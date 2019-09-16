 Одного українського воїна поранено на Донбасі від початку поточної доби, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Новогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичного гранатомета;

- у районі Зайцевого і поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці двічі порушили режим припинення вогню:

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали в пресцентрі ОС.



