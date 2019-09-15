EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  1622  100
Все про:держбюджет (206) субсидія (315) Маркарова (51)

 У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

Кабінет міністрів України в проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачив 47,6 млрд грн на виплату субсидій. У проєкті бюджету на минулий рік на субсидії було закладено 55,1 млрд.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми пройшли ці розрахунки з Міністерством соціальної політики. Повною мірою всі, хто потребуватиме субсидії, будуть ними забезпечені. Жодних тут перебоїв не буде", - запевнила вона.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, зі свого боку, додав, що уряд вивчає, як зробити програму виплати субсидій ефективнішою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 рік - останнє планування на рік, далі плани складатимуть на 3 роки, - Гончарук

"Політика цього уряду полягає зокрема в тому, щоб забезпечити людей, для яких є дуже важким тягар оплати комунальних послуг. Тому принцип розподілу субсидій ми зараз не змінюємо, змінюються лише незначно цифри, виділені на забезпечення цієї програми. Коли ми представляємо парламенту програму діяльності уряду, потім, коли програма діяльності уряду буде схвалена, можливо, зміниться дизайн цієї програми. Ми вивчаємо, як зробити її ефективнішою", - підкреслив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень із 1 січня 2020 року, - Маркарова

У проєкті державного бюджету на 2019 рік було закладено 55,1 млрд грн на виплату субсидій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148532
 
   
 Топ коментарі
 
хотелось бы узнать как там в бюджете с учителями предстоит моя знакомая учительница очень ждет обещанное
 показати весь коментар
 
У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3337 pompiere


"нова" "влада"...Створити - не зможуть.

Вони навіть не розуміють ситуації. Не здатні...
У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9996

 показати весь коментар
 
Наконец то субсидия будет. Теперь то наш премьер министр сможет погасить долги за комуналку. Алилуйя!!! Конец эпохи бедности.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хотелось бы узнать как там в бюджете с учителями предстоит моя знакомая учительница очень ждет обещанное
 показати весь коментар
 
 
Коли призеленському влаштувався вчителем у шкілу:


 показати весь коментар
 
 
ПИТАННЯ, А ЗВІДКИ Ж ЦІ ГРОШІ ???? !!!!!
МАРОДЬОР ЖЕ ЇХ ВКРАВ У ОФШОРИ !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Та то вже справа минулого... головне - зараз усе заЗЕленіло, немов нирки на деревах!
І тепер ось як виглядає молодий, щойно після вишу, український вчитель фізкультури:


 показати весь коментар
 
 
По этому наверно и меньше денег выделяют на следующий год..ю
 показати весь коментар
 
Это ж минимум по самой первой 6ти значной цифре должны получать учителя ,они многие уже и дополнительные карманы вшили...
 показати весь коментар
 
 
Звичайний український вчитель хімії у повсякденному одязі - щоб кислотою не обпектися під час лабораторної (хоча від "царської горілки" не дуже допоможе, але то таке...)

У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 841
 показати весь коментар
 
 
Не знаю не одного кто имеет субсидию, даже реальным безработным коммуналка по полной программе.
 показати весь коментар
 
 
знаю одну мою соседушку (в прошлом отопительном было три)
она совсем одинокая и пенсия чуть больше 2000, и субсидия была нормальная, пока не монетизировали...что-то пока не может разобраться и ей все кажется, что ее нет (но она то есть, у нее на счету) или ее не достаточно ...
 показати весь коментар
 
 
У меня все перестали получать, и те кто раньше получал. Мож на лапу надо дать хорошо, чтобы её получить? Эти идиоты считают, что если ты безработный, значит среднюю з.п. получаешь. О как.
 показати весь коментар
 
 
А как же визжали, что новое правительство отменит субсидии)))
 показати весь коментар
 
Вы её получаете, невизжащий? Нет? А кто получает?
 показати весь коментар
 
 
Я не получаю. А визжали шоколадные боты, кто же еще)) Им же все не так.
 показати весь коментар
 
 
Если никто не получает - откуда тогда 48 млрд на них, кому они пойдут?
 показати весь коментар
 
