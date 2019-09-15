 Противник з опівночі 5 разів обстріляв українських військовослужбовців на Донбасі

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших українських героїв немає", - сказав він.
З метою придушення збройної активності бойовиків і недопущення втрат особового складу підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, додав Гуцуляк.
Бойовики в неділю продовжили здійснювати мінометні обстріли українських позицій біля Зайцевого і Новолуганського Бахмутського району Донецької області. Позиції в районі Авдіївка і Новогнатівки Волноваського району Донецької області бойовики обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.