 Кабмін сьогодні направить до Верховної Ради проєкт бюджету, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні, згідно з Конституцією, останній день, коли уряд має прийняти проєкт закону "Про державний бюджет" і подати його до парламенту. Ми сьогодні це зробимо", - підкреслив він.
У п'ятницю, 13 вересня, Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону, підписаний як "Проєкт Закону бюдлт". Текст цього законопроєкту на сайті наразі відсутній.
текст бюджета покажет
и тут уж за лозунгами и мэмиками не спрячешься
14.09.2019 г.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук. Это даже не провал - это оглушительный грохот дилетантизма и не профессионализма всего режима Зеленского, правительство которого так и не сумело самостоятельно провести свои расчеты.
І є інший потік - молитва за Онуфрія, а між стрічок - за урускій мір, *****, москалів з їхнім собачим йєзиком, той же йєзик в родині, коли діти "патріотів" і слова не можіть промовити - відібрало їм мову!!! Де там той звичай?!?!?! Вого переймає шось екзотичне сруське, а українським гидує, бо "сільське" і "теляче". І цей потік наповнюють тут на цьому форумі коментарі йєзиком "шоп понятнєй" - а кому таке удобство??? Чи за змістом патріотичні заклики, але чужим говором - фальшиво!!! БРЕХНЯ!!! Якшо ти ГАВКАЄШ, то ти СОБАКА!!!