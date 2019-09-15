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 Політика України
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Все про:бюджет (660) ВР (5714) Кабмін (3117) Гончарук_Олексій (79)

 Кабмін сьогодні направить до Верховної Ради проєкт бюджету, - Гончарук

Згідно з Конституцією, сьогодні - останній день, коли уряд має передати проєкт бюджету в парламент.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні, згідно з Конституцією, останній день, коли уряд має прийняти проєкт закону "Про державний бюджет" і подати його до парламенту. Ми сьогодні це зробимо", - підкреслив він.

У п'ятницю, 13 вересня, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону, підписаний як "Проєкт Закону бюдлт". Текст цього законопроєкту на сайті наразі відсутній.

Дивіться також: Кабмін працює, щоб проєкт бюджету на 2020 рік надійшов у Раду до 15 вересня, - Разумков. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148516
 
 
 Топ коментарі
 
Хроника одного Президента ...
14.09.2019 г.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
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такое ощущение, что вы здесь как то не в теме, лишь бы пост сбросить. За 2дня дали оценку работе настоящих в сравнении с папередниками. Не в пользу зеленым.....Даже возвращенные пленные и те сказали СПАСИБО всем, а Зе не поверили в его искренность. Я еще вчера вас просила или троллить с умом или проходить мимо. Забудьте старое , сделайте новое лучшим. Тогда и поговорим, а пока не о чем. 100 дней впустую.....по сценарию чужой страны....
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Суперовый бюджет сварганили Слуги кремля: минус 10% финансирования армии при этом будем платить пенсии в оккупированный лугандон и израиль. И это в воюющей стране! Я напомню, при мародере такого небыло! Зебилы, вашими руками уничтожается армия, не хотите содержать свою армию, будете кормить армию оккупнтов!
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Ти диви,все по закону роблять,правда дивно?
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И даже в выходную недилю працюют, до последнего дня все о нариде печуцця, некада и вверх глянуть... Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект бюджета, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7901
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Це краще ніж свині папєрєднікі.
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такое ощущение, что вы здесь как то не в теме, лишь бы пост сбросить. За 2дня дали оценку работе настоящих в сравнении с папередниками. Не в пользу зеленым.....Даже возвращенные пленные и те сказали СПАСИБО всем, а Зе не поверили в его искренность. Я еще вчера вас просила или троллить с умом или проходить мимо. Забудьте старое , сделайте новое лучшим. Тогда и поговорим, а пока не о чем. 100 дней впустую.....по сценарию чужой страны....
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ты сама ну так *умно натроллила, что сам Бутусов тебя не догонит!
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или мухи.

