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Все про:Росія (19840) США (5395) Франція (781) ЦРУ (50) шпигунство, шпіонаж (342)

 Сноуден хоче виїхати з Росії і просить політичного притулку у Франції

Колишній співробітник американського Агентства національної безпеки Сноуден, який видав журналістам секретні документи і якого США звинуватили в шпигунстві, більше не хоче жити в Росії.

Про це Сноуден розповів в інтерв'ю французькій радіостанції France Inter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сноуден зазначив, що попросив притулку ще у 2013 році.

"Звичайно, я дуже хотів би, щоб пан Макрон надав мені право на притулок", - заявив Сноуден.

Раніше в інтерв'ю американській радіостанції NPR Сноуден знову наголосив, що не хотів їхати до Росії і опинився там випадково, дізнавшись на пересадці в московському аеропорту, що влада США анулювала його паспорт.

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В інтерв'ю газеті The Guardian, приуроченому до виходу у світ книги його мемуарів, Сноуден розповів подробиці свого життя в Росії. За його словами, він тепер менше боїться за свою безпеку, ніж у перші роки, не приховує обличчя і вільно подорожує Росією. Він підтвердив, що два роки тому одружився з американкою, зареєструвавши шлюб в одному з московських РАГСів.

Сноуден втік із США та з серпня 2013 року живе в Росії в добровільному вигнанні. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Сноудена, бо звинувачують його в шпигунстві та інших злочинах. На батьківщині йому загрожує до 30 років в'язниці або навіть смертна кара.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Сноудена.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148504
 
 
 Топ коментарі
 
Предателей не любят ни свои ни чужие
Их просто презирают
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идет по стопам Депардье....
Сноуден хочет уехать из России и просит политического убежища во Франции - Цензор.НЕТ 4369
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Предателей не любят ни свои ни чужие
Их просто презирают
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Нет !!!Нехер делать ему в цивилизации! Пусть нажрется до рыгачки кацапщины.Как аольтернатива Северная Корея.За что боролся на то и напоролся
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А з якого йому політичний притулок? Його що в раші ********? Та й Франція його передасть штатам.
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а чєм масква плаха? а, хочіцца в парі на крейзі хорс, а не на крейзі *****
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Тепер Сноудену прийдеться до смерті жити на росії. Більшого покарання не буває.
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Есть еще шанс свалить в БССР, но там та же тюрьма, что и на расие.
В общем, жить будет плохо, но недолго...
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"Конечно, я очень бы хотел, чтобы г-н Макрона предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден. Источник: https://censor.net.ua/n3148504\\\\\\\\\

гражданина Микрона его первым делом вернет взад.... на Россию.
А вообще, хлопчик не в курсе что сРосии выезжают такие деятели либо в гробу, либо зараженные? Там зажмурили двоих здоровых быков - главкомов ГРУ, за войну против нас и Скрипалей. Причем, на плановом обследовании в лучшей клинике Рашки....
Это как бы Валуев ВНЕЗАПНО умер в раздевалке перед боем с Виталей.
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хвирташ уже годы живёт в Вене, и его не выдают США.
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Титан, бизнес в Украине, пэпка перед ним плясал.
Но думается, и этот шпиён не за даром сдал кучу документов.
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Хвирташ во-первых - из Тернопольской обл.(хвайне мисто)
Во-вторых, адвокаты за 50млн. затянут что угодно до потери пульса.
в третьих - его вроде уже выдают.
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"Якщо я коли-небудь засумую за таким життям, я можу кілька днів пожити в своєму сараї", - заявив актор Жерар Депардьє покинув Росію і заявив, що більше туди не повернеться...
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Для него лучшее место в ******** (так и хочется сказать возле параши), а то на западе бандиты , следят ущемляют ну и т. д , а там это самое оно.
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Е нет дорогуша. На Рашку легко попасть а вот убежать вряд ли. Как бы ты чайку с полонием не попробовал или Новичком ручки не замазал.
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Так нахлебался срусского мира, что уже предпочитает и в тюрьме отсидеть.
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В США предателям грозят десятилетия тюрьмы или смертная казнь ,а в Украине их даже в тюрьму не сажают .Что за бред?
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Смотря кого предашь. В Украине предательство страны или народа не считается уголовным преступлением. А попробуй предать олигарха или кремлевских кураторов и тебе повезет если в тюрьму посадят а не подорвут вместе с машиной или инсцинируют самоубийство притом даже не парясь что ето будет выглядеть топорно типо как два выстрела в голову или в сердце
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Тебе не больно писать "в Украине"?
Пиши.те уже как привык Сноуден хоче виїхати з Росії і просить політичного притулку у Франції - Цензор.НЕТ 4517
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Не-не-не, корешок, до дна. Хотел это счастье, пей его стаканами. Но до дна.
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Это безмозглое надо в клетку посадить, чтобы знали - Почему ***** так наглеет, после того как Сноуден передал ***** компромат...
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Дебил, который понял, что он дебил, что связался с россией, уже не дебил. ;D
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Просит ПОЛИТИЧЕСКОГО убежища?
Так это получается, что РФ - тюрьма народов!?
П.С. Воронеж, Барнаул, Улан-Удэ... Какая Франция?
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Лучше пожизненное во Франции, чем "свобода" в Рашке
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Там тоже не сахар: вынужден будет остаток жизни смотреть СЕКАМ...
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там в раше на чукотке, мелкий вертолёт с двумя крупными рыбаками пропал. мож ***** на крупную щюку заходил и хорошо залетел? ))
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Ради чего ты слил информацию? Тебе в КНДР надо. Они любят тех, кто против США. А то во Францию намылился.
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Характер разглашённой информации.

