 Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

Про це повідомила сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова під час брифінгу після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Курс долара вказано в макропрогнозі. Макропрогноз затверджено в травні цього року. Він є на сайті, публічний. У ньому всередині курс долара наступного року - 28,2. І це той курс, на якому наразі будується цей бюджет", - сказала глава Мінфіну.

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