 
так порошенку в карман на офшоры ж ?
 показати весь коментар
 
 
да и порошенко пропал и коррупция тож исчезла, во как зелень работает
 показати весь коментар
 
 
как говорит Макрон, дебилизацьён верте
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
так а зачем бы надо были те субсидии при ЗП 4000 евро? А так жри субсидии зебил и радуйся....тебе вообще скоро канал идти копать...субсидию на лопату получишь, не переживай , слуги урода тебе даже беспроцентный кредит на лопату организуют...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этот комментарий показывает твою неполноценность, не более того.
 показати весь коментар
 
 
вы сумму в том и этом просмотрели...не убрали, но понизили.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. их уже планируют монетизировать и при этом уменьшили на 7,5 лярдов У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6270 Перемога, зебилы, не иначе У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2883
 показати весь коментар
 
ХЗ как ЗЕленской, а вот премьер министру реально надо субсидию бо долги за комуналку собрал.
 показати весь коментар
 
 
Хватит дурить людей - давай тарифы снижай к ****** а то дело доя вас может закончится невесело ... В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5249
 показати весь коментар
 
 
Чого це. Здасть Україну кацапам "миротворець", з ними і будете розбиратись
 показати весь коментар
 
 
А как свистеть, не снижать на это средства нужны и мозги чтобы их дали..))
 показати весь коментар
 
 
"В очередь, сукины дети, в очередь" (КоломойскийИ.В., предприниматель)
 показати весь коментар
 
 
Наконец то субсидия будет. Теперь то наш премьер министр сможет погасить долги за комуналку. Алилуйя!!! Конец эпохи бедности.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилятки улавливаете риторику...Комуналку снижать никто не будет, будет такая же субсидия как и при Пете.. За снижение комуналки ни слова, даже не вспоминают.
 показати весь коментар
 
 
Як при Пете, дуже жирно буде. І меншим обійдуться
 показати весь коментар
 
 
как интересно эту сумму расчитывают???
 показати весь коментар
 
Сумма прошлого года...плюс столько ...сколько хочется положить себе на карман..... В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9470
 показати весь коментар
 
 
А субсидию будут все нуждающимся выдавать...или только тем кто новый балтийско-черноморский канал копать будет...???
 показати весь коментар
 
 
Раньше загадка была, найти цифру 14 на пачке Беломора.
 показати весь коментар
 
Шош такоє? Грося більше закладав на субсидії.
 показати весь коментар
 
 
И потому зебилы секвест социальных статей сделали. Да, зебилы, вас даже за скотину уже не держат У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1807
 показати весь коментар
 
 
А зачем субсидия, если зарплата будет 4000 евро?

Или нам что-то недоговаривают?
 показати весь коментар
 
 
Премьер Гончарук предложил прокопать канал и соединить Балтийское и Черное моря.

Опять у власти дипилы.
 показати весь коментар
 
 
І знову нова влада йде шляхом папєрєдніка. Ви щось ще від неї чекаєте, зебіли?
 показати весь коментар
 
 
"нова" "влада", якщо це можна так назвати, вони є рефлекторами. Можуть на дещо реагувати. Як ракушка - пішла хвиля, вона закрилася й переварила, що туди потрапило.
Але щось створити, вони не зможуть.
Переставити стільці місцями, або навіть з одного приміщення в інше, поміняти сідниці на ціх стільцях або перекинути назви. Скоротити або збільшити.
Створити - не зможуть. Вони навіть не розуміють ситуації. Не здатні.
Тому й є ляльками.
 показати весь коментар
 
 
pompiere


"нова" "влада"...Створити - не зможуть.

