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Все про:Бенедикт XVI (1) обмін (509) полонені (537)

 Папа Римський вітає обмін між Україною та Росією

Глава римо-католицької церкви Бенедикт XVI радіє за звільнених і продовжує молитися за мир на сході України.

Про це він сказав, звертаючись у неділю, 15 вересня, до паломників, які зібралися на площі св. Петра у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".

"Дорогі брати і сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією й Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за якнайшвидше завершення конфлікту і за тривкий мир на сході Україні", - сказав понтифік.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Дивіться також: Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148512
 
 
 Топ коментарі
 
Глобально це нічого не вирішило.
І я би не вітала Україну і росію.
Саме Україна нарешті повернула своїх бранців, обмінявши їх на купу російського лайна у вигляді зрадників, вбивць та агітаторів.
Тобто вітати можна лише нас.
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Достойный человек. Я уверен что он бы с удовольствием наградил Владимира Александровича уникальной медалью, которую выдают раз на сто лет - "Ангел Хранитель мира", но к сожалению он в июле подарил ее Путину.
Папа Римский приветствует обмен между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 324
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піди до нього на пейсбук і там запитай.
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Глава римо-католической церкви Бенедикт XVI рад за освобожденных и продолжает молиться о мире на востоке Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3148512\\\\\\\\\\\

Сыграй лучше в "очко" "за мир" - с тем же успехом.
Это не та ли Попа шо лизалась с КирГуном.?
Это не та ли Попа шо лизалась с Путиным.?
Это не та ли Попа шо заплатила Австралии 2млрд. за своих попов-педофилов?
Это не та ли Попа шо предпочитает "молиться" св. воз-духу шоб все злые стали очень добрыми, вместо наказать "рублем" варваров?
Пошла бы эта Попа на три совковых буквы.
Она там издевается так над нами, или как?
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Я считаю Ватикан престолом сатанизма. Не зря )(уйло хранит там свое бабло и ездит регулярно на поклон. Масоны рулят.
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Достойный человек. Я уверен что он бы с удовольствием наградил Владимира Александровича уникальной медалью, которую выдают раз на сто лет - "Ангел Хранитель мира", но к сожалению он в июле подарил ее Путину.

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Это куйло держит миллиарды в Ватикане. Чему P.Benedetto безгранично рад, и даже летом на весь мир объявли, что ***** заслуживает уважения.
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піди до нього на пейсбук і там запитай.
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Глобально це нічого не вирішило.
І я би не вітала Україну і росію.
Саме Україна нарешті повернула своїх бранців, обмінявши їх на купу російського лайна у вигляді зрадників, вбивць та агітаторів.
Тобто вітати можна лише нас.
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Видать, папа за откат ху*ловское бабло в банке Ватикана разблокировал? Поскольку должность папы занята, Ху*ло теперь станет там мамой. Ему не привыкать половыми органами меняться.
"Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские, -
А в мамы взять - естественно, тебя!"
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