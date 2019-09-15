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Все про:озброєння (1137) Росія (19852) Туреччина (918)

 Міноборони Туреччини заявило про завершення другого етапу поставок Росією ЗРК С-400

Туреччина завершила другий етап поставок російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Анкару.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

"Сьогодні на авіабазі Мюртед в Анкарі завершилися поставки елементів другої батареї ЗРК С-400", - сказано в заяві Міноборони Туреччини.

Системи планують активувати у квітні 2020 року, додали у відомстві. До того часу Туреччина займеться установкою систем і навчанням персоналу, який буде ними керувати.

Росія і Туреччина уклали договір про постачання С-400 в 2017 році. Постачання почалися 12 липня 2019 року.

Читайте також: Ми купуємо С-400 в Росії, але якщо йдеться про Крим, Грузію чи Молдову, ми не згодні з РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Операцію Москви й Анкари не схвалили США. На думку Вашингтона, системи С-400 несумісні з обороною НАТО і становлять загрозу для винищувачів Lockheed Martin F-35 "стелс".

США усунули Туреччину з програми з виробництва винищувачів F-35. Як пояснювали в Білому домі, американський винищувач не може співіснувати з російською "платформою збору розвідданих".

Читайте також: США допускають можливість повернення Туреччини в програму F-35, якщо вона повністю відмовиться від російських С-400, - глава Пентагону

У понеділок міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкцій, пов'язаних із закупівлею Туреччиною систем С-400, але жодних рішень наразі прийнято не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148513
 
 
 Топ коментарі
 
Ну осталось только кривизну земли выровнять...и все будет пучком.... Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок России ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 3078
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Путин бесплатно поставил токо чтобы амерам насолить.
А может просто развели Россию и первый дивизион давно амеры вместе с детьми Давила ковыряют
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Купили турки коника,а коник без ноги,яка чудова іграшка,Гиги,гиги,гиги.
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турция завершила или россия завершила поставки
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Ну осталось только кривизну земли выровнять...и все будет пучком.... Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок России ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 3078
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Кто-то объяснит мне, нахрена Эрдогану этот металлолом?!!

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Путин бесплатно поставил токо чтобы амерам насолить.
А может просто развели Россию и первый дивизион давно амеры вместе с детьми Давила ковыряют
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Елементарно. Якщо збити військовий літак "воздушно-комічєскіх войск рф" з російського ж с-400, то психологічний ефект буде посилено, і зе тисячі загинуть від вибухів власних пуканів у москві та пскові.
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Ердоган і Турція .. має сусіда - недодержу ..із народом який себе чомусь вважає вибраним ..а Людей всіх вважають тваринами - бо в них так у їх святі книзі написано
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Купили турки коника,а коник без ноги,яка чудова іграшка,Гиги,гиги,гиги.
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Как эти клоуны задрали,нахрена Турции вообще ПВО, их курды на ишаках с воздуха атакуют?
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Так і запишемо - Ердоган залишив Туреччину без ППО дального радіусу дії.
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