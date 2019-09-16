EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1077  5
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2493) Миколаївська область (410) Нацполіція (8191) смерть (3539)

 Унаслідок ДТП на Миколаївщині двоє осіб загинули, ще четверо госпіталізовані, - поліція

15 вересня близько 20:15 на 122 км автодороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", 44-річний водій автомобіля Chevrolet Evanda, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома автомобілями Тoyota Corolla під керуванням жителів Миколаєва 43-х та 55-ти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У результаті ДТП постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet: двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події, водія, його 18-річного сина та малолітню доньку, а також 33-річного чоловіка, з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу.

Водії автомобілів Toyota не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири людини загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Київщині, - ДСНС

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини ДТП. Призначено низку відповідних експертиз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148559
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я езжу там приблизительно раз в месяц. В тех местах ужасное качество дорог. Меня не удивляет выезд на встречу в условиях объезда глубоких ям с острыми краями. Весной наблюдал Тойоту Камри поддомкраченную без колес в районе Николаева - двойной залёт в яму(((.
 показати весь коментар
 
Миколаїв-Одеса. Дорога там практично у нормальному стані. Тим паче там, де трапилось ДТП (с.Половинки). Тут так, біля села на горі є невелика дільниця з убитою боковухою.
Та причиною аварії був АЛЕНЬ, що війшов зненацька на обгін та під суцільну. Водій шевіка крутнув вправо і пригальмував; ловить узбіччя і авто стає вже не керованим, та ще й перевантажене.
 показати весь коментар
 
«Chevrolet» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. Не доезжая примерно три километра до села Половинки, ему навстречу неожиданно выехал неизвестный автомобиль, обгонявший грузовик. Чтобы уйти от лобового столкновения, водитель Шевроле резко вывернул руль вправо и правыми колесами выехал на обочину. Избежать лобового столкновения удалось, однако автомобиль занесло, и боком вынесло на встречную полосу, где в это время друг за другом ехали две «Тoyota».
Первая «Тoyota» лишь слегка зацепила «Chevrolet», а вот вторая на полном ходу врезалась в правый бок. От удара «Evanda» отбросило на обочину.
В «Chevrolet» ехали шесть человек: водитель и пять пассажиров, в том числе дети. В результате ДТП две женщины, ехавшие на заднем сидении, погибли на месте происшествия. Еще четверых, в том числе ребенка, «скорые» увезли в больницы Николаева.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору