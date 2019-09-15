 Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проєктами планує зайнятися

Про це Олена Зеленська заявила 13 вересня на щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я Олена Зеленська. Мені 41 рік, у мене двоє дітей, улюблена робота, а також чоловік, який дуже любить сюрпризи... Сьогодні моя прем'єра - мій перший публічний виступ як дружини президента", - сказала дружина українського лідера.

Вона зазначила, що тема нинішньої зустрічі YES - це "Щастя зараз". "І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями і ставленням до життя. Що особисто для мене щастя? Це мати можливість мріяти і відразу ж втілювати свої мрії", - заявила Зеленська.

Читайте також: "Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху. ФОТО

Перша леді розповіла, що наразі розробляється стратегія її дій та ініціатив. За її словами, вже виокремлено низку напрямків роботи, це, зокрема, "здоров'я майбутніх поколінь, що включає пренатальну сферу, шкільне харчування, фізичне виховання та активність дітей".

Олена Зеленська зазначила, що планує спиратися на експертів, профільні міністерства та організації. Крім того, її цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.

Читайте також: "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського

"Настав час діяти. Вже декілька місяців я виконую низку представницьких функцій, а зараз хочу обрати для себе гуманітарні місії, які мені близькі", - додала вона.