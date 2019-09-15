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Все про:Міноборони (2782) Донбас (13015) Гуцуляк (69) операція Об'єднаних сил (1572)

 Противник з опівночі 5 разів обстріляв українських військовослужбовців на Донбасі

Незаконні збройні формування здійснили п'ять прицільних збройних провокацій на лінії бойового зіткнення в зоні проведення операції Об'єднаних сил від початку поточної доби.

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших українських героїв немає", - сказав він.

З метою придушення збройної активності бойовиків і недопущення втрат особового складу підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, додав Гуцуляк.

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Бойовики в неділю продовжили здійснювати мінометні обстріли українських позицій біля Зайцевого і Новолуганського Бахмутського району Донецької області. Позиції в районі Авдіївка і Новогнатівки Волноваського району Донецької області бойовики обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148521
 
 
 Топ коментарі
 
потепление...а Черкассы хоронят Героя. Да и данные не точные. Странные нынче новости с фронта, узнаем правду с случайных источников....
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Якщо навіть зараз втрат немає, то це не означає, що їх взагалі не буде.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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Вороги Порошенка назвали Порох.
Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.
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потепление...а Черкассы хоронят Героя. Да и данные не точные. Странные нынче новости с фронта, узнаем правду с случайных источников....
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Якщо навіть зараз втрат немає, то це не означає, що їх взагалі не буде.
Москалі пуляють без перепон і вагань. А наші сидять, перемир'я дотримуються.
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А кто согласился выполнять условия этих "соглашений"? Случайно не Порошенко и его команда?
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То шоб тих клятих расіянсько-масковських окупантів проказа поглинула!!!!
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а тих, хто забороняє захищатись - тричі холєра вхопила
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Вороги Порошенка назвали Порох.
Друзі назвали путєна - моль, та окурок.
А що там з Зеленкьским в цьому плані, є обізнані? Це може значно полегшення розуміння ситуації.
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Зелена муха,яка залізла у вулик до бджіл(українців)
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там много всего и скорее не высокого слога
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до речі, після того, як його виблRgoк не зміг і слова вимовити українською, називаю йо' ПОТРОХ і не інакше.
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бо "слова прідумани для лжі, а правду говорят поступкі"
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