 Кабмін сьогодні направить до Верховної Ради проєкт бюджету, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні, згідно з Конституцією, останній день, коли уряд має прийняти проєкт закону "Про державний бюджет" і подати його до парламенту. Ми сьогодні це зробимо", - підкреслив він.

У п'ятницю, 13 вересня, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону, підписаний як "Проєкт Закону бюдлт". Текст цього законопроєкту на сайті наразі відсутній.

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