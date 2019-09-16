 Україну не підштовхуватимуть до виборів на Донбасі, поки триватиме окупація, - Волкер

Про це спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише після того, як вибори відбудуться", - сказав він.

Він наголосив, що безпека перш за все.

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"Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів у середовищі, яке досі контролюють російські сили", - запевнив Волкер.

Американський дипломат уточнив, що для того, щоб "формула Штайнмаєра" була реалізована, потрібно насамперед, щоб Росія вивела війська.

Крім того, мають бути розформовані нелегальні збройні формування, яких підтримує Росія, відновлено ​​стабільність у регіоні.

Волкер підтвердив: "Формула Штайнмаєра" починається з виборів, але спочатку ми маємо прийти до цієї точки, щоб були вільні вибори".

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Коментуючи можливе зняття санкцій із Росії, спецпредставник США запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію півострова.

При цьому він зазначив, що якщо Росія виконуватиме Мінські угоди, то США розглядатимуть послаблення санкцій, введених за їхнє невиконання.