 Бюджет на 2020 рік - останнє планування на рік, далі плани складатимуть на 3 роки, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час брифінгу в Києві в неділю, 15 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Далі ми плануватимемо на три роки. Бюджет базуватиметься на новому документі, який буде називатися бюджетна декларація", — сказав він на брифінгу.

Наступного року планування буде середньостроковим на три роки, а після складення такого плану визначитимуть, як планувати конкретно 2021 рік.

Олексій Гончарук заявив, що основна мета уряду — зменшення боргів України. За його словами, це потрібно робити поступово, адже це довгостроковий процес.

Нагадаємо, у неділю 15 вересня Кабмін передає у Верховну раду проєкт Держбюджету на 2020 рік.

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