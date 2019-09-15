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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:законопроект (752) КМДА (697) Кличко (706) ОДА (663) префекти (2) Корнієнко (31)

 Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко

Влада має намір затвердити законопроект про введення інститутів префектів в Україні. У новій редакції закону про столицю взагалі може не бути посади голови КМДА.

Про це заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції, як глава КМДА, взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо загалом щодо децентралізації, не буде глав ОДА", - заявив Корнієнко, коментуючи звільнення з посади голови Київміськдержадміністрації мера Києва Віталія Кличка.

За словами Корнієнка, замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.

"Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність", - сказав заступник голови фракції партії "Слуга народу".

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На запитання щодо того, "навіщо тоді вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА загалом потрібна", він відповів: "Це право президента".

Корнієнко додав, що відповідний законопроект вже готовий, його авторами виступила група депутатів від "Слуги народу".

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148498
 
   
 Топ коментарі
 
Институт префектов? Снова в Трускавец все поедут?
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Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

Свадебный фотограф, качок и юзик?
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Народ, помните фильм "Пролетая над гнездом кукушки"? Епизод ближе к финалу, когда герой Джека Николза угнал автобус психиатрической клиники вместе с пациентами и поехали они кататься по городу... Ничего не напоминает?
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"вата", лучше сиди в своем ЛуганДоне и не отсвечивай, либо в твой любимый Мацквабад езжай или в Санкт-Кадырбург, там у тебя не будет "ощущения пустоты" ибо ты и будешь там самой пустотой-лимитой панаехавшей Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5969 А древний Киев как был столицей Руси-Украины, так и будет, в пыку твоей Орде-Московии-Рашке...
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Дивився на нього в Шустера. Було видно по його фізії як важко ворочаються думки у нього в голові. Дилетант з Трускавецьким дипломом..
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С введением института префектов президент становится, по сути, главой жесткой вертикали функционеров, объединяющих полномочия прокуроров с главами госадминистраций. При желании префект может достаточно широко толковать свои полномочия, что на уровне региона может обернуться ожесточенной борьбой за власть. Поскольку префект назначается президентом, то он будет иметь на этих людей сильное влияние. Покрыв страну сетью префектов, он может существенно укрепить свое влияние на местном уровне. Отсюда и подозрения в узурпации власти.
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Если сам президент не выходит за рамки своих полномочий то и префекты не должны.
Их роль всего лишь контроль соблюдения конституции местной властью.
Принцип права вето на их решения как право вето президента на решения законодательной власти.
Система строится правильно.
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ОРДЛО активно начали запускать опросы относительно выборов в регионе, лидирует партия Зеленского.
Об этом сообщает Диалог.UA

Отмечается, что начали запускать опросы в Telegram-каналах. В основном предлагают местную партию, партию Зеленского, партию Медведчука и вариант, при котором человек не пойдет на выборы совсем.

Тут интересная информация для зелебениных ботов которые все время врали о том что ватные жители бамбаса за порошенко.
Сколько бы вы не врали правда все равно выплывет наружу.
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ентот педалик так неистово прикрепился в креслу, что стал маньяком власти!
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А всё так хорошо начиналось: ЦИК незаконно зарегистрировала кандидатом в Президенты человека, не владеющего державной мовой.
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А, шо структура префектуры будет предусматривать больше должностей?
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После каждой новости от команды ЗЕ хочется сказать: всё это начала делать команда Пороха. А 5 лет очень мало чтоб всё начатые реформы принесли результаты. Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5886
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Та ще законопроет про перенос столиці до Ростову, не внесли?
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"Глава" звучит архаично, сейчас в тренде "Префект". Реформе респект! Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9205
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И даже Генеральная прокуратура звучит архаично, в тренде офис генерального прокурора, что по русски и по украински переводится как контора.
Так что у нас теперь контора президента и контора генерального прокурора.
Вот это зебильные реформы, аж голова кругом.
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Продавить "земельный вопрос" с маленьким ОТГ легче, чем с целым ОГА.
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