- Раскрыл факт всеобъемлющего слежения в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 стран.
- Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, включающей в себя массовую слежку за переговорами американцев и иностранных граждан посредством телефона и Интернета. По его утверждениям, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей.
В программе PRISM принимают участие Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. - Сноуден передал журналистам копию секретного постановления суда FISC от 25 апреля 2013 года. По этому постановлению один из крупнейших американских операторов сотовой связи Verizon обязан ежедневно передавать в АНБ «метаданные» обо всех звонках, сделанных в пределах США, либо между США и другой страной, включающие в себя телефонные номера вызывающего и принимающего абонентов, IMEI телефонов, время и продолжительность разговора, месторасположение вызова. Однако звукозапись самого разговора передаваться не должна.Постановлением запрещалось также всем государственным и частным служащим, причастным к сбору такой информации, раскрывать сам факт существования подобного постановления вплоть до 2038 года. В связи с этим журналисты впоследствии предположили, что подобные постановления могли быть направлены и другим сотовым операторам США
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что бы угодить ***** и не такое наплетешь.
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Совсем недавно Эдвард жил довольно комфортной жизнью при зарплате около 200 тысяч долларов в год, снимал дом в Вайпаху на Гавайях вместе со своей девушкой и работал в офисе компании Booz Allen Hamilton.
"Я готов пожертвовать всем этим, потому что не могу со спокойной совестью позволить правительству США нарушать приватность, свободу Интернета и основные свободы людей во всём мире с помощью этой громадной системы слежки, которую они втайне разрабатывают" - сказал он в интервью «Гардиан».
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ты сам бы полумал что пишишь. "PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей."
Техничски это можно было делать всегда. Другое дло что в нормальных странах для этого нужна специальная санкция, а у дикрей в паРаши этого не нужно. Без подобынх средств не поймали бы Бен Ладана.
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- Сноуден заявил, что спецслужбы США с 2009 года незаконно проникали в компьютерные сети восточноазиатской волоконно-оптической сети Pacnet, а также китайских операторов мобильной связи для получения доступа к миллионам SMS. Согласно заявлению гонконгской газеты Sunday Morning Post[en], он передал в редакцию подтверждающие это документы.
- Сноуден разгласил сведения о существовании британской программы слежения Tempora, а также сообщил, что не пользуется iPhone из-за интегрированного программного обеспечения, позволяющего следить за пользователем. Вместо современных смартфонов Сноуден предпочитает обычный мобильный телефон.
- 17 июня газета «The Guardian» со ссылкой на данные Сноудена сообщила, что спецслужбы Великобритании осуществляли мониторинг компьютеров и перехватывали телефонные звонки иностранных политиков и чиновников, участвовавших в саммите Большой двадцатки в Лондоне в 2009 году. Секретную работу проводили Центр правительственной связи Великобритании и Агентства национальной безопасности США. Кроме того, британские спецслужбы во время саммита перехватывали телефонные переговоры президента России Дмитрия Медведева.
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Сноуден подчеркнул, что сообщил далеко не всю известную ему информацию:

"Я тщательно изучил каждый документ, чтобы убедиться, что его разглашение послужит законным интересам общества… Есть множество разных документов, разглашение которых имело бы большие последствия, но я не передаю их, поскольку моя цель - открытость, а не причинение вреда людям."
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Интересно, сколько миллионов лет он изучал все документы?..
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Сноуден розказав що американці займаються тим самим що москалі, тільки людей менше вбивають.
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В Буркина - Фасо этого проститута, во Францию видители черт захотел.
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Туфта. Сноуден прекрасно знает об Ассанже. Во Франции он не задержится, там клифт лагерный
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