 Туристів пускатимуть на українські маяки у вихідні дні, - Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал. Таке рішення ухвалено на основі світової практики, адже маяки - це не лише навігаційні об'єкти, але і культурна та історична спадщина України.

До Міністерства інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування. Наразі для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у м. Одеса, Сіверсів Передній маяк у м. Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області.

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Згодом плануємо розширити цей перелік.

Забезпечуватиме відвідування маяків ДУ "Держгідрографія". Такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні.