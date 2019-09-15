 Сноуден хоче виїхати з Росії і просить політичного притулку у Франції

Про це Сноуден розповів в інтерв'ю французькій радіостанції France Inter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Сноуден зазначив, що попросив притулку ще у 2013 році.
"Звичайно, я дуже хотів би, щоб пан Макрон надав мені право на притулок", - заявив Сноуден.
Раніше в інтерв'ю американській радіостанції NPR Сноуден знову наголосив, що не хотів їхати до Росії і опинився там випадково, дізнавшись на пересадці в московському аеропорту, що влада США анулювала його паспорт.
В інтерв'ю газеті The Guardian, приуроченому до виходу у світ книги його мемуарів, Сноуден розповів подробиці свого життя в Росії. За його словами, він тепер менше боїться за свою безпеку, ніж у перші роки, не приховує обличчя і вільно подорожує Росією. Він підтвердив, що два роки тому одружився з американкою, зареєструвавши шлюб в одному з московських РАГСів.
Сноуден втік із США та з серпня 2013 року живе в Росії в добровільному вигнанні. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Сноудена, бо звинувачують його в шпигунстві та інших злочинах. На батьківщині йому загрожує до 30 років в'язниці або навіть смертна кара.
У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Сноудена.
Их просто презирают
https://ord-ua.com/2019/09/13/korshunov-motor-sich-i-bolshie-problemy-rossijskogo-*****************/
Галя...Сноуден ))))
В общем, жить будет плохо, но недолго...
гражданина Микрона его первым делом вернет взад.... на Россию.
А вообще, хлопчик не в курсе что сРосии выезжают такие деятели либо в гробу, либо зараженные? Там зажмурили двоих здоровых быков - главкомов ГРУ, за войну против нас и Скрипалей. Причем, на плановом обследовании в лучшей клинике Рашки....
Это как бы Валуев ВНЕЗАПНО умер в раздевалке перед боем с Виталей.
Но думается, и этот шпиён не за даром сдал кучу документов.
Во-вторых, адвокаты за 50млн. затянут что угодно до потери пульса.
в третьих - его вроде уже выдают.
Пиши.те уже как привык
Так это получается, что РФ - тюрьма народов!?
П.С. Воронеж, Барнаул, Улан-Удэ... Какая Франция?
- Раскрыл факт всеобъемлющего слежения в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 стран.
- Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, включающей в себя массовую слежку за переговорами американцев и иностранных граждан посредством телефона и Интернета. По его утверждениям, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей.
В программе PRISM принимают участие Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. - Сноуден передал журналистам копию секретного постановления суда FISC от 25 апреля 2013 года. По этому постановлению один из крупнейших американских операторов сотовой связи Verizon обязан ежедневно передавать в АНБ «метаданные» обо всех звонках, сделанных в пределах США, либо между США и другой страной, включающие в себя телефонные номера вызывающего и принимающего абонентов, IMEI телефонов, время и продолжительность разговора, месторасположение вызова. Однако звукозапись самого разговора передаваться не должна.Постановлением запрещалось также всем государственным и частным служащим, причастным к сбору такой информации, раскрывать сам факт существования подобного постановления вплоть до 2038 года. В связи с этим журналисты впоследствии предположили, что подобные постановления могли быть направлены и другим сотовым операторам США
"Я готов пожертвовать всем этим, потому что не могу со спокойной совестью позволить правительству США нарушать приватность, свободу Интернета и основные свободы людей во всём мире с помощью этой громадной системы слежки, которую они втайне разрабатывают" - сказал он в интервью «Гардиан».
Техничски это можно было делать всегда. Другое дло что в нормальных странах для этого нужна специальная санкция, а у дикрей в паРаши этого не нужно. Без подобынх средств не поймали бы Бен Ладана.
- Сноуден разгласил сведения о существовании британской программы слежения Tempora, а также сообщил, что не пользуется iPhone из-за интегрированного программного обеспечения, позволяющего следить за пользователем. Вместо современных смартфонов Сноуден предпочитает обычный мобильный телефон.
- 17 июня газета «The Guardian» со ссылкой на данные Сноудена сообщила, что спецслужбы Великобритании осуществляли мониторинг компьютеров и перехватывали телефонные звонки иностранных политиков и чиновников, участвовавших в саммите Большой двадцатки в Лондоне в 2009 году. Секретную работу проводили Центр правительственной связи Великобритании и Агентства национальной безопасности США. Кроме того, британские спецслужбы во время саммита перехватывали телефонные переговоры президента России Дмитрия Медведева.
"Я тщательно изучил каждый документ, чтобы убедиться, что его разглашение послужит законным интересам общества… Есть множество разных документов, разглашение которых имело бы большие последствия, но я не передаю их, поскольку моя цель - открытость, а не причинение вреда людям."