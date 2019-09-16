 Трьох чоловіків затримано за порушення громадського порядку після Маршу рівності в Харкові, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Двоє харків’ян 23 років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного злочину. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в межах "ХарківПрайд". Паралельно відбувалася акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті до Шевченківського відділу поліції доставили 17 осіб.
а яка різниця? який саме марш
це мирна громадська акція, мають право
видалив(ся)...
Хоча марш за права тварин має ті ж корені шо і марш підорів - знищення людини ...
у себя дома сри где хочешь - а в общественном месте соблюдай общепринятые правила.
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження, або розповсюдження таких матеріалів,-
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
1. Конституція України гарантує, що всі люди є рівні у своїй гідності та правах, мають рівні конституційні права і свободи та е рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за, ознаками раси, кольору шкіри, релігійних переконань, етнічного походження. . :
2. Об'єктом геноциду є безпека існування національних, етнічних, расових та релігійних груп.
то ей хрен в забор засуну,то ей жопу покажу.."
Читаю министра МИД Украины: У нас с Россией оттепель в отношениях.
Козлы западные, хотят поссорить два братских народа.
(C)
@NataBelova
🤔
- почему подавляется мнение желание протест большинства нормальных избирателей в угоду кучки дегенератов?
Ну пусть тогда, например, воры проводят "марши ривности" (как их называют обоссанные журнашлюхи-копипастеры) с плакатами и призывами уважать их права.
Вот скотыняка...