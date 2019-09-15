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Все про:обстріл (5513) Донбас (13015) Об'єднані сили (370)

 Ворог знову застосовував заборонену зброю на Донбасі, від початку доби - 9 обстрілів, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - неподалік від Авдіївки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Водяного (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: двічі - поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм) і в районі Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).

Нагадаємо, 14 вересня окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням заборонених мінських угодами видів озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148538
 
 
 Топ коментарі
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вся зброя на дамбасі заборонена до використання.
в нас же перемир'я затяжної війни, яка триватиме до зміни політичного керівництва росії.
інших варіантів немає.
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Это если наше командование не сдастся и Украина не войдет в состав россии. А такой вариант вполне вероятен.
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Вполне вероятен? - Это чушь, которая не имеет никакой связи с реальностью, никогда такого не будет.
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хмм...пороха нет...а на войне кто то зарабатывает???
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что значит СНОВА, они не прекращаются даже когда украинцы НЕ стреляют...На сегодня не надо прятаться за дипломатическим решением вопроса и все чаще писать потеплениях отношений. Их нет отношений, а есть реальная Война и есть обстрелы и погибшие. А значит и реакция должна быть соответственной и жесткой.
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И была за последние годы хоть раз жесткая реакция?
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вы знаете, а я ведь действительно злая...на вас за ваши комменты, несоответствующие действительности. Неужели плата за коммент лишает чувства собственного достоинства и уважения к Украине и ее боли. Наев был командиром.
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1) Мне никто не платит за комменты. 2) Какие именно из моих комментариев не соответствуют действительности?
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все, хотя бы верхний о реальности. Так какая реальность на сегодня. Не пишите мне, я свое мнение сказала. Брезгую с такими общаться.
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А, так вы хотите видеть Украину в составе РФ?
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15 вересня на Донбасі від поранень, що несумісні з життям, загинув військовослужбовець Михайло Цимбалістий, мешканець с.Увисла, Тернопільська обл.. Похорон завтра, 16 вересня, у Тернополі, на Микулинецькому кладовищі. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
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Сводка ситуации за 15 сентября 2019 года
состоянием на 18-00

Обстрелы со стороны противника 16

в том числе со стрелкового оружия 2

снайперский огонь 2

минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 10

минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 2

Ответный огонь ВСУ 9

в том числе со стрелкового оружия 0

снайперский огонь 0

минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм 7

минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм 2
Потери ВСУ

Ранено 2

Убито 1
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Це все наслідки потепління відносин між Україною та росією як казав Пристайко, Zебіли *****!
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Миролюбний Осел

Осла обрали вожаком
Над Баранами та Биками,
Бо він ревів: ,, Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружно жить з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти хочеш миру? Де гінець?
Де заблукав? Ждем посланця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
Та що я? Байка про Вовків!
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