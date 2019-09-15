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 Суспільство
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Все про:міст (277) Станиця Луганська (64)

 Міст у Станиці Луганській планують відкрити до 27 листопада

У районі смт Станиця Луганська триває відновлення зруйнованого моста через Сіверський Донець. Тимчасову переправу збираються встановити до 11 жовтня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт президента України.

Наразі здійснюється асфальтування дороги від моста в напрямку КПВВ.

Зранку у неділю, 15 вересня, до місця, де проводить роботи ТОВ "Укртрансміст", прибули два вантажних автомобілі зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги.

Крім того, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети. Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські будівельники почали ремонт зруйнованого моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Нагадаємо, 2 вересня Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. 7 липня у рамках робочої поїздки президент Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську й на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції Збройних сил України вглиб зони розведення. Разом з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Глава держави проминув крайній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148530
 
 
 Топ коментарі
 
давай уже электрику в Крым включай!, чего уж!) горит сарай-гори и хата!)))
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Всьо для лугандонів. Велкам бібізяни по пензії.
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Зебобіки, попросіть вашого ідола зробити цей день всятковим. І косату, не забудьте привітати з д.н
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Для тех, кто в танке - мосты делают, чтобы объединять и соединять страну! Все, кто против объединения, тот сепар и враг Украины!
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давай уже электрику в Крым включай!, чего уж!) горит сарай-гори и хата!)))
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Всьо для лугандонів. Велкам бібізяни по пензії.
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является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации. Гуманитарии, етить колотить. Своим помогите, сепары пусть терпят.
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Зебобіки, попросіть вашого ідола зробити цей день всятковим. І косату, не забудьте привітати з д.н
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Втомлений, зубожілий п"ятьма роками керування Кондитера зробить луганський міст і одразу відчує як поважчають кишені і наповниться шлунок. Мост в Станице Луганской планируют открыть к 27 ноября - Цензор.НЕТ 5619
Зебіли це діагноз... значить ще треба будувати лугандончанам мости і займатися іншим непотрібом, щоб інтелект дорозвинувся.
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Всё правильно, молодец президент! Мост в Украине, и мост для УКРАИНЦЕВ!!!
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не-не...постарайтесь, как положено, к годовщине Октябрьской революции, к 7-му ноября!!! )))))
чтоб... радостным шагом с песней весёлой...(с)
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Я канечно дико извиняюсь, но... на кой он нужен этот мост Украине???? Просто чтобы отвести наши войска с той территории, за которую украинцы отдавали свои Жизни несколько лет подряд? И которая обильно полита кровью наших Героев? На потеху сепарской швали, их кремлевским кураторам и "украинским" продажным олигархам? Зачем эта клоунада на костях украинцев???? Чтобы кто-то потом лепил из себя "миротворца" любой ценой?
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А ви думали. Цікаво почути думку виборців, про вибраного ними "українського патріота Голобородьку ". "Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира."
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Може одразу трубопровід? Щоб вони ноги не били по тому мосту туди сюди. І гнати одразу по трубопроводу, як каже прєзєдєнт "той старанє" пенсії, медікаменти, будматеріали, одяг та все інше.
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