Вони навіть не розуміють ситуації. Не здатні...
У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9996

 показати весь коментар
 
 
пока они плывут по течению как водоросли.....течение остановить и что будет...
 показати весь коментар
 
 
не понял..
принесли бумагу
мусор с 3х был 54гр стал 95гр
осбб был 246 принесли 336
зе бобики ну ладно мне порохоботу..а вам соседям за что???
 показати весь коментар
 
 
Европа хоче реформ - вона їх отримає , Європа хоче поступок у зовнішній політиці - вона їх отримає й не тільки вона, а й дружок Пуйла з-за океану, поки при владі. Тому й піде зовнішньополітична здача швидше, поки реформи не почали збивати рейтинг влади - вони й будуть заколисувати зелеботів планами на субсидії та зростанни заробітих плат , а в цей час й референдум проведуть з усіх питань фінляндизації - жити без НАТО та ЕС, таким собі сірим сусідом Россії
 показати весь коментар
 
 
порох получит компенсацию на строгаче.
 показати весь коментар
 
то есть ты с радостью пожертвуешь часть из своего налога на компенсацию бене?
 показати весь коментар
 
 
"Фуфел гнать, не кирпичи тягать". Правда, фуломет ватний? "Держава компенсує компанії Коломойського 5 мільярдів через неможливість літати над Донбасом та Кримом"
 показати весь коментар
 
 
я думаю ця картика зроблена для того щоб перевіряти реакцію зебілів
 показати весь коментар
 
 
На СХ загоняют всего4,4 миллиарда.И то. вероятно,на самих себя и олигархов.Кто обрабатывают свои паи просто воют от бессилия.Засуха и бросовые закупочные цены на зерно и подсолнечник,заоблочные цены на горючку,технику и другое просто нищать самозанятых.А Вазелину-до лампады!!ВСё готово уничтожить держателей паёв ,как людей.
 показати весь коментар
 
 
ну, иначе,дурачки за бесценок пай не продадут.Зачем платить больше?
 показати весь коментар
 
 
Субсидия будет оформляться только тем, кто голосовал за Нашего Народного Призедента™, а то порахаботы тут уже губу раскатали... Шах и мат вам, соевые лоботрясы!!! Да восторжествует справедливость...
 показати весь коментар
 
 
Незадача: среди порохоботов субсидиантов почти не наблюдается.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, за что им помогать? Жрут дармовые конфеты и гадости пишут всякие про Нашего ПриЗедента Зелинского и его молодую команду проффесионалов...
 показати весь коментар
 
 
Колись вже писав.Повторюсь: Я пам'ятаю насвоємувіці дві молоді команди. Одна - Гайдара в кацапії. Наслідок - дефолт кацапстану в 1998 року. Тоді й нас трохи зачепило - долар з 2-х грн. виріс до 4-х. Друга - молода команда космонавта (Черновецького). Наслідки пам'чтають, мабуть, усі. Зараз з'явилась третя .....
 показати весь коментар
 
 
Покращення посмотрело на слуг , которые пришли до влады , и втекло - свит за очи . На Марс .. У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2345 .
 показати весь коментар
 
 
жить стало лучше - жить стало веселей - а не кто не скажет - кому не дадут субсидию - ДЕНЕГ ДАЮТ МЕНЬШЕ - Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий. В проекте бюджета на прошлый год на субсидии было заложено 55,1 млрд.Источник: https://censor.net.ua/n3148532
 показати весь коментар
 
 
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРОМ ПРИГОТОВИТСЯ - ВАС БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ - А МОЖЕТ ВАМ ДЕТИ ПОМОГАЮТ И ЛИШАТ ВАС СУБСИДИЙ - СУДЯ ПО ЦИФРАМ ,ТАК И БУДЕТ
 показати весь коментар
 
 
КАКИЕ СУБСИДИИ!!!???
ВЫ ШО, ШУТИТЕ???
ИЛИ ЭРА НИЩЕТЫ НЕ ОКОНЧИЛАСЬ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА??? ШО, НЕТ?????
У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1996



