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Все про:марш (235) Нацполіція (8191) Харків (1503) хуліганство (146)

 Трьох чоловіків затримано за порушення громадського порядку після Маршу рівності в Харкові, - поліція

Під час конфлікту на вулиці Римарській у Харкові група молодиків чинила опір поліцейським, крім того, в бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє поліцейських.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Двоє харків’ян 23 років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного злочину. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в межах "ХарківПрайд". Паралельно відбувалася акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті до Шевченківського відділу поліції доставили 17 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148555
 
 
 Топ коментарі
 
Ну от ніяк я не можу зрозуміти,а з яких таких буйов сексменшина повинна ходити маршами по вулицям міста? Та робіть ви одне з одним,що хочете, тільки от навіщо на весь світ це демонструвати? Не розумію,хоч ріжте...
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Мне вот интересно - а с каких это пор больные считают гордостью своё заболевание? Что-то не замечаю, чтобы инвалиды гордились своим увечьем, алергики или чесоточники - своими болячками... Даже некоторые клиенты психиатрических клиник, осознающие своё расстройство, стараются скрывать своё состояние от окружающих... А вот некоторые, не понимающие, например, для чего у человека задний проход существует, требуют публичного уважения.... Интимные отношения потому "интимом" и именуются, что предполагают некоторую "скрытость" от "публичности"... Представляю, что было-бы, если бы охотники, в день открытия (или "закрытия") охотничьего сезона, вышли на парад с висящими у пояса, или через плечо, убитыми зайцами или утками, а рыбаки, на День Рыбака - с уловом на куканах...
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Не пойму... А кто им мешает делать ЭТО, в постели, не заявляя об ЭТОМ, на улице? У них что, оргазм, без "заявления о своих правах на улице", хуже становится? В чём же, "ущемление прав" усматривается? Это не "ущемление прав", а "показуха", "эпатажность"...
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я не поняла а чем тем уродам животные не угодили или они когда бухие не разбирают где какой марш, или это проститутки пророссийские на другой подработке отличились?
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про яких тварин? Там два марші - один гейський, а другий антигейський
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я вже дочитала, що це про інше
а яка різниця? який саме марш
це мирна громадська акція, мають право
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Пане, Ви хоч би прочитали уважно шо там людина пише перед "вспишкой гнєва". Вона про марш за права тварин написала, а Ви з образами "слюною брізжітє"
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дійсно...
видалив(ся)...
Хоча марш за права тварин має ті ж корені шо і марш підорів - знищення людини ...
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таки, наслідки, бо корені зовсім різні
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під "корені" мав на увазі підбурювачів до цих маршів, сатаністів які прагнуть перетворити людей на тварин-рабів.
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як гарно розвернула - справжня жінка! Достойна гарної шуби з натурального хутра )
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ну вот получаетс, что франковские тридерастьі.
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что за праворадикалы? почему не сказано, что за организация, народ должен знать своих уродов которые мешают мирным митингам по непонятно какой причине, да и в любом случае не смеют трогать людей, после Майдана, что это за мрази ь вообще, права человека прежде всего, кому не нравится чемодан-вокзал-паРаша можно там в палицию пойти служить на законных основаниях людей бить там это норма
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оце серед ночі чоловік спить, а заміжня жінка в цензорі коментує гей-паради
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оце серед ночі дружина спить, а чоловік на цензорі коментує?
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ну, я на роботі в нічну, шоп дружині на нову шубу заробити
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ну і шо? заборонено совковим менталітетом?
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нє, це продовження приватного діалогу
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повторю:
у себя дома сри где хочешь - а в общественном месте соблюдай общепринятые правила.
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узбагойся, ти якись неспокойний на тєму однополой любві - врачі кажуть "латєнтний"
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Дегенеративная диктатура утверждает, что народ должен сдохнуть не сопротивляясь.
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Стаття 442. Геноцид

