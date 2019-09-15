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Все про:держбюджет (204) Гончарук_Олексій (79)

 Бюджет на 2020 рік - останнє планування на рік, далі плани складатимуть на 3 роки, - Гончарук

Уряд збирається перейти від планування бюджету на рік до трирічного планування. Документ з планами буде називатися "Бюджетна декларація".

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час брифінгу в Києві в неділю, 15 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Далі ми плануватимемо на три роки. Бюджет базуватиметься на новому документі, який буде називатися бюджетна декларація", — сказав він на брифінгу.

Наступного року планування буде середньостроковим на три роки, а після складення такого плану визначитимуть, як планувати конкретно 2021 рік.

Олексій Гончарук заявив, що основна мета уряду — зменшення боргів України. За його словами, це потрібно робити поступово, адже це довгостроковий процес.

Нагадаємо, у неділю 15 вересня Кабмін передає у Верховну раду проєкт Держбюджету на 2020 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частковий перепис населення можуть провести до кінця року, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148524
 
   
 Топ коментарі
 
Протянут ли столько временщики-зебилы большой вопрос?
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За три роки або султан помре, або осел здохне...
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Ватан, скажи, будь ласка, ти чув від новообраних ниття з приводу пустої казни, чи золотовалютного запасу? Ні? На самокатах катаються, стіни руйнують, думають чи брати їм кредит МВФ, чи не варто. Окрім передвиборного смороду про зубожіння, щось маєш?
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Три дня на разграбление при взятии города.А тут три года.Не мало ли? Логичней было бы
до конца коденции чтоб не задавали глупых вопросов.А так через три года ждунам будет все. Ждите.
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Даешь пятилетку за три года! Ура, товарищи!!!
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Таке як проблема з англійською і з економічною освітою. Не можна здирати економіку з російської.
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Денюшки для Бенюшки

не забыли прописать в бюджете ?
на Приват,

на МАУ,
на Ферросплавы
на...
на...
Итого: минимум 5 миллиардов долларов !

иначе какое-же это будет либеРастианство ?
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Та чого там? Давай вже п'ятирічку. Коломойську .
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"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" (с) Гончарук

Ахаха, снова зебилам поссали в глаза! "Покращення не сьогодні!"
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Клоуны , вы очевидно только заголовки читаете ..
Правительство собирается перейти от планирования бюджета на год к трехлетнему планированию. Документ с планами будет называться "Бюджетная декларация".Источник: https://censor.net.ua/n3148524
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"Или Я, или Коломойский ?"
каждый вкладчик Привата должен задать этот вопрос СЕБЕ и правительству.

в случае вхождения Бени в Приват, каждый вкладчик должет проголосовать ногами за другие банки.

иначе, плакали ваши денежки, господа !
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Всё правильно делает. Поддерживаю советские пятилетки показали свою эффективность, поэтому нельзя отказываться от своих же лучших наработок. Но пора составлять план на 100 лет и планировать прирастание тирритории Украины до Пскова, Каширы, Тулы, Волги и Кубани.
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Бюджет - это деньги, предназначенные для людей. А, как известно,
чиновники, никого кроме себя за людей-то не считают.
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Мне нравятся эти персонажи, они еще и месяц не проработали, а уже рассказывают нам, как будем жить через три года. Янек тоже царевать хотел до 2020 и где он теперь????
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Гончарук добавил, что основная цель правительства - уменьшение долгов Украины.

Тобто будуть економити на всьому.
Хоча на армію фінансування наче збільшили.
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Нет, экономить будут только на ЗЕбилах, на Бене и его кодле экономить никто не будет.
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И называться трехлетние планы будут пятилетками.
«Пятилетку за три года!»(с)
А шо? Раз один хрен за три года выполнят -
то сразу нужно так и планировать...
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По-моему етот Гончарук слегка не в своем уме.

Гончарук, открою тебе секрет. Бюджет 2020 первьій и послендний "бюджет" поданий тобой, дебилом.
Бюджетьі 2021, 2022 и т.д. подавать будут другие люди.
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Главное канал вырыть и моря соеденить, остальное не на часи.
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