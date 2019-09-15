 Папа Римський вітає обмін між Україною та Росією

Про це він сказав, звертаючись у неділю, 15 вересня, до паломників, які зібралися на площі св. Петра у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".
"Дорогі брати і сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією й Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за якнайшвидше завершення конфлікту і за тривкий мир на сході Україні", - сказав понтифік.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Сыграй лучше в "очко" "за мир" - с тем же успехом.
Это не та ли Попа шо лизалась с КирГуном.?
Это не та ли Попа шо лизалась с Путиным.?
Это не та ли Попа шо заплатила Австралии 2млрд. за своих попов-педофилов?
Это не та ли Попа шо предпочитает "молиться" св. воз-духу шоб все злые стали очень добрыми, вместо наказать "рублем" варваров?
Пошла бы эта Попа на три совковых буквы.
Она там издевается так над нами, или как?
І я би не вітала Україну і росію.
Саме Україна нарешті повернула своїх бранців, обмінявши їх на купу російського лайна у вигляді зрадників, вбивць та агітаторів.
Тобто вітати можна лише нас.
"Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские, -
А в мамы взять - естественно, тебя!"