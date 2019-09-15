 У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми пройшли ці розрахунки з Міністерством соціальної політики. Повною мірою всі, хто потребуватиме субсидії, будуть ними забезпечені. Жодних тут перебоїв не буде", - запевнила вона.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, зі свого боку, додав, що уряд вивчає, як зробити програму виплати субсидій ефективнішою.

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"Політика цього уряду полягає зокрема в тому, щоб забезпечити людей, для яких є дуже важким тягар оплати комунальних послуг. Тому принцип розподілу субсидій ми зараз не змінюємо, змінюються лише незначно цифри, виділені на забезпечення цієї програми. Коли ми представляємо парламенту програму діяльності уряду, потім, коли програма діяльності уряду буде схвалена, можливо, зміниться дизайн цієї програми. Ми вивчаємо, як зробити її ефективнішою", - підкреслив прем'єр.

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У проєкті державного бюджету на 2019 рік було закладено 55,1 млрд грн на виплату субсидій.