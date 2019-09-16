 Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що вона може бути розпочата наприкінці року", - сказав він.
Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що про параметри програми говорити передчасно.
"Ми повідомимо, щойно ця програма буде затверджена", - сказала глава Мінфіну.
Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.
За інформацією Bloomberg, Україна збирається домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму в розмірі близько $5 млрд.
"На Восточном фронте - без перемен"
Штаты заинтересованы в сохранении текущей ситуации на Донбассе:
Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/15/7226373/
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5158187-volker-schitaet-chto-rf-prodolzhit-voynu-s-nizkoy-intensivnostyu.html
Сократить сель-хоз производство на 60%.
Добывать везде сланцевый газ.
Построить хранилище ядерных отходов на всю Киевскую область.
Ведь такими были "условия МВФ"?
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук.(с)