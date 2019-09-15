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Все про:вето (70) Зеленський (2752) виборчий закон (100) Корнієнко (31)

 Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу

Прийнятий Верховною Радою і ветований президентом Володимиром Зеленським Виборчий кодекс (який передбачає відкриті списки і скасування мажоритарки) будуть переглядати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив один із лідерів "Слуги народу", народний депутат Олександр Корнієнко.

"У мене багато запитань до цієї процедури. Не думаю, що ми будемо радикально цю систему міняти. Але її точно потрібно спрощувати, щоб вона стала зрозумілішою", - зазначив Корнієнко.

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"Положення, які не відповідатимуть внесеним до Конституції змінам, будемо переглядати", - додав він також.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в загальному проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс було прийнято з порушенням регламенту. Невдовзі президент Зеленський ветував його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148505
 
 
 Топ коментарі
 
Роспуск Верховной Рады был совершён против Конституции: времени на формирование коалиции не дали, а за пол-года до выборов Раду распускать нельзя.

Вы, ребята, уже столько раз о Конституцию ноги вытерли, что одним больше или меньше - без разницы.
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Роспуск Верховной Рады был совершён против Конституции: времени на формирование коалиции не дали, а за пол-года до выборов Раду распускать нельзя.

Вы, ребята, уже столько раз о Конституцию ноги вытерли, что одним больше или меньше - без разницы.
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Законность указа о роспуске Рады была подтверждена Конституционным судом.
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Да-да, ручным петиным судом! Так ведь?
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>Законность указа о роспуске Рады была подтверждена Конституционным судом.


Безусловно. У россиян тоже все суды карманные: Басманный, Дорогомиловский, и Конституционный.
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Сразу заднюю врубаем, чтоб немного попустило, потом можно и вперёд к цели поднажать... Ничего нового.
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Для початку нехай розберуться, що то за звір такий "відкриті списки". І чим вони відрізняються від "закритих".
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То есть могут сделать шо народ не будет в лицо знать своих избранников?
Мне это нравится, так как это доказывает шо нам подавай Сцаря, а потом - иди туда и воюй там. Романтика бл..
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Національна гра порохоботів, зебіл де мій чек?
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Только, выясняй сразу, чтобы собрат дякула за прилавком не оказался
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Так вас до чортової матері, куди не плюнь в зебіла попадеш.
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Усі сміялися з Омелянового гіперлупу, а тут брєд ще більший...
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А что смешного? Перед Второй мировой уже были соединены Западный Буг и Припять Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 6446
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Знаменитый российский художник, Илья Глазунов, академист, реалист, советовал бездарям- "Если у тебя руки из #опы, не умеешь рисовать, рисуй странно, как идиот, кто-то в этом что то увидит, подумает что у тебя особая манера писать, возможно станешь знаменитым!"
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Неблагодарные Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 3343 Да если бы не Порошенко у нас не было ни армии, ни виры, ни Нового года, ни мовы с нуля! Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 6347
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я вибачаюсь , привиділось "Форза терпіло " от і не витерпіло ...)))
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Это от сладкого зрение садится. Следующий этап не сможешь с нужной стороны пальтрет Свыни слюнявить
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Нє врі нам! Всє прєкрасно знают, чьто солнце всходить только благодаря Владіміру Алєксандровічю!
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Рем -это соратник Гитлера, которого спалили на онанизме? У Стеця явно обострение чувства юмора было, когда тебе кликуху выдавал
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