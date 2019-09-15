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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (3016) Польща (1933) бурштин (341)

 Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб

У Варшаві у справі про контрабанду великої кількості бурштину з України було затримано шістьох осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе працівниками українських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"У межах спецоперації щодо боротьби з контрабандою бурштину в Польщі затримали 6 осіб, зокрема двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Спецоперація, яку проводить бюро, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали буде направлено в Національну прокуратуру", - йдеться в повідомленні.

У бюро не уточнили, співробітниками яких спецслужб назвалися українці.

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За даними Zaxid.net, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00. Крім українців, затримано чотирьох громадян Польщі.

Також відомо, що під час затримання нібито використовували шумові гранати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148500
 
   
 Топ коментарі
 
у мусоров главное во время следствия не выйти на самих себя ...
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Так у нас контрабанды НЕТ! Так сказал Великий Зе, а он не врет!!!
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это бакановы работают под прикрытием янтарных чертей

поляки провалили спецоперацию "типа контрабанда янтаря" Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб - Цензор.НЕТ 4751
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у мусоров главное во время следствия не выйти на самих себя ...
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они и есть менты. У нас менты - бандюки. Как только на пенсию идут после 40, так сразу сколачивают ОПГ, уже не таясь.
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Так у нас контрабанды НЕТ! Так сказал Великий Зе, а он не врет!!!
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это бакановы работают под прикрытием янтарных чертей

поляки провалили спецоперацию "типа контрабанда янтаря"
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Пэцык, сам придумал или подсказал кто?
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Не підказав, а оголосив, боротьбу з контрабандою Сам!!! І послав на боротьбу з нелегальними контрабандистами ЛЕГАЛЬНИХ! Тобто очолюваних власною персоною силовиків. Все правильно - хочеш побороти контрабанду - рчоль її. ☺
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Что не так? Раньше возили контрабандисты, а теперь обновленные спецслужбы сами возят! Диджитализация однако!
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А може вони навпаки з Польщі в Україну возили. Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб - Цензор.НЕТ 8126
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vitaliymkua
А може вони навпаки з Польщі в Україну возили.
А потім назад - відмивали "брудний" бурштин... Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб - Цензор.НЕТ 9995
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Гарант сказав що контрабанда впала в рази. А боротися з кимось потрібно. Ось і "крутяться".
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ЕЩЕ 15198 ДНЕЙ И КОНТРАБАНДЫ ЯНТАРЯ НЕ БУДЕТ!!! ЧЕСТНО-ПРИЧЕСТНО!!! (ВАЗЕЛИН ШЕСТОЙ)...
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Шо у нас уже и олигархов нет? Горе какое! Не ну я вроде последнее время так не пил, чтоб все пропустить.
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Вот не перефразируй. Или характер,или умственные спообности... Мной написано :" Говорилось об олигархах". Но не мной лично *говорилось". Трудные вы, соевые!
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А может быть просто бакановские СБУшники?)))
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Не. Янтарь под ментами. Сбушникам просто долю дают, чтобы не лезли
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А что,бакашке можно воришке цуркису жопу целовать и брать с него подарки,а его подчиненным нельзя делами заниматься?
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крепкая кликуха однако появилась у кореша Зели))
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Козлов - это фамилия или быть козлом твоя жизненная позиция?
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это "ник".
прям как у тебя.
в чем проблема, я не понимаю?
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Точно, дело велось 14 дней и не на границе, а в ресторане взяли, поняв, что за 14 дней они непозволительно большое количество янтаря контрабандировали.
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Кто бы сомневался!
Одно только и могут - имитировать и крышевать
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Хорошо что не представились Орхангелами Мавриилами, две штуки, близнецы Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб - Цензор.НЕТ 7096
(звонит Баканову)
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Черти баканова барыговали янтарем в польше. Меня даже это не удивляет - какой глава, такие и спецслужбы
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от блин, попалили....
и задание провалили
невдача)))
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они были на контрабанде, как оперативные сотрудники )
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ну да, ну да.... (сам бОгдан не даст сбрехать))))))
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они и есть менты. У нас менты - бандюки. Как только на пенсию идут после 40, так сразу сколачивают ОПГ, уже не таясь.
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О!!!
Драка двух ментов на пенсии Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб - Цензор.НЕТ 5966
Давайте ешшо Двох українців затримали в Польщі у справі про контрабанду бурштину, обидва назвалися співробітниками спецслужб - Цензор.НЕТ 4974
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Віддав боржок фігуранту чорного списку.
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Эй, отпустите Баканова, он там был как оперативный сотрудник.
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Ну не будет же простой крестьянин в Польше янтарем торговать
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Ничего. Скоро заберут безвиз и таких позорных новостей больше не будет.
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Если действительно сотрудники спецслужб, то наказание должно быть максимально жестокое. Вплоть до пожизненного.
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Да то соевыйбарыгамородер бурштын продает полякам, разве не понятно
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Беня с Бакановым решили заняться янтарем???)))
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