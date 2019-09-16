 Оновлення одягу військовослужбовців планується провести в 2020, - профільне управління ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило інформагентство Міноборони України "АрміяInform".
Як повідомив начальник відділу розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України підполковник Василь Саковець, за останні роки було отримано низку зауважень від військовослужбовців щодо експлуатації річного польового загальновійськового комплекту. За його словами, також було оброблено і проаналізовано велику кількість запитів із Генерального штабу ЗСУ.
Крім того офіцер повідомив, що раз на три місяці фахівці управління проводять опитування військових у районі проведення бойових дій. На основі цих опитувань насамперед буде оновлено демісезонну білизну, флісові куртки і технологію виробництва взуття. Пізніше - всі інші предмети комплекту.
"І нарешті, у 2020 році на території України планують виготовляти якісні мембранні матеріали. Зараз вони змушені закуповувати у іноземного виробника", - йдеться в повідомленні.
Тогда ты из категории болванов, всерьез думавших, что Цемаха отпустили, а не обменяли. И ты по факту точно так же обосрешься.
ну, расскажи теперь ты про свою суть. только без Сан-Тропе и квартиры в Ялте. надоело уже одно и тоже.
А ты что, бояры перепил, кацап? Это они обычно так - нажрутся и давай фантазировать.
Касательно фотки - там совершенно не написано ,что это именно 3-й полк. Я тебе что, Ванга? Ибо хватает спецназов и в армии (и это далеко не только 8-й полк), и в СБУ, и в МВД. Экипировочка у этих ребят ничуть не хуже, чем в тройке. Тебе забыли об этом рассказать? Ну, так это твои проблемы, диванный.
Все, на этом заканчиваем болтать ни о чем существенном.
2. У спецназа разные задачи, в т.ч. и зачистка. А задачи чисто военной разведки не зачистка.
Но у нас не массовая война в стиле второй мировой, а вялотекущие б/д в стиле Нагорного Карабаха или Кашмира (не сейчас, а несколько десятков лет раньше, сразу после завершения там активной фазы).
А это совсем другой уровень проблем.
Неужели не понятно это, элементарное? Ну и кто тут болван?
Но пока с текущими проблемами более-менее справляются.
Что касается полномасштабной войны с Кацапстаном... это совершенно другая тема для обсуждения.
При СССР форму "зеки" шили, а сейчас "низзя" - "использование подневольного труда запрещается международной конвенцией!!!"
Але на цей час в цілому продовжується та ж політика. Навіть ключові міністри (фінанси, МВД) ті ж (ну а Пристайко був першим заступников Клімкіна... та ж команда). Міністр оборони не принциповий - все одно там все тримається на Генштабі (а там все більш-менш ОК) та американцях.
Те, що деяким ідіотам кортись волати й качатись в істериках... ну, це їх проблеми.
Важно то, что они в принципе решаются. А они у нас решаются.
Ну так и Порох в 2015 г. хотел мира, договаривался, перемирия устраивал, разведения всякие. (Помнишь хоть об этом ,рубка ты гуппи?) Но Мордор ВЫНУДИЛ его воевать.
С Зе будет точно так же.
Мордор хочет абсолютного уничтожения Украины, а на это не пойдет никто из украинских политиков, даже Бойко.
Что там визжали порохоботы? Что армию недофинансируют и вообще распустят с голыми жопами? Вот болваны!
Пишу так, т.к. у тебя память, как у рыбки гуппи и ты не помнишь, что произошло с отношением к Пороху в 2017/8 г.
Гиркин: "Потери выросли в 3 раза!"
https://www.youtube.com/watch?v=NWyv48O0ZQM
https://www.youtube.com/watch?v=zbY_Jqbd-T8
Матчасть учи перед тем, как вякать.
Статью научись читать. Там же четко написано - "учитываются пожелания бойцов на передовой".