1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження, або розповсюдження таких матеріалів,-
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
1. Конституція України гарантує, що всі люди є рівні у своїй гідності та правах, мають рівні конституційні права і свободи та е рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за, ознаками раси, кольору шкіри, релігійних переконань, етнічного походження. . :
2. Об'єктом геноциду є безпека існування національних, етнічних, расових та релігійних груп.
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"Мимо тещиного дома я без шуток не хожу-
то ей хрен в забор засуну,то ей жопу покажу.."
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Читаю западных политиков: Пока Россия на Донбассе не прекратит войну, мира не будет.
Читаю министра МИД Украины: У нас с Россией оттепель в отношениях.
Козлы западные, хотят поссорить два братских народа.
(C)
@NataBelova
🤔
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Мне вот интересно - а с каких это пор больные считают гордостью своё заболевание? Что-то не замечаю, чтобы инвалиды гордились своим увечьем, алергики или чесоточники - своими болячками... Даже некоторые клиенты психиатрических клиник, осознающие своё расстройство, стараются скрывать своё состояние от окружающих... А вот некоторые, не понимающие, например, для чего у человека задний проход существует, требуют публичного уважения.... Интимные отношения потому "интимом" и именуются, что предполагают некоторую "скрытость" от "публичности"... Представляю, что было-бы, если бы охотники, в день открытия (или "закрытия") охотничьего сезона, вышли на парад с висящими у пояса, или через плечо, убитыми зайцами или утками, а рыбаки, на День Рыбака - с уловом на куканах...
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у тебя знаешь как? если вдруг все калеки решат вьійти на свой марш, тьі только поменяешь "педики" на "калеки" и твой текст подойдет. А чем они отличаются о вас здоровьіх в правах или почему єто они должньій скрьівать свое существование? у тебя скрепа шалит? только скрепа вьівовзила всех калек после войньі, чтобьі они не омрачали своим присутствием святьіх здороовьіх.
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"Не надо путать член с пальцем...". Я больным или инвалидам, могу посочувствовать, потому что они - "обделённые", по несчастливому стечению обстоятельств... И понимаю их намного больше, чем ты думаешь - дважды в жизни, самому, пришлось костылями и палкой, пользоваться, когда сломан был позвонок и нога... В ноге до сих пор пластина стоит... Но я же не закатываю штанину, чтобы продемонстрировать шрам во всю голень, длиной... (Хотя, некоторые, в общественном транспорте, и "гавкают", по поводу "Совести нет, мужчина, уступите сидячее место!...").
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закомплексованньій скрепньій дятел.
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Мне на эту тему:
- почему подавляется мнение желание протест большинства нормальных избирателей в угоду кучки дегенератов?

Ну пусть тогда, например, воры проводят "марши ривности" (как их называют обоссанные журнашлюхи-копипастеры) с плакатами и призывами уважать их права.
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Когда у товарища, после удачной охоты, на рюкзаке с зайцем, случайно проступила кровь, то в маршрутке поднялся "вой" об "убийцах", которые "шокируют своей "охотничьей бравадой", окружающих...". Чем от этих "воющих", отличаются путающие влагалище с задницей?...
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Все вас советский союз не отпускает. Вроде как там гомосексуализм считался болезнью.
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А я и сейчас его считаю "психическим расстройством"... Потому что каждый орган в ЛЮБОМ живом организме рассчитан на исполнение каких-либо функций, способствующих выживанию как индивида, так и группы индивидов... А какую "выживательную функцию" исполняет член в заднице?
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Это выбор человека. Так же можно спросить, какую "выживательную функцию" исполняет употребление алкоголя, курение и т.д.
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Так пусть и ВЫБИРАЮТ "у себя в постели, а не на улицах города!!! У нас уже начинают преследование за распитие спиртного и курение в общественных местах, люди "за угол" курить бегают, и пиво пьют, пряча бутылку в пакет...
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Так они и выбирают в постели. А на улице лишь заявляют о своих правах, как обычных людей. Чем они вам мешают?
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Не пойму... А кто им мешает делать ЭТО, в постели, не заявляя об ЭТОМ, на улице? У них что, оргазм, без "заявления о своих правах на улице", хуже становится? В чём же, "ущемление прав" усматривается? Это не "ущемление прав", а "показуха", "эпатажность"...
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Вы почему-то смешиваете борьбу за права и постель. Чем Вам так мешают их парады? Чего Вы боитесь?
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Так они за это борются, Чтобы их воспринимали обычными людьми, а не какими-то душевнобольными извращенцами.
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в такий спосіб мона тільки посилити огиду
Трьох чоловіків затримано за порушення громадського порядку після Маршу рівності в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 2039
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Я?... "Боюсь"? Просто противно, когда люди пытаются "что-то доказать"... Вот только не пойму КОМУ, и ЧТО ИМЕННО они пытаются "доказать", нам, "гетеросексуалам"? Что они "иные"? Так мы и сами об этом знаем...И мне, честно говоря, как-то, "побоку", как они своей задницей, распоряжаются... Точно так же, как и им должно быть "побоку", какие именно "сексуальные разнообразности" я предпочитаю с женщиной... Но я об этом молчу, а они вопить пытаются, да ещё и требуют, чтобы мы к ним прислушивались... Так "чьи права ущемляются"?...
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Да нет. Вам противно именно то, что они геи. И я более чем уверен, что к лесбиянкам Вы относитесь гораздо спокойнее.
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Да будь "уверен", в чём угодно... Мне - "побоку", как я и сказал... Но оставь свою "уверенность", при себе...Мне она, абсолютно, не интересна... Как тебе должно быть неинтересно, делают-ли мне женщины, минет, и какие позы я с ними, ********... ...
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мінует, пози... Да Ви, сер, ізвращєнєц!!!
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Да, я ТАКОЙ!... Вот только, не кричу об этом, на улице...(Кстати, женщину легче "обидеть словом", чем "действием" - его они могут спокойно принять, а вот "словесное предложение" - не всегда...).
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Ну от ніяк я не можу зрозуміти,а з яких таких буйов сексменшина повинна ходити маршами по вулицям міста? Та робіть ви одне з одним,що хочете, тільки от навіщо на весь світ це демонструвати? Не розумію,хоч ріжте...
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Заднеприводной Ляшко побывал на Марше равенства в Харькове? Нет?
Вот скотыняка...
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