 показати весь коментар
 
 
А вот оно долгожданное корыто дорвались и кобель рыжий с ними.Сколько на учет и утепление и сколько на субсидии все станет ясно в сравнении.Это экономическая анархия для грабежа страны.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...
15.09.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Вчера Зеленский пресек попытку побега двух своих подельников. Кучма просил отставить его с поста представителя в "минской группе", а Дубилет (министр без портфеля в кабинете премьера без мозгов) просил отпустить его по причине пошатнувшегося здоровья. Обоим отказано. Кучма тут же решил, что "не так так так" и разразился статьей в которой рассказывал как Франция и Германия будут делать из Зеленского дурака на следующих нормандских посиделках. Что будет делать Дубилет, не знаем, но если его госпитализируют с тяжелой формой насморка - волноваться не стоит.
За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.
Информация о сбое в сетях Киевстар, Vodafone (Украина), Lifecell. Сбой имел место и произошел во внутренней операционной сети всех трех провайдеров одновременно . Точное время начала сбоя неизвестно, но он был зафиксирован в 14-22 и был ликвидирован службами провайдеров в 15-10 с восстановлением нормального функционирования в штатном режиме. Никаких других провайдеров этого типа услуг сбой не затронул. Сбой произошел в результате синхронизации общей базы данных трех мобильных сетей. Не выясненным остается два вопроса. Первый - когда и зачем была создана единая база данных трех формально независимых мобильных операторов ? Второй - с какой базой данных проводилась синхронизация приведшая к снятию санкционной фильтрации трафика? У нас нет технических средств для получения ответа на этот вопрос, но мы постараемся найти ответ.
Структуры Коломойского продолжают выдавливать из Зеленского мировое соглашение по "Приватбанку" с выплатой ему компенсации в размере 19,7 млрд. гривен. В качестве основного аргумента давления используется тезис о возможности закрытия таким образом судебного процесса в Делавэрском суде, через отзыв иска "Приватбанка" через мировое соглашение.
14.09.2019 г.
Киевстар, Vodafone (Украина), Lifecell сняли блокировку российских СМИ и социальных сетей заблокированных постановлением СНБО.
Зеленский провел встречу с прибывшим вчера Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии. "Это не чужая мне страна, моя мама родом с Украины, господин президент" - провозгласил прямо с порога Дойч. На встрече присутствовал только Андрей Ермак. Тема обсуждения нам неизвестна.
* наша справка. - Дойч имеет прямое отношение к упоминаемой нами организации "Columbus"
"Columbus" (неофициальное название) Франко-австрийско-израильская финансовая группа .Основана в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Совокупный финансовый ресурс организации - 12-20 млрд. $
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.
Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
13.09.2019 г.
Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
Связь Баканова с Суркисом была полной неожиданностью для Зеленского. Собственно ничего там особого нет. Обычный бизнес двух людей с 2015 года. Но есть два интересных нюанса.
Во-первых - Зеленский об этом не знал, что не очень хорошо характеризует его как руководителя. Во-вторых - Баканов который не афишировал эту связь, именно сейчас решил ее продемонстрировать.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю ?
 показати весь коментар
 
 
.Чорт , нову эти субсидии .!!! Пэтро , доколе ты будешь олигархов " годуваты " . У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7236 .
 показати весь коментар
 
 
А де все ыксперди с каждого утюга вещавшие шо субсидии то всьо для алигархов ништяки.
Єто шо ж теперь получается? - алигархов нет а субсидии все равно есть?
 показати весь коментар
 
 
Как не дико это звучит , но на волне противостояния днепропетровских олигархов Ахметову нужно смотреть сейчас Шустера на Украине - там все оппозиционные мысли и столкнутся с обещаниями и действительностью от власти , интернетом заведует на шоу Шрайк , что тоже предвкушает хорошее мочилово для обещальщиков кинця зубожиння
 показати весь коментар
 
 
На последнем так ЗЕли в сообщениях ныли, что Савик собрал таких гостей, чтобы Зеленскому навредить ... Не каналом Прямым пока что жива оппозиция( ну по крайней мере пока Коломойский с Ахметовым не поделят все по справедливости )) так сказать
 показати весь коментар
 
И деньги эти, кек повелось, правительство изымет из Пенсионного фонда.
 показати весь коментар
 
 
Цій великорозумній команді теж потрібні вожжі для електората. Відмініть, ***#і всі субсідії і льготи та почніть платити нормальні пенсії...
 показати весь коментар
 
 
5% бюджета... нихерово лодыри доят налогоплательщиков!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору