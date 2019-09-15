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 Події, За кордоном
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Все про:Іран (120) нафта (113) Саудівська Аравія (35) США (5402) дрони (2)

 США звинувачують Іран в атаці дронів на найбільший нафтовий завод Саудівської Аравії. Тегеран заперечує причетність

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Тегеран стоїть майже за 100 нападами на Саудівську Аравію, тоді як президент Рухані і глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф вдають, що налаштовані на дипломатію", - зазначив держсекретар.

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У МЗС Ірану назвали позбавленими підстав висунуті США звинувачення в причетності до атаки на саудівські нафтові об'єкти.

"Подібні звинувачення безглузді, незрозумілі і безпідставні", - наводять західні ЗМІ в неділю слова представника іранського зовнішньополітичного відомства Аббаса Мусаві.

14 вересня стало відомо про атаку безпілотників на один із найбільших у світі нафтопереробних заводів, що розташований у Саудівській Аравії.

Після атаки безпілотників на нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії видобуток нафти зменшився майже вдвічі.

Як зазначає Reuters, це найбільша атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії за останні 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148506
 
 
 Топ коментарі
 
Причасность кацапов исключатся?
Цена на нефть падает, Вове Ху очень больно.
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Два террористических государства на планете - РФ и Иран. Интересно кому это вдруг понадобилось цену на нефть поднять...?
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Кажемо Іран, а думаємо Раша
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Ирану нужно ракетно-ядерное оружие для успешной борьбы с сионистами.
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Для "борьбы"?
Иран называет США "большим Сатаной", а Израиль - "малой Сатаной".
Флаг американский жгут на разных иранских хэппенингах.
Какая же это борьба, это война на уничтожение и Израиля, и США.
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Це кацапи зробили,
Або іранців "підбили"
Бо нафта дешевіє,
А ху@ло шаленіє.

Бо як дишева нафта
Вмить замовкає арта
Та й газ коштує мало
В засрашки все пропало.
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у вышиваты хйло в подъездах гадит
В Иране свое хйло есть, не хуже того что в раше. И тоже кроме нефти ничего нет, если падает цена на нефть то им жопа.
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китай, расея и иран прикукоженые помойки
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