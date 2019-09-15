 Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко

Про це заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції, як глава КМДА, взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо загалом щодо децентралізації, не буде глав ОДА", - заявив Корнієнко, коментуючи звільнення з посади голови Київміськдержадміністрації мера Києва Віталія Кличка.
За словами Корнієнка, замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.
"Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність", - сказав заступник голови фракції партії "Слуга народу".
На запитання щодо того, "навіщо тоді вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА загалом потрібна", він відповів: "Це право президента".
Корнієнко додав, що відповідний законопроект вже готовий, його авторами виступила група депутатів від "Слуги народу".
Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.
У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.
Их роль всего лишь контроль соблюдения конституции местной властью.
Принцип права вето на их решения как право вето президента на решения законодательной власти.
Система строится правильно.
Об этом сообщает Диалог.UA
Отмечается, что начали запускать опросы в Telegram-каналах. В основном предлагают местную партию, партию Зеленского, партию Медведчука и вариант, при котором человек не пойдет на выборы совсем.
Тут интересная информация для зелебениных ботов которые все время врали о том что ватные жители бамбаса за порошенко.
Сколько бы вы не врали правда все равно выплывет наружу.
Так что у нас теперь контора президента и контора генерального прокурора.
Вот это зебильные реформы, аж голова кругом.