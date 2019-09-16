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 Політика України
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Все про:Кабмін (3118) МВФ (567) Гончарук_Олексій (83)

 Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук

Кабінет Міністрів розраховує, що робота за новою програмою з Міжнародним валютним фондом почнеться ще до кінця року.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що вона може бути розпочата наприкінці року", - сказав він.

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що про параметри програми говорити передчасно.

"Ми повідомимо, щойно ця програма буде затверджена", - сказала глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про новий кредит МВФ у $5 млрд, - Bloomberg

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 12 вересня. Вона зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.

За інформацією Bloomberg, Україна збирається домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму в розмірі близько $5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148551
 
 
 Топ коментарі
 
В сериале как-то не так било) Шо це він говорить, зебілята?)))
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Тыць-пырдыць! А Голобородько ж говорил, что пошлет МВФ к едрене фене?
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Сразу видно дебила, ой зебила. Во первых слово офшор уже подразумевает, что это вне страны. Конфисковать офшорные счета - это сильно. Затем уже традиционное шариковское- все отнять и поделить. Ну и да, тоже типичное - не надо никаких реформ, меняться не надо, производительность труда не надо улучьшать - у нас все есть, просто у нас все украли.
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Тыць-пырдыць! А Голобородько ж говорил, что пошлет МВФ к едрене фене?
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И за шо тогда порноактрисы жить будут?
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В сериале как-то не так било) Шо це він говорить, зебілята?)))
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Каже що порохоботам пайку врізати будуть.
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До речі головною умовою до зебілів, взагалі просто розмови з МВФ, було не чіпать НБУ)
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Волкер:

"На Восточном фронте - без перемен"

Штаты заинтересованы в сохранении текущей ситуации на Донбассе:

Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/15/7226373/

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5158187-volker-schitaet-chto-rf-prodolzhit-voynu-s-nizkoy-intensivnostyu.html
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Якщо у бариг награбоване відібрати-то можна МВФ кредитувати,але це ж треба яйця мати,аби конфіскувати офшорні рахунки пітерасів.
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Сразу видно дебила, ой зебила. Во первых слово офшор уже подразумевает, что это вне страны. Конфисковать офшорные счета - это сильно. Затем уже традиционное шариковское- все отнять и поделить. Ну и да, тоже типичное - не надо никаких реформ, меняться не надо, производительность труда не надо улучьшать - у нас все есть, просто у нас все украли.
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Бу-га -га!"Самое главное - мы наконец избавляемся от того, что Евгений Маланюк называл проклятием всегда априорной и тотальной капитуляции, капитуляции еще перед боем, капитуляции еще до начала войны."П.Порошенко на ТСН
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Видишь в чем проблема- оказалось что олигархов в Украине как раз и нету. Коломойский, Ахметов, Фирташ- бизнесмены и попутчики революции. Остался сам Порошенко, но за время президентства он так ;обогатился; что конфискация его капитала- как мертвому припарка.
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Как понимаю, Голобородько ПРИНЯЛ "условия МВФ"? ну там:
Сократить сель-хоз производство на 60%.
Добывать везде сланцевый газ.
Построить хранилище ядерных отходов на всю Киевскую область.
Ведь такими были "условия МВФ"?

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То был другой МВФ, плохой. А Голороботько договорился с хорошим МВФ.
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Это бал МВФ написанный расейскими сценаристами, клепавшими сериал для тупых хохлов.
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Справжній мародер-порохобот каже:Пропоную взяти,поділити і в офшор!
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Когда на потроха наручники наденете?это ваша главное задание от избирателей,а мвф можете послать хоть до 2030 года.
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Нікагда, зебіле... Хіба що в твоїх вологих нічних мареннях. Вдягай памперс на ніч про всяк випадок...
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Мнение грязного порохобота меня не интересует,смени переводчик,этот выдает в тебе путинскую гниду с потрохами.
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Не забувай памперс, а то ще обмочишся вночі від радощів, що тобі примаряться... Робота з МВФ за новою програмою може розпочатися ще в 2019 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3716
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Еще раз для тупого - мнение путинского порохобота меня не интересует,пнх.
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Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук.(с)
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Гончарук - клон симбиоз Гройсмана и Пустовойтенко. Язык без костей, треплется о вещах, которые не понимает, выдаёт желаемое за действительное. Особенно мне понравилось его лабуда насчёт супер инфраструктурных проектах на конференции YES, где он решил соединить Балтийское и Чёрное моря - это жесть! Ты сначала дороги в стране нормальные построй, а потом на Марс полетишь - а не наоборот.
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