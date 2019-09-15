 Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проєктами планує зайнятися

Про це Олена Зеленська заявила 13 вересня на щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Я Олена Зеленська. Мені 41 рік, у мене двоє дітей, улюблена робота, а також чоловік, який дуже любить сюрпризи... Сьогодні моя прем'єра - мій перший публічний виступ як дружини президента", - сказала дружина українського лідера.
Вона зазначила, що тема нинішньої зустрічі YES - це "Щастя зараз". "І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями і ставленням до життя. Що особисто для мене щастя? Це мати можливість мріяти і відразу ж втілювати свої мрії", - заявила Зеленська.
Перша леді розповіла, що наразі розробляється стратегія її дій та ініціатив. За її словами, вже виокремлено низку напрямків роботи, це, зокрема, "здоров'я майбутніх поколінь, що включає пренатальну сферу, шкільне харчування, фізичне виховання та активність дітей".
Олена Зеленська зазначила, що планує спиратися на експертів, профільні міністерства та організації. Крім того, її цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.
"Настав час діяти. Вже декілька місяців я виконую низку представницьких функцій, а зараз хочу обрати для себе гуманітарні місії, які мені близькі", - додала вона.
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Или по другому каналу работаешь ??
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую страну, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. «Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», - сказал в среду Хельме.
Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу» у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
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По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане нашей страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.https://www.capital.ua/ru/news/132305-v-estonii-khoteli-by-otmenit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-ukrainy#ixzz5za6mr4w8
Сохрани текст и впихнёшь его, когда речь пойдет о заробитчанах...
И тогда я тебе и слова не скажу!
Залізай назад до будки
и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.
Час є...
Напрямки діяльності, де важко довести ефективність виконання
Поставь на его и своему бизнесе кассовые аппараты - вот это будет для тебя и Вовчика сюрприз!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148503
Детские приюты,дома для инвалидов,психушки,дома для престарелых - ВОТ ГДЕ МРАК И ЗАБВЕНИЕ .....и работы там непочатый край.
порнодипломатия это круто.
тем паче опыт у них, этой пары, уже есть