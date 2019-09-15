 Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

Про це повідомила сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова під час брифінгу після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Курс долара вказано в макропрогнозі. Макропрогноз затверджено в травні цього року. Він є на сайті, публічний. У ньому всередині курс долара наступного року - 28,2. І це той курс, на якому наразі будується цей бюджет", - сказала глава Мінфіну.
Вопрос: кто следующий?
Да и вообще, какое нам дело до Потрошенковских отношений с кацапами на территории России?
Второе, вспомни, как сыньоносый гэтьман сопли пускал после пролета, "я все понял, простите меня, сюсюмуму"
А вы от Союза отстали в полную жопу - так что? будем меряться жопами -ДА У ВАС ОНА БОЛЬШЕ -- что ты несёшь, черт побери .
Чи то може нова влада... сбрехала ?