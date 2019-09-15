 Ворог знову застосовував заборонену зброю на Донбасі, від початку доби - 9 обстрілів, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - неподалік від Авдіївки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Водяного (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: двічі - поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм) і в районі Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).

Нагадаємо, 14 вересня окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням заборонених мінських угодами видів озброєння.