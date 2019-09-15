 Міноборони Туреччини заявило про завершення другого етапу поставок Росією ЗРК С-400

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

"Сьогодні на авіабазі Мюртед в Анкарі завершилися поставки елементів другої батареї ЗРК С-400", - сказано в заяві Міноборони Туреччини.

Системи планують активувати у квітні 2020 року, додали у відомстві. До того часу Туреччина займеться установкою систем і навчанням персоналу, який буде ними керувати.

Росія і Туреччина уклали договір про постачання С-400 в 2017 році. Постачання почалися 12 липня 2019 року.

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Операцію Москви й Анкари не схвалили США. На думку Вашингтона, системи С-400 несумісні з обороною НАТО і становлять загрозу для винищувачів Lockheed Martin F-35 "стелс".

США усунули Туреччину з програми з виробництва винищувачів F-35. Як пояснювали в Білому домі, американський винищувач не може співіснувати з російською "платформою збору розвідданих".

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У понеділок міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкцій, пов'язаних із закупівлею Туреччиною систем С-400, але жодних рішень наразі прийнято не було.