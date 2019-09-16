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 Політика України
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Все про:маяк (1) туризм (354) Криклій (11)

 Туристів пускатимуть на українські маяки у вихідні дні, - Криклій

Маяки України тепер будуть не тільки гарантувати безпеку на морі, але і приймати туристів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал. Таке рішення ухвалено на основі світової практики, адже маяки - це не лише навігаційні об'єкти, але і культурна та історична спадщина України.

До Міністерства інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування. Наразі для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у м. Одеса, Сіверсів Передній маяк у м. Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області.

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Згодом плануємо розширити цей перелік.

Забезпечуватиме відвідування маяків ДУ "Держгідрографія". Такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148554
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу видно что пришли к власти парни в ермолках. Рубят бабло на всём. На маяках и то решил срубить. Чернобыльскую зону для туристов открыли тоже копеечка, там чутка тут немножко вот и собрали на новую ермолку папе Бене.
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Сразу видно что пришли к власти парни в ермолках. Рубят бабло на всём. На маяках и то решил срубить. Чернобыльскую зону для туристов открыли тоже копеечка, там чутка тут немножко вот и собрали на новую ермолку папе Бене.
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Вспомнился анекдот: дядя Миша продает на рынке вареные яйца по цене сырых. Дядя Миша, а смысл? Ну, во-первых, у меня остается навар, а во-вторых, я состою при деле.
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Сёма, ви таки уверены, чччто иво Мишей звали???
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Вони, мабуть, ще не знають, що на швидких, на танках і на катерах це робиться значно швидше і в більштх розмірах... неучі... хто нами керує?!! Туристов будут пускать на украинские маяки в выходные дни, - Криклий - Цензор.НЕТ 6580
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А то ты не знаешь... Посейдон с сыном Тритоном и Нереем - сыном Понта и Геи ... дождались хорошей погоды, отлива, построили и пошли себе дальше...
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какие маяки на хрен...сразу ко мне домой...пусть удмурд с жидом бабло рубят
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Это как игра на фортепьяно...при известной сноровке тебе еще заплатят бараны, которые находят это смешным...
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Не понимаю почему зрадофилы тут возбудились. Во многих странах маяки - туристическая достопримечательность.
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Ну хоть не в концессию, как вокзалы при дыбиляне...
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Він втратив ногу під час спецоперації з вивезення Володимира Цемаха.

Дмитро Гержан, розвідник 74-го окремого розвідбату ЗСУ, розповів, як усе відбувалося того дня, та як він ставиться до подальших подій довкола бойовика Цемаха
bit.ly/2kLySJA
🤔
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