 Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Гадаю, є причини чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше. Тож, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це", - сказав Волкер.

Дипломат також вказав на готовність усіх учасників переговорного процесу допомогти Росії вийти з конфлікту у "легкий спосіб".

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"І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це", - зазначив Волкер.



Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що "формула Штайнмаєра" може бути застосована тільки після проведення виборів на окупованій території, які своєю чергою мають відбутися після досягнення всіх моментів безпеки.