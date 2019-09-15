 Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив один із лідерів "Слуги народу", народний депутат Олександр Корнієнко.

"У мене багато запитань до цієї процедури. Не думаю, що ми будемо радикально цю систему міняти. Але її точно потрібно спрощувати, щоб вона стала зрозумілішою", - зазначив Корнієнко.

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"Положення, які не відповідатимуть внесеним до Конституції змінам, будемо переглядати", - додав він також.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в загальному проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс було прийнято з порушенням регламенту. Невдовзі президент Зеленський ветував його.