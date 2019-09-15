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 Політика України
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Все про:Крим (7465) Росія (19852) санкції (2375) Волкер Курт (464)

 Санкції проти РФ через Крим залишатимуться, поки триватиме окупація півострова, - Волкер

Санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до "винесення Криму за дужки" в питанні домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Волкер сказав, що потрібно розділяти санкції, які були введені проти Росії за Крим і за Донбас.

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"Насамперед, ми ввели санкції через російську анексію Криму, а також через те, що росіяни не виконують Мінських угод. І також через кілька інших причин, таких як атака на родину Скрипалів у Великій Британії. Якщо Росія виконуватиме Мінські угоди так, як вона зобов’язалась це робити, тоді ми будемо розглядати послаблення цих санкцій.

Але санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму. Інші санкції так само. Тому я не бачу цього. Наразі РФ не виконує Мінських домовленостей, тому немає підґрунтя послаблювати будь-які із цих санкцій. Ми багато працюємо, самостійно та разом з ЄС, аби бути певними, що санкції залишатимуться доти, доки Росія не виконає своїх зобов’язань", - сказав Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148545
 
   
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Вообще всегда нужно интересоваться первоисточниками.Прочитайте.Ужаснитесь.Они нам толком ничего и не должны. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
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Суцільні декларації.
Але рашка і там все порушила- і тиснула економічно, і зброю проти нас використала.
Дії решти членів у випадку нападу на Україну взагалі не прописані.
Вони не нападали, отже меморандум виконали.
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Ну вот мы сами и виноваты.Мы сдали третий в мире ядерный арсенал,а вы нас-поважаєте.Вот и всё.И что из этого выжать?
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Надо ждать распада россии, а это зависит от санкций и следовательно процесс продолжительный..
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Будет и на нашей улице праздник, только к тому времени нас уже на ней не будет. Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 4517
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И такое возможно, но Украина то будет, а Крым - украинсий, не мой и не твой.
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При таких темпах сокращения населения Украины после нас тоже не будет скоро Санкции против РФ из-за Крыма будут оставаться, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер - Цензор.НЕТ 3709
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Правильно. Надо заниматься экономикой Украины. Нахрен нам сейчас населения лугандона и Крыма.
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Ну зачем же так писиместично? Надеюсь, что мы до этого праздника доживем, расея с ее политикой гораздо раньше рухнет.
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Санкций параше не жалеть, санкций параше много, но побольше!
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А порох тут при чем? Тут речь не про него - хотя у зебильных одно на уме, это уже диагноз.
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Забили ветку срачем. Все как обычно. Наверное, надо чтобы ***** напало по настоящему. Тогда украинцы и станут едиными. Как в 2014.
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Если ***** нападет по настоящему - мало ни ому не покажется, так шо - лучше не надо.
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Ну усе вірно говоре дядько!!! смерть клятой расії!!!!
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Ржу не могу от большинства комментов, неужели на неньке все такие тупые
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