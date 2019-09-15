EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  870  13
Все про:Міністерство соціальної політики (338) допомога і підтримка (4) Юлія Соколовська (1)

 Мінсоцполітики з 2020 року забере в управління всі допомоги, - Соколовська

Досі адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін, але з наступного року цю функцію передадуть Мінсоцполітики.

Про це повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська, передає Цензор.НЕТ.

Із нового, що ми змогли закласти до першого читання бюджету 2020 і що не потребувало змін до законодавства:

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінсоцполітики хочуть створити ефективну систему зворотного зв'язку

- До цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни - тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму;
- Програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю – це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу;
-Збільшили обсяг коштів на компенсацію за житло для ВПО, що захищали незалежність та суверенітет України;
-Запропонували здійснювати співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - впевнена, спільно ми зможемо збільшити ресурси та допомогти більшій кількості дітей, - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

Вона також зазначила, що Міністерство соціальної політики готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з ухваленням держбюджету-2020 у другому читанні.

Мінсоцполітики з 2020 року забере в управління всі допомоги, - Соколовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148548
 
 
 Топ коментарі
 
-Ви на Коломойського здавали?
-Так!
-Тепер ще треба на Ахметова!
-Йой! Як чудово что Зеленський нарешті переміг олігархів!
 показати весь коментар
 
Ща на местные бюджеты поскидывают финансирование все и вся. И киздец местному самоуправлению придет быстро.
 показати весь коментар
 
Воно і видно тепер які у слуг трускавецькі дипломи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Олена Монова

6 год · Дєтка Монової Стефан отримав в школі завдання: вивчити напам'ять українську пісню, записати відео.
Підступно накидала йому в месенджері повстанських пісень.

Через деякий час з кімнати:
- відкривай, мерзота, двері... хтось зависне на гілляці... ух ти, яка класна пісня... мама, а ти впевнена, що вона родинно-побутова?
Карочі, вчить "несе Галя воду"😁
 показати весь коментар
 
 
...
Интересно, что летом 2019 года Соколовская преподавала на тренингах для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.
...
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
 показати весь коментар
 
 
Воно і видно тепер які у слуг трускавецькі дипломи.
 показати весь коментар
 
 
Ща на местные бюджеты поскидывают финансирование все и вся. И киздец местному самоуправлению придет быстро.
 показати весь коментар
 
 
-Ви на Коломойського здавали?
-Так!
-Тепер ще треба на Ахметова!
-Йой! Як чудово что Зеленський нарешті переміг олігархів!
 показати весь коментар
 
 
Вас не забанят за то, что Вы напоминаете Baks13, что он всё делал, чтобы к власти пришел Зелемойский?
 показати весь коментар
 
 
Таки і шо?
Якби не Юлька?
Дякуємо за допомогу!
🤣
 показати весь коментар
 
Зеб, во втором туре не была Тимошенко и был выбор между двумя и ты сделал выбор - Зелемойский.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору