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 "Я був позаду Саші. Спробував витягнути, зробив буквально пів кроку і теж наступив на міну", - розвідник Гержан про спецоперацію з доставки Цемаха

Дмитро Гержан, учасник операції з доставки на контрольовану територію обвинуваченого у справі про катастрофу "Боїнга" над Донбасом Володимира Цемаха, розповів про події того дня і про загибель командира взводу Олександра Колодяжного.

Володимира Цемаха забирали з "сірої зони", йти за ним довелося фактично мінним полем. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів розвідник 74-го окремого розвідбату ЗСУ Дмитро Гержан, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 74-го окремого розвідбату ЗСУ забирали Цемаха з "сірої зони" разом зі співробітниками спецслужб. Їхнє завдання полягало в тому, щоб прийняти свідка у тих, хто безпосередньо брав участь у його захопленні, і доставити на контрольовану територію. Дмитро під час спецоперації був поранений. Йому відірвало праву ногу нижче коліна.

"Приїхав командир, вони з нашим командиром взводу поспілкувалися. Потім наш командир взводу всіх зібрав (Олександр Колодяжний, він під час операції загинув. - Ред.) і сказав, що завтра у нас - робота. Назвав, хто братиме участь, і сказав підготуватися. Ніхто не думав, що це буде настільки серйозна робота. Наступного дня ми виїхали на місце операції", - розповів Гержан.

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За словами Дмитра, у них не було повної інформації про місце операції. "Ми знали, що там розташовано ворожі позиції, знали, що це буде ризиковано - проходити через цю ділянку. ...Фактично, ми впритул наблизилися до ворогів, трапитися могло все, що завгодно", - говорить він.

Після проходження нульового блокпоста розвідники намагалися рухатися дуже тихо.

"Де повземо, де навприсядки, по-різному йдемо. Цього разу, коли ми пройшли до точки передачі об'єкта (Володимира Цемаха. - Ред.), залишалося там декілька метрів. Саша Колодяжний промацував територію, спускався - і тут пролунав вибух. А йшли ми один за одним. Я був позаду Саші. Спробував витягнути, зробив буквально пів кроку і теж наступив на міну. ​​Відкат назад. Побачив, що мені відірвало ногу. Ну і почалася евакуація", - розповів Гержан.

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Після вибуху завдання учасників операції ускладнилося, каже розвідник.

"Хлопці виконали дуже важливу справу, бо їм довелося Сашу діставати, а це було дуже складно. Його відкинуло на пагорб, і треба було пройтися територією, перевірити і розміновувати. І, звичайно, треба було завершити завдання. Що вони і зробили. Тому, насправді, вони - герої, вони виконали завдання", - сказав Дмитро.

Вирушаючи на завдання, учасники операції припускали, що ділянка, якою їм доведеться йти, буде замінованою.

"Ці міни, коли їх встановлюють, закопують неглибоко у землю. А на тій ділянці був невеликий нахил, і деякі міни були закопані трохи вище. А за рахунок дощів на пагорбі ґрунт зсувається, і міни дуже важко помітити. До того ж їх там встановлюють на кожному кроці, як асфальт", - розповів Гержан.

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До новини про те, що Цемах брав участь в обміні утримуваними особами між Україною і РФ розвідник поставився неоднозначно.

"Я був дуже радий бачити сльози радості на обличчях колишніх полонених і їхніх рідних, коли вони нарешті зустрілися. Але якщо повернення Цемаха суперечить інтересам України, це дуже погано. Крім того, дуже великою ціною далася нам операція з його передачі на підконтрольну територію. Сотня таких цемахів не варта життя Саші", - сказав він.

"Зараз якісь дивні речі відбуваються: чомусь із тих позицій, які ми так важко сантиметр за сантиметром відвойовували, наші війська відводять. Як у Станиці Луганській. Це мене дуже обурює. За кожен клаптик тієї землі ми заплатили кров’ю. Це непримустимо, щоб так просто брати і віддавати її назад, ворогам. Величезні безцінні людські втрати, поранення, і все це - фактично даремно. Коли кожні 500 метрів, кожен кілометр для нас були важливими", - додав Дмитро.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148509
 
   
 Топ коментарі
 
Це робота для справжніх чоловіків! Земля пухом загиблому Олександру Колодяжному.
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Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши" дуже правильно сказано справжні герої
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благодаря этим ребятам состоялся обмен. Без столь "ценного фрукта" плешивый петух не выдал бы Сенцова и Ко.
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Если бы Цемаха передали Голландии, то эти жертвы стоили бы может того. В любом другом случае не стоило возиться с этим мешком гαβνα, а престрелить его прямо в лугандонии.
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