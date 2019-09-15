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 Політика України
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Все про:YES (27) Олена Зеленська (21)

 Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися

Дружина президента України Олена Зеленська збирається підтримувати спорт, сферу здоров'я дітей і проекти культурної дипломатії. Вона кілька місяців виконувала представницькі функції, але зараз хоче обрати для себе близькі гуманітарні місії.

Про це Олена Зеленська заявила 13 вересня на щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я Олена Зеленська. Мені 41 рік, у мене двоє дітей, улюблена робота, а також чоловік, який дуже любить сюрпризи... Сьогодні моя прем'єра - мій перший публічний виступ як дружини президента", - сказала дружина українського лідера.

Вона зазначила, що тема нинішньої зустрічі YES - це "Щастя зараз". "І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями і ставленням до життя. Що особисто для мене щастя? Це мати можливість мріяти і відразу ж втілювати свої мрії", - заявила Зеленська.

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Перша леді розповіла, що наразі розробляється стратегія її дій та ініціатив. За її словами, вже виокремлено низку напрямків роботи, це, зокрема, "здоров'я майбутніх поколінь, що включає пренатальну сферу, шкільне харчування, фізичне виховання та активність дітей".

Олена Зеленська зазначила, що планує спиратися на експертів, профільні міністерства та організації. Крім того, її цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.

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"Настав час діяти. Вже декілька місяців я виконую низку представницьких функцій, а зараз хочу обрати для себе гуманітарні місії, які мені близькі", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148503
 
   
 Топ коментарі
 
А потому, что появилась Ленка которая будет на Г+Г Каломойского пургу о культуре поедания шаурмы нести
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А СЛИВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ Украинсский позицый-- УЖЭ ПРЕКРАТИЛА ??
,
Или по другому каналу работаешь ??
.
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Интенесно, а почему марынка перестала физкультуру на ахмет тв вести？
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А СЛИВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ Украинсский позицый-- УЖЭ ПРЕКРАТИЛА ??
,
Или по другому каналу работаешь ??
.
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Есть свой "чяловек" который может слить "всё", зачем ей напрягаться.
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Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую страну, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. «Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», - сказал в среду Хельме.
Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу» у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.

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По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане нашей страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.https://www.capital.ua/ru/news/132305-v-estonii-khoteli-by-otmenit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-ukrainy#ixzz5za6mr4w8
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Думбас вже і Естонію дістав. Будуть знати що це за фрукти.
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Абу, привет!
Сохрани текст и впихнёшь его, когда речь пойдет о заробитчанах...
И тогда я тебе и слова не скажу!
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Интенесно, а почему марынка перестала физкультуру на ахмет тв вести？
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Вплотную занялась культивированием ПЕСыкив на выделенные в ее фонд кошты госбюджета
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А потому, что появилась Ленка которая будет на Г+Г Каломойского пургу о культуре поедания шаурмы нести
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И тебе добавлю в карму... смайлик как опознавательный знак зебила...
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1-я революция - помаранчевая- посеяла хаос в головах. 2-я революция -гиднисти- отколола куски от молодого на гордого хосударства. 3-я революция - свынячий реванш- убьёт молодое хосударство накуй. я да, я буду этому аплодировать Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться - Цензор.НЕТ 2093
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Це та Лєнка що спить на килимку біля ліжка?
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и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.
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fedjka - fedjka
и как долго будет работать а то планировать может до окончания периода первой леди Украины.

Час є... Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 3737

Спорт, здоров'я дітей та культурна дипломатія, - Олена Зеленська розповіла, якими проектами планує зайнятися - Цензор.НЕТ 6560
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Ти хоч не лякай людей такими образинами.
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не то, что эта позорная поросенко, которая ляжки свои возрастные на канала подельника поросенко - ахметова - демонстрировала..
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Шо МарЫна лезла к бюджету , что эта задумала ! Гнать их подальше ,к детям .мамам, папам ..
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Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это "здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей". Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Источник: https://censor.net.ua/n3148503

Напрямки діяльності, де важко довести ефективність виконання
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Скоро супруга, а заодно и страну, ждет сюрприз. После этого сюрприза он будет переименован в зюбила. Название происходит от названия позы, в которой любимый супруг Елены найдет себя после встречи в нормандском формате. Поэтому дома будьте аккуратнее с сюрпризами. Сомнительно, что после встречи он будет их будет любить. Скорее будет относиться к ним с большим непониманием, настороженностью и даже страхом.
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"Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы..."
Поставь на его и своему бизнесе кассовые аппараты - вот это будет для тебя и Вовчика сюрприз!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148503
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Лучше бы она выбрала для себя одно единственное направление: борьба с педофилией. Куда входит государственная программа обучения детей противодействию педофилам. Почему на Западе это все есть, а у нас нет? Дети с 6 лет четко должны знать и понимать что это такое, и как себя вести в таких ситуациях. Тогда случаев насилия над ними будет намного меньше.
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Предыдущая у ахметки враскорячку корчилась, всех аж рвало...
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