 Ворог знову застосовував заборонену зброю на Донбасі, від початку доби - 9 обстрілів, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - неподалік від Авдіївки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Водяного (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: двічі - поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм) і в районі Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).
Нагадаємо, 14 вересня окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням заборонених мінських угодами видів озброєння.
в нас же перемир'я затяжної війни, яка триватиме до зміни політичного керівництва росії.
інших варіантів немає.
состоянием на 18-00
Обстрелы со стороны противника 16
в том числе со стрелкового оружия 2
снайперский огонь 2
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 10
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 2
Ответный огонь ВСУ 9
в том числе со стрелкового оружия 0
снайперский огонь 0
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 7
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 2
Потери ВСУ
Ранено 2
Убито 1
Осла обрали вожаком
Над Баранами та Биками,
Бо він ревів: ,, Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружно жить з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти хочеш миру? Де гінець?
Де заблукав? Ждем посланця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
Та що я? Байка про Вовків!