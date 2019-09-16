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Все про:одяг (33) військовослужбовці (2517) ЗСУ (333)

 Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ

Апгрейд мундирів військовослужбовців Збройних сил України планують провести в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило інформагентство Міноборони України "АрміяInform".

Як повідомив начальник відділу розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України підполковник Василь Саковець, за останні роки було отримано низку зауважень від військовослужбовців щодо експлуатації річного польового загальновійськового комплекту. За його словами, також було оброблено і проаналізовано велику кількість запитів із Генерального штабу ЗСУ.

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Крім того офіцер повідомив, що раз на три місяці фахівці управління проводять опитування військових у районі проведення бойових дій. На основі цих опитувань насамперед буде оновлено демісезонну білизну, флісові куртки і технологію виробництва взуття. Пізніше - всі інші предмети комплекту.

"І нарешті, у 2020 році на території України планують виготовляти якісні мембранні матеріали. Зараз вони змушені закуповувати у іноземного виробника", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148558
 
   
 Топ коментарі
 
А во что они планируют одеть военнослужащих в зиму 2019-2020 годов? Труба ведь, остановил накопление запасов зимнего обмундирования! Опять волонтёры отдуваться будут?!...
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А порохоскот же мукал, шо армия уже распущена и слита... Как же так, православные? Шо ж это делается-то..?
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Эти гниды соевые скулили (кода приостановили тему с брониками - пробивались на контрольных прострелах), шо, "вот, солдатам опять в трусах воевать", не знаю той просто истины, что бронежилет - это инвентарное имущество, т.е., сдаётся после увольнения военнослужащего и, например, как было их в роте 45 штук, так и будет, не смотря на миграцию личного состава. Домой их не забирают! Но зачем это знать? Главное же - зрада!!!
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А во что они планируют одеть военнослужащих в зиму 2019-2020 годов? Труба ведь, остановил накопление запасов зимнего обмундирования! Опять волонтёры отдуваться будут?!...
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Ты всерьез думаешь, что необходимых запасов нет? Вот всерьез-всерьез?
Тогда ты из категории болванов, всерьез думавших, что Цемаха отпустили, а не обменяли. И ты по факту точно так же обосрешься.
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Эти гниды соевые скулили (кода приостановили тему с брониками - пробивались на контрольных прострелах), шо, "вот, солдатам опять в трусах воевать", не знаю той просто истины, что бронежилет - это инвентарное имущество, т.е., сдаётся после увольнения военнослужащего и, например, как было их в роте 45 штук, так и будет, не смотря на миграцию личного состава. Домой их не забирают! Но зачем это знать? Главное же - зрада!!!
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по сути и так все ясно - денег нет. у прошлого правительства были, а у нового - нет. это - факт. отсюда проистекает весь тот бред, который Зеленский и его сторонники раскручивают с момента прихода к власти: отмена парада, продажа гос.имущества, продажа земли, попытки раскрутить МФВ на новые кредиты, "снижение" тарифов и т.д. и т.п.
ну, расскажи теперь ты про свою суть. только без Сан-Тропе и квартиры в Ялте. надоело уже одно и тоже.
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Вообще-то деньги есть.
А ты что, бояры перепил, кацап? Это они обычно так - нажрутся и давай фантазировать.
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вообще-то это не ваши деньги, идиот. долги отдавать надо.
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Нет, это именно что наши, украинские, деньги. Украина умеет зарабатывать. Просто кацапам об этом не рассказали. Вот и бегаете вы тут с идиотскими воплями.
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молодец из 110 человек в роте в 45 есть броники перемога уря устав от вовки Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1603
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В тылу броники не сильно-то и нужны. И в разведке тоже.
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да да Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 3337 45 броников 45 броников - привет майкопское брабекю на минутке Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 3337
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Коммент выше прочитал, осознал? Не? Тогда не стучи по клаве.
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ухаха поведай мне что разведосам броники не надо Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 9686 Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1910
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А ты побегай в бронике 4-го класса и выше по лесопосадкам, хотя бы часов 6, по сутки даже не говорю.
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пля бегают только зайцы и отказники типа тебя Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1588
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Волчьи стаи тоже бегают. Или летают, диванный?
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ухаха посмеши меня воен ты слился любой кто в теме знает про 3ку и 8ку в ВСУ и что это за полки Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 242 так что весь свой флуд оставь своему патрону петцушарию и видос гиркина прошлогодний не суй Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 242
