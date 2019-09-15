 У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми пройшли ці розрахунки з Міністерством соціальної політики. Повною мірою всі, хто потребуватиме субсидії, будуть ними забезпечені. Жодних тут перебоїв не буде", - запевнила вона.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, зі свого боку, додав, що уряд вивчає, як зробити програму виплати субсидій ефективнішою.
"Політика цього уряду полягає зокрема в тому, щоб забезпечити людей, для яких є дуже важким тягар оплати комунальних послуг. Тому принцип розподілу субсидій ми зараз не змінюємо, змінюються лише незначно цифри, виділені на забезпечення цієї програми. Коли ми представляємо парламенту програму діяльності уряду, потім, коли програма діяльності уряду буде схвалена, можливо, зміниться дизайн цієї програми. Ми вивчаємо, як зробити її ефективнішою", - підкреслив прем'єр.
У проєкті державного бюджету на 2019 рік було закладено 55,1 млрд грн на виплату субсидій.
МАРОДЬОР ЖЕ ЇХ ВКРАВ У ОФШОРИ !!!!!
І тепер ось як виглядає молодий, щойно після вишу, український вчитель фізкультури:
она совсем одинокая и пенсия чуть больше 2000, и субсидия была нормальная, пока не монетизировали...что-то пока не может разобраться и ей все кажется, что ее нет (но она то есть, у нее на счету) или ее не достаточно ...
Или нам что-то недоговаривают?
Опять у власти дипилы.
Але щось створити, вони не зможуть.
Переставити стільці місцями, або навіть з одного приміщення в інше, поміняти сідниці на ціх стільцях або перекинути назви. Скоротити або збільшити.
Створити - не зможуть. Вони навіть не розуміють ситуації. Не здатні.
Тому й є ляльками.
"нова" "влада"...Створити - не зможуть.
Вони навіть не розуміють ситуації. Не здатні...
принесли бумагу
мусор с 3х был 54гр стал 95гр
осбб был 246 принесли 336
зе бобики ну ладно мне порохоботу..а вам соседям за что???
ВЫ ШО, ШУТИТЕ???
ИЛИ ЭРА НИЩЕТЫ НЕ ОКОНЧИЛАСЬ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА??? ШО, НЕТ?????
15.09.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера Зеленский пресек попытку побега двух своих подельников. Кучма просил отставить его с поста представителя в "минской группе", а Дубилет (министр без портфеля в кабинете премьера без мозгов) просил отпустить его по причине пошатнувшегося здоровья. Обоим отказано. Кучма тут же решил, что "не так так так" и разразился статьей в которой рассказывал как Франция и Германия будут делать из Зеленского дурака на следующих нормандских посиделках. Что будет делать Дубилет, не знаем, но если его госпитализируют с тяжелой формой насморка - волноваться не стоит.
За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.
Информация о сбое в сетях Киевстар, Vodafone (Украина), Lifecell. Сбой имел место и произошел во внутренней операционной сети всех трех провайдеров одновременно . Точное время начала сбоя неизвестно, но он был зафиксирован в 14-22 и был ликвидирован службами провайдеров в 15-10 с восстановлением нормального функционирования в штатном режиме. Никаких других провайдеров этого типа услуг сбой не затронул. Сбой произошел в результате синхронизации общей базы данных трех мобильных сетей. Не выясненным остается два вопроса. Первый - когда и зачем была создана единая база данных трех формально независимых мобильных операторов ? Второй - с какой базой данных проводилась синхронизация приведшая к снятию санкционной фильтрации трафика? У нас нет технических средств для получения ответа на этот вопрос, но мы постараемся найти ответ.
Структуры Коломойского продолжают выдавливать из Зеленского мировое соглашение по "Приватбанку" с выплатой ему компенсации в размере 19,7 млрд. гривен. В качестве основного аргумента давления используется тезис о возможности закрытия таким образом судебного процесса в Делавэрском суде, через отзыв иска "Приватбанка" через мировое соглашение.
14.09.2019 г.
Киевстар, Vodafone (Украина), Lifecell сняли блокировку российских СМИ и социальных сетей заблокированных постановлением СНБО.
Зеленский провел встречу с прибывшим вчера Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии. "Это не чужая мне страна, моя мама родом с Украины, господин президент" - провозгласил прямо с порога Дойч. На встрече присутствовал только Андрей Ермак. Тема обсуждения нам неизвестна.
* наша справка. - Дойч имеет прямое отношение к упоминаемой нами организации "Columbus"
"Columbus" (неофициальное название) Франко-австрийско-израильская финансовая группа .Основана в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Совокупный финансовый ресурс организации - 12-20 млрд. $
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.
Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
13.09.2019 г.
Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
Связь Баканова с Суркисом была полной неожиданностью для Зеленского. Собственно ничего там особого нет. Обычный бизнес двух людей с 2015 года. Но есть два интересных нюанса.
Во-первых - Зеленский об этом не знал, что не очень хорошо характеризует его как руководителя. Во-вторых - Баканов который не афишировал эту связь, именно сейчас решил ее продемонстрировать.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю ?
Єто шо ж теперь получается? - алигархов нет а субсидии все равно есть?