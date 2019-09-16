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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4497) окупація (2111) Донбас (13015) Волкер Курт (466)

 Україну не підштовхуватимуть до виборів на Донбасі, поки триватиме окупація, - Волкер

Поки окремі території Донбасу залишаються окупованими, міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише після того, як вибори відбудуться", - сказав він.

Він наголосив, що безпека перш за все.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ через Крим залишатимуться, поки триватиме окупація півострова, - Волкер

"Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів у середовищі, яке досі контролюють російські сили", - запевнив Волкер.

Американський дипломат уточнив, що для того, щоб "формула Штайнмаєра" була реалізована, потрібно насамперед, щоб Росія вивела війська.

Крім того, мають бути розформовані нелегальні збройні формування, яких підтримує Росія, відновлено ​​стабільність у регіоні.

Волкер підтвердив: "Формула Штайнмаєра" починається з виборів, але спочатку ми маємо прийти до цієї точки, щоб були вільні вибори".

Читайте: Проблема не у форматі переговорів, а в тому, що Росія підписала Мінські угоди, але не виконує, - Волкер

Коментуючи можливе зняття санкцій із Росії, спецпредставник США запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію півострова.

При цьому він зазначив, що якщо Росія виконуватиме Мінські угоди, то США розглядатимуть послаблення санкцій, введених за їхнє невиконання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148553
 
   
 Топ коментарі
 
А зе-Пристайко і його зе-бос так не вважають.
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Волкер:

"На Восточном фронте - без перемен"

Штаты заинтересованы в сохранении текущей ситуации на Донбассе:

Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/15/7226373/

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5158187-volker-schitaet-chto-rf-prodolzhit-voynu-s-nizkoy-intensivnostyu.html
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Штатам глубоко по барабану, есть война на востоке Украины, или её нет. В первую очередь они помогают Украине которая просит помощи. Как только перестанет просить, всё будет остановлено моментально.
Ни Украина, ни Московия с амбициями мелко пакостить, не являются сколь либо важными приоритетами Американской Внешней политики.
Так что не обольщайтесь и не выстраивайте теорий заговора 🤔
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США нужно продать свой газ в ЕС, для это они используют Украину. Все из-за бабок.
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Через Украину идет труба с москальским газом. Перекрыв ее, США заставили бы ЕС покупать свой газ. Естественно во всем виновата была бы Московия.
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так іхтамнєту - нішо виборам не заважає
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просився на презідєнські і на парлямєнські - не взяли, то я вже й не буду питацца
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А зе-Пристайко і його зе-бос так не вважають.
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Пристайко - кадр Пороха, а ЗЕБЕню никто не спрашивает
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именно так у порохоботов в методичке и написано
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Какая такая формула Штайнмайера, хотя бы документ показали... и причём тут вообще этот Штайнмайер. Пока только путинские хотелки, которые при здравом уме невыполнимы. Хочу формулу Волкера, или Грибаускайте...
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А формула Волкера така ж як і більшості, я сподіваюсь, українців.
Russisches Schwein go home.
Надіюсь вам перекладати не потрібно🤔😄
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Как говорится, если ты такой умный, то почему такой бедный ?
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Ну, пусть расскажет дончанам/луганчанам как именно он вернул большую часть оккуп.территорий, с удовольствием посмотрю как этому соевому плюнут в рожу.
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советую сравнить карты зоны АТО на июль-август и на конец года. может глаза от зеленой мочи у тебя разлепятся
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Сравните лучше с нынешними. Ох мне эти шоколадные архистратеги.
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Волкера надобно в Феофанию к окулисту бельма порихтовать.
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Тепер як не крути, а виконати мінські угоди без порушення законів неможливо. До того ж мінські угоди не ратифіковані, тобто з обох боків це не є юридичним документом. Звичайно, що можуть порушити Конституцію та інші закони України, але тоді влада нашкодить сама собі😯
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Путин при помощи своих агентов создал Минские соглашения в которых прописал полную и безоговорочную капитуляцию Украины и на протяжении длительного времени требовал выполнения Минских соглашений и привязал к ним санкции и Порошенко - это агент Путина на всех встречах с мировыми лидерами подтверждал приверженность минским соглашениям и лидеры кивали и соглашались и подтверждали, что альтернативы минским соглашениям нет! аж страшно все это! Но есть но! Украина должна напомнить западу, что санкции были введены за Крым и за Донбасс за агрессию и никакого отношения санкции к Минску не имеют! И Украина Минские договоренности не подписывала официально! Их подписывали Кучма и Пасичник и Захарченко - это кто такие в официальном отношении??? никто! Получается Минские договоренности фейк! И договоренностей официальных Украины и РФ нету! А если Украина будет их выполнять, то Украина наедет на мину, которая ликвидирует Украинский суверенитет! Зеленский и новый кабинет министров Украины должен заявить, что они не признают не Минска 1, ни Минска 2! Потому что в них нет ни слова о Крыме! Любое Украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с Путиным и с Россией только о Донбассе - де-факто отказывается от своего суверенитета над Крымом. Если вы не ведете переговоров о всех оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, то значит вы отказываетесь от другой! В этом и заключается стратегический замысел Путина и его агентуры в Украине! Украина должна не признавать минские соглашения и должна заявить о выработке новых соглашений в которых будут все оккупированные территории! И на другие условия Украина не будет соглашаться никогда! Будем воевать до талого! И хоть, как Израиль будем жить! Украинскому населению нужен мир, только победой! Не мы вторглись в Россию и мы свои земли отдавать не будем! А чтобы простимулировать РФ на де-оккупацию Украинских земель, то для этого мировое сообщество должно выступить мировым жандармом и арестовать все имущество и все счета РФ за границей и начинать отдавать их Украине!
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"мировое сообщество должно выступить мировым жандармом "
и какие лентяи вам методички пишут?
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Вопрос вообще не поднимался бьі, если бьі кондитер - мародер не подписался за єти вьіборьі в свое время
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он и не подписывался - там подпись кучмы
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Пусть выйдет ВАЗон и озвучит все вышесказанное.А оно молчит в тряпочку.Или он этого не знает или отмалчивается,чтобы не выполнять сказанное.Пока же мы слышим Приставку,которая уже дает амнистию убийцам и предателям,плюет на тысячи погибших и отстоявших страну,посылает на ХУ....тор инвалидов АТО,вдов и сирот.Тут еще надо разобраться что хуже - то,что есть или то,что будет.
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Что-то я вообще не представляю себе дальнейшее сосуществование в границах одной страны с донецко-луганскими поклонниками махновщины и руськава мира...
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Містер Курт мабуть сліпий та глухий і Шталмайера з його планом притьмом не знає. От же лицемір, ***!
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А мне нравится: ВОЛКЕР превращается у ВОЛКА. Браво!
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А мне нравится: ВОЛКЕР превращается у ВОЛКА. Браво!
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молодец Волкер... всех расставил по местам, и указал что делать.
как то именно так это переводится с языка дипломатии.
ну и Европа сразу будет все исполнять, а то расслабились немного,
пытались свои шкурные вопросы двигать
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Спочатку формула Волклера-"росія повинна вивести свої війська".
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Не надо никого никуда толкать. Мы сами прыгнем в эту пропасть. От большого, ...ть, ума.
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Интересные результаты по последнему соцопросу Фонда "Дем.инициатив":

(это избиратели СН!!!!!):
по перемирию:
на будь-яких умовах - 21%;
не на всіх - 56%
по особому статусу:
за - 29%, проти - 48%
по полной амнистии:
за - 13%. проти - 65%
по местным выборам на условиях боевиков:
за - 11%, проти - 68%
полиция, суды, прокуратура не под контролем Украины:
за - 16%. проти - 60%
по снятию блокады:
за - 35%, проти - 42
https://dif.org.ua/article/rozmovi-zelenskogo-iz-putinim-sam-na-sam-nebezpechni
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