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Вообще-то слился ты, болван, не знающий что такое "тактика волчих стай".
Касательно фотки - там совершенно не написано ,что это именно 3-й полк. Я тебе что, Ванга? Ибо хватает спецназов и в армии (и это далеко не только 8-й полк), и в СБУ, и в МВД. Экипировочка у этих ребят ничуть не хуже, чем в тройке. Тебе забыли об этом рассказать? Ну, так это твои проблемы, диванный.
Все, на этом заканчиваем болтать ни о чем существенном.
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ой посмешил ты меня там англицкими буквами писано 3й полк а кому пнв подогнали из США можно уже понять но так как ты у нас полковапя разведка петушария Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 939 ты слился
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На приведенной тобой выше постановочной фотке совершенно неясно, что это за подразделение. Может быть, это штурмовая группа / зачистки (возможно, и СБУ-МВД). Таким, ессно, не нужно много перемещаться.
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лгови пендель лови ляпася Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 2217 а теперь в клетку аватар Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 9706 3 полк спнз имени Святослава Храброго Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 2217
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1. Фотка постановочная.
2. У спецназа разные задачи, в т.ч. и зачистка. А задачи чисто военной разведки не зачистка.
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иди иди гуляй ты уже слился Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 6313 знаток мля
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Дарма ти зцим соєшлбпком зачепився) В нього тут легенда, що воно дойуха воювало і піндець Рембо Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 8394 Тому у всіх воєнних темах пєтєрасти його виставляють і воно бикує до останнього) Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 9836
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"Мальчик", а ты хоть понимаешь, что такое - "накопление мобилизационных запасов"? Армию не "с колёс" одевают и вооружают, а предварительно накопив определённые запасы... Мы, в 80-х, ели "сухпайки", заготовленные ещё при Хрущёве, и шинели носили, тех же годов пошива... Я "афганку" - "песочку", впервые, увидел, на испытаниях, в 1978-м, а одевать массово, армию, в неё, начали где-то в 1986-87-м... Так что "болвана" ищи у себя, в зеркале...
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Понимаешь.
Но у нас не массовая война в стиле второй мировой, а вялотекущие б/д в стиле Нагорного Карабаха или Кашмира (не сейчас, а несколько десятков лет раньше, сразу после завершения там активной фазы).
А это совсем другой уровень проблем.
Неужели не понятно это, элементарное? Ну и кто тут болван?
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моб запас не кто не отменял и я не хочу чтобы повторялись бока 2014 с бто без формы и без брони Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 8738
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Я тоже не хочу.
Но пока с текущими проблемами более-менее справляются.
Что касается полномасштабной войны с Кацапстаном... это совершенно другая тема для обсуждения.
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Как это "Кто болван?" Ты, конечно... Потому что не понимаешь работы "тыловых служб", ВООБЩЕ... Это адова работа, требующая задействования как множества предприятий, так и массы народа... И это ещё осложняется различиями в "ростах", "размерах", которые нужно учитывать при заказах определённых количеств... Тебя не одевали в форму, на три размера, больше, или на рост меньше? А мне приходилось, на "срочной", одевать... Когда руки из рукавов, торчат, в "три четверти", а шапку "ушивать" приходилось, потому что дали на два размера, больше...
При СССР форму "зеки" шили, а сейчас "низзя" - "использование подневольного труда запрещается международной конвенцией!!!"
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А порохоскот же мукал, шо армия уже распущена и слита... Как же так, православные? Шо ж это делается-то..?
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Кацапе, прочитай коментар вище і порадій
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А выше там набор фантазий и попытка закатить истерику без знаний о реальном положении дел.
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Та ви шо? Труба вже закінчив імітувати перевірки і розблокував мат. забезпечення армії? і портнов йому це дозволив?
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Ну, добре, хочете ви виглядати дебілом, який не розуміє як на 6-му році збройного конфлікту працює армія і ширше - держава - то й добре. ОК, ви - дебіл, я погоджуюсь. А теперь продовжуйте скиглити про "солдати голі-босі, голодні-холодні".
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Не корчіть із себе дебіла. Не маніпулюйте. Завдяки папереднікам з Порохом, наші бійці не голі й не босі. Ще й харчуються добре, ось тільки не всі. Реформу харчування заблокуви, ну, ви ж знаєте. Ще й озброєні. То Труба своє шоу з перевіркою закінчив?
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Досягнення команди Пороха я не заперечую.
Але на цей час в цілому продовжується та ж політика. Навіть ключові міністри (фінанси, МВД) ті ж (ну а Пристайко був першим заступников Клімкіна... та ж команда). Міністр оборони не принциповий - все одно там все тримається на Генштабі (а там все більш-менш ОК) та американцях.
Те, що деяким ідіотам кортись волати й качатись в істериках... ну, це їх проблеми.
