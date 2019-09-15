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Все про:Австрія (194) педофіл (77) екстрадиція (236)

 Україна видала Австрії олімпійського чемпіона Зайзенбахера, обвинуваченого в розбещенні неповнолітніх

В Австрію з України доставили 59-річного дзюдоїста Петера Зайзенбахера. Його звинувачують у трьох згвалтуваннях неповнолітніх. У нашій країні Зайзенбахер переховувався від австрійського правосуддя.

Зайзенбахера у четвер доставили до Відня, а в суботу взяли під арешт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з інформацією австрійських ЗМІ, екстрадиція Зайзенбахера відбулася після того, як минулої суботи він спробував за підробленим австрійським паспортом виїхати до Польщі з України. Австрійця затримали українські прикордонники, після чого його передали австрійській стороні.

Як зазначає "Австрійське агентство преси" (АРА), така видача стала можливою з початку весни 2019 року, після того, як Україна ратифікувала додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Водночас повідомляється, що після свого затримання прикордонниками Зайзенбахер і сам висловив бажання повернутися до Австрії і звернувся за допомогою до австрійського консульства. Після цього до Львова прибули два співробітники австрійської кримінальної поліції і забрали колишнього спортсмена в Австрію.

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У суботу Кримінальний суд Відня ухвалив рішення про застосування до Зайзенбахера запобіжного заходу у вигляді арешту. Він  вирішив не подавати апеляцію і відмовився спілкуватися з пресою. Рішення про дату судового процесу по суті наразі не ухвалено.

Дворазовий олімпійський чемпіон із дзюдо, громадянин Австрії Петер Зайзенбахер обвинувачується в скоєнні злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх і зловживанні службовим становищем.

За інформацією прокуратури Відня, в період із 1997 р. до 2004 р. він, будучи тренером із дзюдо, здійснював дії сексуального характеру стосовно трьох на той момент неповнолітніх дівчат. Згідно з австрійським законодавством, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від одного до десяти років.

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Зайзенбахер перебував у міжнародному розшуку після того, як у грудні 2016 року не з'явився за викликом до земельного суду Відня. Після цього було видано ордер на його арешт і запущено процедуру розшуку. 1 серпня 2017 року українські правоохоронці затримали австрійця в Києві, де він переховувався на одній із квартир. Але тоді видача підозрюваного затягнулася через судову та бюрократичну тяганину, а пізніше Австрії було відмовлено в екстрадиції, посилаючись на те, що термін давності за інкримінованими Зайзенбахеру злочинами минув.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148502
 
 
 Топ коментарі
 
Дзюдаісти після 40 становляться педофілами? Взяти хоча б Путіна Володимира Володимировича...но цей австріяк хочь по дівчаткам...
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Хто на черзі по видачам?
Невже Коломойський І.В.
США чекають...
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чекають, но не дождутся, как и рошена...
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Цензор найми цензора!!! Изнасилование несовершеннолетных это не растление
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В Мокшандию извращенцу нужно было бужать...
получил бы там: квартиру, звание заслуженного тренера
а может бытьза свои подвиги и звезду Героя Рососсии...
И фиг бы когда ***** его выдал...

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надо было на родину... к ***** обменять!)))
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Эт точно, там любят таких, в прямом смысле.
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Дзюдаісти після 40 становляться педофілами? Взяти хоча б Путіна Володимира Володимировича...но цей австріяк хочь по дівчаткам...
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Путлер КМСик сраный прикидывающитйся МС , а этот крут -2 Х- Олимпийский чемпион . . На год его в тюрьму и выдать резиновую куклу или путлера для утех .
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Хто на черзі по видачам?
Невже Коломойський І.В.
США чекають...
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чекають, но не дождутся, как и рошена...
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Порошенко Петро Олексійович. Багато країн чекають не дочекаються, навіть малесенька Молдова.
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то мо' така мєтодіка трініровок - дєвачкам нада протеїнов
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