться который яблоко в магазине украл. Украина это классно, но исчезновение рф не выгодно никому, т.к. есть набирающий силу Китай, а для США это более приоритетная угроза. Так что смотреть надо ширше, а мысльть глубже как сказал бы товарищ Горбачев.
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Только не забудьте сказать россии, что будут иски к ней - будет платить за Донбасс и освобождать Крым.
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І хто ж їх буде подавати? За відновлення бамбасу, після "громадянського конфліуту", будуть платити хАхли, які втомились від війни. Не 1,5%, як военний збір, замало. % 30-40, буде нормально, мабуть. "Мир, любою ціною", він такий дорогий
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Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее ... , чем когда-либо ранее.

Это правда?
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Это другая Украина, где Порошенко как справедливый, всеми уважаемый президент, единодушно избран на следующий срок...
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Жаль. Жаль что Волкер сдачу Украины считает победой.
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Надо же ,готовы вытащить упыря из неубодной ситуации ,когда он будет готов и напьется крови до отвала. похоже уничтожать чудовище не собираются ,ждут когда напьется пиявка и сама отвалиться .
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колбочка "новичка" и Англия обосралась. а у Рашки "новичков" - сотни тонн. конечно никто не хочет развала Рашки, а потом хоронить население нью-йорков и лондонов Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 9655
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эта колбочка в руках пьяных обезьян ,что усугубляет дело.
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Козлов , Англия после Солсбери мобилизовалась , а обосралась РФ-ия от санкций и вьісьілки их дипломатов по всему Западному миру. Не болтай ерундой , любитель Параши!
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представь шо Англию атаковали ливийские спецслужбы схожим оборазом, или эфиопские, или нигерийские.
а теперь срав.ни смешную возню с расследованием и кучкой санкций против Великой и Могучей Россиюшки(если верить высеру шо я люблю эту вонючую дыру) и с тем шо было бы будь так как я написал выше.
ну?

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Ливийские спецслужбьі таки атаковали Великобританию в 80-х годах прошлого века , чем закончилось "дело Локерби" не знать стьідно.
РФ-ия Путина побольше Ливии Каддафи , но процесс идет в правильном направлении , не нужно преувеличивать возможности Кремля , командир ротьі !
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я чего и привел Ливию в пример. Каддафи вообще-то потом бомбили амеры и еле не убили, но премьер Италии настучал и тот обосрался и свалил в бункер. и Каддафи компенсировал чет 2млрд., так что большинство родаков жертв потом за него молитвочки читали Яхве, или Аллаху, что одна и та же сотона
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Я бачу, що західні політики / діячі навипередки почали дистанціюватися від тієї =формули Штайнмайєра=, після того, як те прибите зе-Пристайко намололо про готовність провести вибори на даунбасі.
Ніхто притомний під цю авантюру, крім зе-зграї, підписуватися не збирається.
І зе-придуркам відкритим текстом дуже прозоро про це натякають.
Ще й заявочка Кучми доречною стала.
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Иди и победи.
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иди и капитулируй )))
не стесняйтесь, признайтесь в готовности капитулировать и отдаться в рабство...
и все у вас наладится )))
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Победю, побежду, побежу. Як буде правильно?
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надеюсь победить стараюсь победить смогу победить попытаюсь победить хочу победить. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/kak-pravilno-pobedyu-ili-pobezhdu.html
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сидя на диване .
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шо шльома, ві вішлі на работу ?
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О! І портвейн намалювався, хрен зітреш.
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а ты что дурик доморощенный , цензор приватизировал своими высерами ?
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Він дійсно тупий, чи тільки вдає що такий?
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Куда ему до тебя ? Вот если бы тебе разрешили свои пять копеек вставить, ты бы такое наполеонил , куда там Волкеру .
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Я їх вставляю де вважаю за потрібне. До речі, не забув що ти тріпло?
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в своём ограниченном мирке можешь называть меня как угодно , а цену своим высерам ты сам поставил.
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Все отступления РФ с оккупированных территорий Украины будут после траурного отпевания Путина надеемся ждать еще не долго.
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Он Болтона скинул, а у вас все какие то детские мечты.
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Он Трампа выбрал. Пол Европы скупил. И прочая ересь про великого и непобедимого царя Пу.
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То есть выбор Зеленского, это хорошо продуманный и обоснованный выбор украинского народа???
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Народ ошибся в 2010г с Януковичем и в 2014г с Порошенко, єто факт.
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А не украинского народа? Чей-то другой выбор?
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лет тридцать.. ему мугабе продал секрет ))))
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а где на карте отмечено место "к ипеням собачим" куда будет отступать раиса ?
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Все левобережье Днепра.
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как говорят танкисты ….sosать дуло танка до утра вам .
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Порохоботов сразу видно, по их sosателным мечтаниям.
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Надо думать не как помочь роССии легко выйти,а как НАМ не вляпаться в еще более большую проблему.Амнистировав предателей и тех кто им помагал,мы обрекаем себя на десятилетия экономического прозябания,т.к.восстанавливать всю инфраструктуру прийдется самим,на ПОСТОЯННОЕ не заслуженное сожержание враждебных к Украине регионов и РАСШИРЕНИЮ русского мира путем восстановления целостности луганской и донецкой областей.Там и так не очень любят Украину(смотрите результаты выборов),а появившиеся АМНИСТИРОВАННЫЕ ублюдки размоют проукраинских до нуля.Мы закладывакм МИНУ,которая когда-то рванет или новой войной или референдумом о выходе уже ВСЕГО донбасса из Украины.
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а ты думал что Путин от наСС отцепитССя? ага, щаСС. тут принимай-не принимай, вССе равно получишь "хайп".
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Ты о чем?! Посмотри котировки на нефть на графике за последние три дня - очень сильно удивишься. Наверное это как-то связано с саудитами...
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Расскажи это своему Грефу. Писец подкраклся незаметно.
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и прилетели дроны к саудовцам )))) много, много....
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Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее - Да ты Курт шутник однако
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Зеленский тоже активно готовит пути "отступления" для рашистских танков. Обстрелы сепаров не то что прекратились, увеличились!