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форма имет такую особенность как изнашиваться гореть портится благодаря прилётам по опорникам смену зимней надо на 0 производить раз в году а её заморозили на производстве нет ту нет финансирования швейников Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 5132 тут клоун постил про 45 броников на роту по уставу вс рашки времён барбекю из майкопских на минутке Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 6777
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Проблемы были, есть и будут.
Важно то, что они в принципе решаются. А они у нас решаются.
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как решается проблема с зимней формой я видел по действиям Трубы как с брониками тоже видел Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 4366 Так что не надо ляля Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 2150
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Ты "видел" визги порохоботов, живущих в своем выдуманном мирке. Точь-в-точь, как кацапы в своем.
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ты совсем поехал а Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1359 когда армейцы тыкают в действия трубы и возят его сцаной тряпкой по морде он делал покер фейс и мямлил про отстрел броников и про ткх что он их не знает Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 7885
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Маніпуляції продовжуються. Пристайко був заступником Клімкіна, та президенти у них різні, а саме від президентів залежить зовнішня політика. Для Пороха, путін- ворог. у презЕ- потепление. Міністр оборони - принципово, як і началькик Генштабу. Американці, як і всі інші не будуть замість нас стримувати агрессора, з яким новообрані вирішили цілуватись в ясна. То що, "перевірку" Труба закінчив?
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В чем же манипуляции? Пристайко - человек команды Климкина-Пороха. Базовое видение внешней политики то же. Если бы Зе действительно хотел разворота к Рашке, то поставил бы другого человека, условно, Шуфрича или Медведчука. Ты этого не видишь, болван? Хочешь качаться в истериках? Ну, качайся.
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Команда підпорядкована діючому президентові, і виконує його вказівки. Діючий презЕдент, хоче миру з мордором, та йде на виконання всіх забаганок пуйла. Ватан, не намагайся мене збити з пантелику. Що з "перевірками" Труби? Закінчились?
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Мира, но не капитуляции.
Ну так и Порох в 2015 г. хотел мира, договаривался, перемирия устраивал, разведения всякие. (Помнишь хоть об этом ,рубка ты гуппи?) Но Мордор ВЫНУДИЛ его воевать.
С Зе будет точно так же.
Мордор хочет абсолютного уничтожения Украины, а на это не пойдет никто из украинских политиков, даже Бойко.
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не виляй как гиркин что с проверками трубы Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 6667
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Послухай, припарене. Ти початок війни, можеш порівнювати з 6-им роком війни? Початок створення антипутінської коаліції, з тим, що зараз ні у кого не виникає сумніву хто агресор? Мордор вже не збирається нищити Україну, не вигідно, ні матеріально, ні політично. Зеленський її здасть, виконуючи "мінскі домовленності", в вигідній мордору редакції, підписавши капітуляцію, у вигляді "формули штайнмаєра". Визволенням наших моряків, на кацапських умовах, він визнав територіальні води криму, мордорськими, Азовське море, кацапським. Зекоманда, 4 дні тому, внесла в Раду постанову, про відміну советських законів. Серед них і Закон про передання криму Україні. Слава Богу, не набрали голосів. Продаж землі іноземцям. Якщо ти не маніпулюєш, то ти, просто, тупе
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На следующий год в бюджет заложено увеличение расходов на армию. Увеличение! При том, что гривна укрепляется.
Что там визжали порохоботы? Что армию недофинансируют и вообще распустят с голыми жопами? Вот болваны!
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Иронизировать можешь сколько угодно, но реальность состоит в том, что Украина потихоньку отползает от края пропасти, где она оказалась весной 2014 г. Ключевое слово - ПОТИХОНЬКУ. Мгновенного улучшения, ессно, нет. Но его и не может быть в наших условиях.
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У Зе поддержка как минимум не меньше, чем у Пороха в 2015.
Пишу так, т.к. у тебя память, как у рыбки гуппи и ты не помнишь, что произошло с отношением к Пороху в 2017/8 г.
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С июня идет массовый покос рашкоорков.
Гиркин: "Потери выросли в 3 раза!"
https://www.youtube.com/watch?v=NWyv48O0ZQM

https://www.youtube.com/watch?v=zbY_Jqbd-T8

Матчасть учи перед тем, как вякать.
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И тишинаааа... Ни один порохобот не гавкнул. Ессно, неудобные факты видеть не желают.
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деточка прокурорские бегают по огневым сверяют бк и нагар на стволях Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1288 ведь им сепары пожаловались на ВСУ Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 1288
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Гиркин (видео выше): "После прихода Зеленского потери корпусов не только не сократились, а выросли в разы"
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на сколько и по каким направлениям просвяти Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ - Цензор.НЕТ 5288
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Все нормально будет с формой.
Статью научись читать. Там же четко написано - "учитываются пожелания бойцов на передовой".
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