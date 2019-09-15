 Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень із 1 січня 2020 року, - Маркарова

Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".
"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і становитиме станом на 1 січня 2020 року 4 723 гривні. Це відповідає показникам зростання. Ми вважаємо, що якесь значніше збільшення цієї цифри уже не відповідало б зростанню продуктивності. Однак це істотне зростання мінімальної заробітної плати", - заявила Маркарова.
Востаннє мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень або 12,1% (до 4 173 грн) 1 січня 2019 року.
І якщо це не робота уряду, то якого хріна вони обіцяють кінець епохи бідності, підіймають мінімалку. Щось не в'яжеться. Якщо уряд не має відношення до збільшення статків людей, то на кого він (уряд) працює?
Так тут 5 років у піні качалися: «Порошенко / Парубій, піднімай наріту™ зарплату !!!!! ».
Чи ні? Не качалися ?
Якої?
Гарантую, що офуєєтє.
Далі. Ви пишете про «фабрики і заводи», а потім плигаєте в село...
и как-то уменьшить разрыв в доступности жизненно необходимого между всеми и сжирувыбешенного у полубогов...а так...кому супчик жидковат кому - жемчуг мелковат
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