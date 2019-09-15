 Бюджет на 2020 рік - останнє планування на рік, далі плани складатимуть на 3 роки, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час брифінгу в Києві в неділю, 15 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Далі ми плануватимемо на три роки. Бюджет базуватиметься на новому документі, який буде називатися бюджетна декларація", — сказав він на брифінгу.
Наступного року планування буде середньостроковим на три роки, а після складення такого плану визначитимуть, як планувати конкретно 2021 рік.
Олексій Гончарук заявив, що основна мета уряду — зменшення боргів України. За його словами, це потрібно робити поступово, адже це довгостроковий процес.
Нагадаємо, у неділю 15 вересня Кабмін передає у Верховну раду проєкт Держбюджету на 2020 рік.
до конца коденции чтоб не задавали глупых вопросов.А так через три года ждунам будет все. Ждите.
не забыли прописать в бюджете ?
на Приват,
на МАУ,
на Ферросплавы
на...
на...
Итого: минимум 5 миллиардов долларов !
иначе какое-же это будет либеРастианство ?
Ахаха, снова зебилам поссали в глаза! "Покращення не сьогодні!"
Правительство собирается перейти от планирования бюджета на год к трехлетнему планированию. Документ с планами будет называться "Бюджетная декларация".Источник: https://censor.net.ua/n3148524
каждый вкладчик Привата должен задать этот вопрос СЕБЕ и правительству.
в случае вхождения Бени в Приват, каждый вкладчик должет проголосовать ногами за другие банки.
иначе, плакали ваши денежки, господа !
чиновники, никого кроме себя за людей-то не считают.
Тобто будуть економити на всьому.
Хоча на армію фінансування наче збільшили.
«Пятилетку за три года!»(с)
А шо? Раз один хрен за три года выполнят -
то сразу нужно так и планировать...
Гончарук, открою тебе секрет. Бюджет 2020 первьій и послендний "бюджет" поданий тобой, дебилом.
Бюджетьі 2021, 2022 и т.д. подавать будут другие люди.