А Зеленский им и разминирование и строительство моста и типа временную объездную дорогу... Все ради того, чтобы пенсы сепары комфортно могли получать украинскую пенсию! Палится Штирлиц не по детски.

Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 2177
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В Украине начали святить автомобили по Интернету.

В Сети появился сайт osvyati.com, предлагающий освятить машину, не отходя от компьютера. Достаточно ввести марку своего авто, его номер, нажать кнопку - и тут же появляется видео, на котором молодой священник дважды брызгает на камеру водой. И все - «ваша машина освящена». Процедура занимает буквально одну минуту. Кстати, указано, что сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.

«Мне однажды даже предложили обвенчаться по скайпу. Есть священник, он такой продвинутый, говорит, мол, пригласите ваших друзей, сядьте перед камерой, и я вас обвенчаю по сокращенному обряду.», - рассказывает жительница Харькова, Антонина Карпенко.
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сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.



Я тебя винторогого просвещу...что бы ты знал....отец онуфрий...это предстоятель Украинской православной церкви (Московского каганата)....
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Ленин в Мавзолее - бес попутал... Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 5995 Мокшанские утырки совсем потерялись в пространстве религия и атеизм все смешалось.
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Курт это, Курт то, а какая вообще реальная помощь от его действий? Только одна говорильня, да призывы к рашке, которая кладет на них свой вонючий прибор, другими словами кпд нулевое - не пора ли Курт от слов переходить к делу?
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Курт - не президент США, а президент США - рыжий идиот, по уши влюбленный в кремлевское *****.
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Самый легкий для расии путь-физическое уничтожение кремлевской верхушки.Кстати,если этого не сделать,пупкин перед смертью 100% шмальнет по Штатам.Такая крыса просто так не сдохнет.
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Ерефія не шукає легких шляхів це, потрібно розуміти. Якщо у них лікують гланди то, тільки через задницю.
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Про что это тов. Волкер?

Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.

О ЧЁМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РАСИЕЙ?
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