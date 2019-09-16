 Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".
"Гадаю, є причини чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше. Тож, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це", - сказав Волкер.
Дипломат також вказав на готовність усіх учасників переговорного процесу допомогти Росії вийти з конфлікту у "легкий спосіб".
"І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це", - зазначив Волкер.
Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що "формула Штайнмаєра" може бути застосована тільки після проведення виборів на окупованій території, які своєю чергою мають відбутися після досягнення всіх моментів безпеки.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
а в Мюнхене - сильно ли хотелось жабоедам и англам после миллионов убитых, через 15 лет опять воевать и заполнять сотни кладбищ из-за каких-то полудикарей словакочехов?
думай(те)
задолбали умники с мюнхенами. у нас убили за 5 лет 3000 солдат - и каково это? а там - в сотни раз больше убили - сильно бы ты потом воевал из-за х.з. кого? тьху
В этом и был результат Мюнхена. Выбирая между войной и позором получили и войну и позор.
Что должны сделать... Россия намного более зависима от запада чем когда-то СССР, и то у рейгана хватило мозгов его раздавить.
Сейчас говорят что Россия может обратиться к Китаю. Может но Китаю они нужны только в качестве еды так что тем лучше.
они знали что Сралин хочет напасть и пока будут воевать между собой европейцы - орды варваров попрут аж до Португалии. И ведь поперли бы. Так что нефиг тут про позоры цитировать упыря-черчилля
Это правда?
а теперь срав.ни смешную возню с расследованием и кучкой санкций против Великой и Могучей Россиюшки(если верить высеру шо я люблю эту вонючую дыру) и с тем шо было бы будь так как я написал выше.
ну?
РФ-ия Путина побольше Ливии Каддафи , но процесс идет в правильном направлении , не нужно преувеличивать возможности Кремля , командир ротьі !
Ніхто притомний під цю авантюру, крім зе-зграї, підписуватися не збирається.
І зе-придуркам відкритим текстом дуже прозоро про це натякають.
Ще й заявочка Кучми доречною стала.
не стесняйтесь, признайтесь в готовности капитулировать и отдаться в рабство...
и все у вас наладится )))
А Зеленский им и разминирование и строительство моста и типа временную объездную дорогу... Все ради того, чтобы пенсы сепары комфортно могли получать украинскую пенсию! Палится Штирлиц не по детски.
В Сети появился сайт osvyati.com, предлагающий освятить машину, не отходя от компьютера. Достаточно ввести марку своего авто, его номер, нажать кнопку - и тут же появляется видео, на котором молодой священник дважды брызгает на камеру водой. И все - «ваша машина освящена». Процедура занимает буквально одну минуту. Кстати, указано, что сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.
«Мне однажды даже предложили обвенчаться по скайпу. Есть священник, он такой продвинутый, говорит, мол, пригласите ваших друзей, сядьте перед камерой, и я вас обвенчаю по сокращенному обряду.», - рассказывает жительница Харькова, Антонина Карпенко.
Я тебя винторогого просвещу...что бы ты знал....отец онуфрий...это предстоятель Украинской православной церкви (Московского каганата)....
Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.
О ЧЁМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РАСИЕЙ?