текст бюджета покажет

и тут уж за лозунгами и мэмиками не спрячешься
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БЮДЛТ нужен в другом месте... Не надо горячиться...
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Читаем статью экономиста Иноземцев на Эхо Мгосквы об экономике Украины - и радуемся тому что Порошенко оставил ЗЕкоманде в наследство
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А проект канала там заложен? Очень хочется на Балтику!
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Головне, Коломойського не обділити. Так, зебілоїди?
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Хроника одного Президента ...
14.09.2019 г.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
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Тю-у...Так них же ж "рощоти" - "4000т євро"!!! зарплатні учителям.
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на дерибані ЗЕМЛІ скільки задумали "заработать" ...смердяче кодло
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Що це на картинці він дулю тикає? Бюджета не буде, буде вам бюдулят.
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Пороходерьмо негодует-как это так вовремя,не под Новый год,не ночью,как Пеца с Гройсей
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З чого ти вирішив, що Гройсман подавав проекти бюджету до Верховної Ради під новий рік?
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Проекты бюджетов на 2016-2019 года...подавались в раду до 15 сентября....разве что на 2015-й год проект бюджета был подан в декабре.... так что про ночь...и под новый год...это очередной пук в лужу от зебобика...
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Почему экономические успехи Украины выше российских?- Эхо Москвы -Владислав Иноземцев
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... по результатам второго квартала, в Украине в этом году был зафиксирован самый высокий за последние три года прирост ВВП в 4,6% к тому же периоду прошлого года; при этом зарплаты выросли на 10%, инвестиции в основной капитал - на 17,8%, а объёмы выполненных работ в строительстве - на 21,2%.
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Если перевести украинский номинальный ВВП в доллары, окажется, что он вырос с 2015 г. с $90,6до $131 млрд, увеличиваясь самыми быстрыми темпами в Восточной Европе.
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Прежде всего, следует признать, что сотрудничество с ЕС стало для Украины большим благом. За последние четыре года с участием европейского капитала в стране было открыто более 200 промышленных предприятий. Экспорт в ЕС вырос с 2015 г. более чем на 30%, достигнув $20,2 млрд
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Даже либерализация визового режима, вызывая дополнительное давление на рынок труда в Украине, пока скорее работает на развитие её экономики (требуя технологической модернизации), а не против него. Сама модернизация становится более достижимой с учётом укрепления гривны, которая делает закупки оборудования за рубежом и продажу продукции на внутреннем рынке экономически оправданными.
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взагалі маячня. З твоєї позиції заробітчани, присилаючи долари в Україну - працюють на її економіку.
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О, так Донбас приєднати, по твоєму - то ВВП ще виросте. ВИ не економіст, а несвідомий статист. Вже невелика дефляція долара свідчить про те, що виробництво в Україні не розвивається. А скільки підприємств закрилось ще з тої статистики? Не менше.
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а ВВП 2013го - 185 млрд. Чому виріс? Тому що впав.
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Государственное и полицейское рейдерство за годы президентства Петра Порошенко существенно ослабло. Приход к власти новой команды безусловно породил дополнительные надежды на дебюрократизацию (не будем забывать, что успешный второй квартал - это и есть период транзита, подпитывавшего ожидания).
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Маячня, того, що ти товчеш - нема. Існує лише в тебе на язиці.
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цифри в студію - тоді можна говорити. Скоріше ВВП невірно рахують, або кредита взяли.
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Рос В І К І П Е Д І Я Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. 10 октября 1968, Горький, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятельКабмін сьогодні направить до Верховної Ради проект бюджету, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6042Доктор экономических наук. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом), четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки.
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Спеціаліст по економіці совка - навіть не сперечаюсь. Тут не треба навіть бабкою гадалкою з Форекса бути, щоб нагадати, що після провалу ВВП вдвоє буде його ріст. Однак такий "ріст" - це не ріст, а в дійсності, спад. Який пояснити можна одним - економічною безграмотністю (як, наприклад, Гройсман), і економічною бездіяльністю (як, наприклад, Порошенко). Ну, і безідейністю загалом, що нам продемонструє Гончарук. Якийсь рук. Якщо б прізвище було Жопорук - то було б зрозуміло куди йдемо. А так - не знаю ))).
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Чому не враховуєте сукупний дохід/бюджет місцевих громад (Децентралізація)? Ці кошти раніше, до децентралізації, теж йшли до Державного Бюджету, не всі звичайно, але більша частина - точно.
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Бо Україна скинула на виборах Упиря,а на росії Упирь вічний.
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Те шо старі були Упиріми,це факт,а хто нові,ще не відомо,будуть Упирями,скинемо і їх.
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Расскажи что там с расходами,сокращения на содержании гигантской армии госслужащих сидящих на шее у плательщиков налогов имеются или животы новых Рев будут утолщаться?
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так вроде бы увеличили вдвое штат у президента. Там убрали одного министра и сразу ввели 2, переименовали одно и на его место запустили два. Так что шея дальше обязана терпеть прихоти верховных, но не простых госслужащих
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Суперовый бюджет сварганили Слуги кремля: минус 10% финансирования армии при этом будем платить пенсии в оккупированный лугандон и израиль. И это в воюющей стране! Я напомню, при мародере такого небыло! Зебилы, вашими руками уничтожается армия, не хотите содержать свою армию, будете кормить армию оккупнтов!
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П"ять років у Пєтьї все було через задній прохід,навіть заяву на вибори,він в ЦВК заносив саме через задній прохід.Забув вже,шалун))
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*****, пьотрликсеич нарисовалсо. Еще бюджета нет на сайте, а этот уже все знает😀
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сьогодні в храмі на Літургії подумки аналізував шо у нас в Україні робиться - так як краплини складають зливу, потік, потоп - так кожна дія, кожне наше слово складає потік історії. В тому потоці молитви за Україну, богослужіння українською, спілкування в сім'ї рідною мовою, коли мати навчає дітей звичаю, бо звичай - то алгоритми нашої цивілізації, набуті від сили силенної народних геніїв-мудреців та героїв...
І є інший потік - молитва за Онуфрія, а між стрічок - за урускій мір, *****, москалів з їхнім собачим йєзиком, той же йєзик в родині, коли діти "патріотів" і слова не можіть промовити - відібрало їм мову!!! Де там той звичай?!?!?! Вого переймає шось екзотичне сруське, а українським гидує, бо "сільське" і "теляче". І цей потік наповнюють тут на цьому форумі коментарі йєзиком "шоп понятнєй" - а кому таке удобство??? Чи за змістом патріотичні заклики, але чужим говором - фальшиво!!! БРЕХНЯ!!! Якшо ти ГАВКАЄШ, то ти СОБАКА!!!
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кожне наше чуже слово підсилює ворогів України, бо таким чином ми підтверджуємо їх "правоту" - "вот відітє, всє гаварят па-рускі - зачєм Україна нужна??? Ми ж адін народ - адна срана - адін сцарь"
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Що таке мова? Це на тільки форма спілкування. Це культурне середовище, цивилізація. Це відсутність в мові смердючих матюків - бо це явище з іншого середовища - дикого азійського людиноненависницького, де особистість нівелюється, де прояви індивідуальності зустрічають шалену ненависть і агресію дикого натовпу. Моя ж бабуся в гніві могла тільки побажати: "А шоп тобі добро було!" Але німця рогачами переперизала, коли той свиню забирав, а їй самій двох діток годувати чимось тра'
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а ви помітили, що кримінальна субкультура користуєця виключно йєзиком та кацапськоморфічним сленгом
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а тепер маємо плоди своїх думок, слів та вчинків - злочинну антиукраїнську владу, узурповану одним Зє!білом в інтересах *****. Маємо антинародний бюджет. Матимемо заборону "бандерівців та неонацистів", демократичний дозвіл та легалізацію компартії, другий державний йєзик, шо відразу стане першим і єдиним...
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ГАВКАЙТЕ тим йєзиком, буде вам собаче існування в чужій будці та вкорочений ланцюг з напівголодною пайкою, яку заробите тільки надриваючись, гризучи своїх
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Підсвідоме спотвореня реальності і її сприйняття (і відотворення при взаємодії зі світом) закладається з початків. Одним з них є мова. Українською як почув - так і записав, і навпаки: як записав - так і прочитав. У московській ( і не тільки) закладено "спотворення": пишемо так, а читаємо інакше. І це тільки один з аспектів впливу мови на свідомість індивіда. Є багато праць на цю темо.
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В раде голосов зеленого стада с головой хватит для принятия бюджета...захотят примут...никто им помешать не сможет...моноКалолиция как ни как.... Кабмін сьогодні направить до Верховної Ради проект бюджету, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6308
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Знайомі вчителиці вже чумайдани до парижу склали...
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