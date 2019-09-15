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 Економіка
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Все про:бюджет (660) долар (49) курс (66)

 Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

Поточний проєкт державного бюджету України на 2020 рік побудовано на чинному макроекономічному прогнозі за валютним курсом 28,2 грн за долар.

Про це повідомила сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова під час брифінгу після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Курс долара вказано в макропрогнозі. Макропрогноз затверджено в травні цього року. Він є на сайті, публічний. У ньому всередині курс долара наступного року - 28,2. І це той курс, на якому наразі будується цей бюджет", - сказала глава Мінфіну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148518
 
 
 Топ коментарі
 
а Вова обещал кисельные реки и зарплату в 4000 долларов....
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Дивні якісь,Пєтья казав що без нього курс буде по 100.
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Дивні якісь,Пєтья казав що без нього курс буде по 100.
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а Вова обещал кисельные реки и зарплату в 4000 долларов....
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Він німцям,нічого не обіцяв.Тільки порноактрисам,які у німеччині на завдані.
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Саме так,він назвав порноактрис,які поїхали з України приймати.Одну зних у Лондоні автівкой збило,коли клієнтів на трасі ловила.
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Українськомовний свідомий українець ніколи не підтримуватиме космополіта Зе!
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так він не україномовний, він українокопіювальний з GoogleTranslate.
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Якби це була "пародия на власть", там би звучало слово "власть" хоч один раз. Але там було просто назва моєї рідної держави. І не потрібно ускладнювати і вигадувати різні відмазки. Все просто і однозначно.
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Так можно искуственно его понизить и до 8 а толку вы радуетесь тут по поводу снижения доллару -а на цены вы смотрите посмотрите все подорожало и дорожает и я особо не заметил првязки к доллару туристических поездок или дешевление техники или авиа существенных их нет не соответствует ценам например курс опустим например до 8 за доллар а хлеб стоит 12-15 грн сейчас выше доллара получается и проезд 8 грн меторо троллейбус когда раньше при таком курсе 2 грн стоял
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Ну... К примеру у кацапов буханка хлеба стоит 1 доллар, а минималка как и у на 150 баксов.
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Одному дадут 5 лярдов, другому 5 лярдов, третьему 18 лярдов, а будет все равно по 28, денег есть, но вьі держитесь.
Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар - Цензор.НЕТ 5646
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А Бене что его самолеты не могут летать в Россию!
Вопрос: кто следующий?
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Только непонятно, с какой стати если войну начала не Украина!?
Да и вообще, какое нам дело до Потрошенковских отношений с кацапами на территории России?
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А ссылка на эту новость есть, или только самодельная фотка?
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Ця новина секретна, тільки для зенаселення країни
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Да ты не угомонишься никак,мордва лахтинская ,уже давно маслиноокие в кипах рулят
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надо же, а многие ждали, что придут 95 и доллар упадет до 8 А выходит, что идут курсом такого ненавистного правления от Петра. Почитаем о бюджете....
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Саудовская Аравия, которую многие считают союзником США, решила резко снизить цены на свою нефть для клиентов в Европе, где государственная нефтекомпания Saudi Aramco конкурирует с поставщиками из России.это были планы... А на днях дроны Ирана подожгли самый крупный их нефтедобывающий комплекс - по утверждению разведки США ... будет интересно ...
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К кто сказал Шо буИИтЬ 100? Це вже зебіли видумали?
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кенгуру астралийско стэцьковское тут до сих пор этим и дефолтом пугает😀😀😀
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Да здесь на Цензоре. Во время выборов петинцы вопили, что при Зе МВФ денег не даст и гривна упадет. После выборов продолжали вопить о падении курса. Один петикантроп написал, что 73% избирателей это знак того, что курс гривны будет 73 грн , и вся шобла педротов лайкнула. Забыл, петинец?
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Вот прикинь, валюха, за те 4000 извинились сразу, назвав ошибкой. А вот пэтюньчик за "АТО за годыны" извинился через пять лет после десятков тысяч смертей наших воинов. Не находишь разницу в степени ошибок и извинений？
Второе, вспомни, как сыньоносый гэтьман сопли пускал после пролета, "я все понял, простите меня, сюсюмуму"
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странно, что вы требуете извинений от Петра, а не от ботокса. Смерти продолжаются. Когда Зе извинится за них СЕГОДНЯ. или это не актуально ибо касаются новых пришедших...
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Да кто же мог предположить что они опять будут долги гребти, все думали что только отдавать Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар - Цензор.НЕТ 5021, как потрох
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Читаем статью экономиста Иноземцев на Эхо Мгосквы об экономике Украины - и радуемся тому что Порошенко оставил ЗЕкоманде в наследство
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Многих разочарую , но , к сожалению этих многих , называется статья так- Почему экономические успехи Украины выше российских?- Эхо Москвы -Владислав Иноземцев
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И что ? Будете себя радовать ? Вы от Польши отстали на 50 лет , а от Германии на все 100 . Так в чем радость то за порошенко?
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А вы от Союза отстали в полную жопу - так что? будем меряться жопами -ДА У ВАС ОНА БОЛЬШЕ
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И ещё , хочу что бы порошенко сдох сегодня ! За что ? За то , что травит детей через конфеты пальмовым маслом. Сколько Украина за его президенства импортировала масла ? 2. Порошенко ничего не сделал для развития человеческого потенциала , это есть основный ключ к успеху страны . Граждане Украины должны умеет возможность получать качественное бесплотное образования. Если человек хочет стать сварщиком , например, он должен имеет возможность бесплатно стать профессионалом своего дела , так сами и юрист, врачи и т д
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US Nataliia Radchenko
А вы от Союза отстали в полную жопу - так что? будем меряться жопами -ДА У ВАС ОНА БОЛЬШЕ -- что ты несёшь, черт побери .
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А ты из какого Мухосранска строчишь? Тебе то парашнику какое дело?
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Ну , что дождались учителя зарплату по 4 000 долларов? Или он вам не клоун и ничего не должен?
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Если гривна не укрепляется, значит коррупция продолжится. Всё просто.
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Проблема не в режимах, а в твоей голове . Вы ничего не производите конкурентного , то как вы хотите хорошо жить ? За счёт чего ?
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зате в Україні немає голки, на якій сидить пуйло... Або смерть абао розвиток - такий шлях для україни. А для Росії- або смерть розвитку сусідів на фоні анексій теріторій та війни , або ТІЛЬКИ енергетична голка
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Та й не дивно -наркоманія та розбій завжди поряд
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Причём тут Россия ? Зачем ты о ней вообще пишешь? Это недоразумения на карте земли , меня вообще не интересует. Я говорю за Украину .
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ЗА УкраЇіну говориш? а пишеш ВИ атсталі ? ботінок кремлівський
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рівнь інтелекту ботінков кремля падає - й так смішно за цим спостерігати
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А что я не так написал ? Вы не отстали ? Разве я не написал , то что и есть ? Вы очень сильно закомплексованны ?
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А якщо курс будуть тримати у межах 26-26,5 бюджет недоотримає грн.від експорту і розмитнення? Але матимемо економію на імпорті.
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так й Росія свого часу верстала бюджет на курс по 80, коли у них був курс рубля 50 - але у них тільки труба дає долари , а їм ці доходи з труби США з Саудитами поприжмуть... Хтось там правда дрони послав на Саудитів - Іран (Росія?)
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A кто же теперь наживается на войне ? Говорили что Порох; но война продолжается.
Чи то може нова влада... сбрехала ?
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Нова влада брешет как дышит...а дышит она часто....
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А что , такому деградирующему народу врать нельзя ? Если бы народ не был тупой , то зеленский не был бы президент. Что из 40 миллионов нельзя себе выбрать нормального человека в президенты ?
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Ось на чому курс держиться, ще шукають і на зовнішніх ринках, хто хоче-знайде інформацію Минфин наращивает внутренний госдолг Украины
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Значит курс будет 38....зебобики постараются...
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Они этого и хотели . За это и голосовали
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Вірні слуги Кремля на ростяжці - й Порох фашист й ЗЕ його послідовником стає , скоро захлинуться власною слиною... Як Захарова в батлі з нашим Цимбалюком на пресконфернції - дивітся на ЮТУБ
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